Norsk Rockforbund: – Kulturrådet bør skjemmes!
– Tilliten fra Norsk kulturråd til Quart synes litt over halvert. Og tilliten fra rockefestivalene til Norsk kulturråd er på...
Kulturkomiteen la fram de endelige resultatene av forhandlingene i komiteen tirsdag denne uken. Der påpeker hele Kulturkomiteen i en felles...
– Det er prisverdig at SV flagger behovet for øvingslokaler i Oslo, skriver Stein Andreassen i Norsk Rockforbund. – Dette...
– Høyst overraskende for de aller fleste; mandag meddelte de ansvarlige på So What at de stenger etter ni års...
– NRF er godt fornøyd med at Kulturmeldingen nå er lagt fram, og at vi kan se fremover. Vi har...
Den kommende kulturmeldingen blir som kjent forsinket. En forsinkelse som sannsynligvis gjør at den ikke kommer til å bli behandlet...
– Ved at regjeringskameratene sammen med FrP IKKE støttet forslaget om å vurdere kriteriene for festivalstøtteordningen, kan Norsk kulturråd, med...
Trondheim i helgen avholdt Norske Rockfestivaler det årlige festivalseminaret. 35 festivaler deltok, hvorav 25 av våre rocke- og bluesfestivaler, og...
Norsk Rockforbund har skrevet grundige kommentarer til begge de to utredningene som Norsk kulturråd sto bak i høst. Her er...
Norsk Rockforbund var svært raskt ute med sin kommentar til rock- og poputredningen som Norsk kulturråd la frem i går....
De store plateselskapene er iferd med å falle av lasset, heveder Stein Andreassen i NRF. De små etikettene representerer anarki,...
Stein Andreasen fra Norsk Rockforbund svarer her på Petter Johannessens innlegg i gårsdagens Ballade, der styrelederen for Månefestivalen var skeptisk...
Leder i Norsk Rockforbund Stein Andreassen gleder seg i dette innlegget over økte statlige bevilgninger til det frivillige organisasjonslivet. han...
– Selvsagt var det en for feig avgjørelse av Cosmopolite å avlyse, selvsagt var det elendig timing, skriver Stein Andreasen...
I anledning helgens store feiring av Norsk Rockforbund bringer Ballade her videre NRFs rykende ferske årsrapport for 2001, som omtales...
På By:Larm i helgen foreslo Stein Andreassen i Norsk Rockforbund i sin innledning om utfordringer for live-sektoren, at politikerne burde...
Stein Andreasen i Norsk Rockforbund rykker her ut i forbindelse med Svein Bjørges store innlegg omkring IFPI, FONO og Fiskvik....
— Stillstand synes å være fagutvalgets ønske, i skarp kontrast til den meget positive utviklingen både innenfor norsk rock, pop...
Fagrådet Norske Rockfestivaler avholdt sin årlige samling i Stavanger denne helgen. Temaer på årets samling var bl.a. sikkerhet (nok en...
– Det må ikke få feste seg noe entydig negativt inntrykk av den norske konsertscenen, sier Stein Andreasen i Norsk...
Norsk Rockforbund har akkurat rukket å lese igjennom deler av den i dag fremlagte stortingsproposisjon 1, og kommenterer her hovedfunnene,...
Norsk Rockforbunds årsmelding for 2000 er nå lagt ut på nettet. Ballade bringer den her videre, og minner ellers om...
En samlet bransje går ut mot momsreformen. Ballade bringer her videre pressemelding fra Den Norske Impressarioforening, Gramart, Music Managers Forum...
Kulturdepartementet har til nå ikke vært interessert i å ta del i det arbeid som har blitt gjort for å...
Daglig leder i Norsk Rockforbund, Stein Andreassen, er fremdeles like oppgitt over Norsk kulturråds behandling av populærmusikkorganisasjonene. To uker etter...
Daglig leder i Norsk Rockforbund, Stein Andreassen, har engasjert seg i kampen mot billetter på svartebørsen. Han betrakter dem som...
Fagrådet Norske Rockfestivaler var samlet i Bergen denne helgen. To av de viktigste punktene på programmet var sikkerhetsforebyggende tiltak, samt...
Turné-, transport- og festivaltilskuddsordningen for rock foreslås videreført i 2001 og styrket med 0,8 mill. kroner i forhold til 2000....