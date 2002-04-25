– Konsertarrangørene må bestemme selv!

– Selvsagt var det en for feig avgjørelse av Cosmopolite å avlyse, selvsagt var det elendig timing, skriver Stein Andreasen fra Norsk Rockforbund i dette sterke forsvaret for Osloklubben. Samtidig advarer han mot å gi saken enda større proposjoner: – Svært mange bør besinne sine uttalelser, før dette tar av ytterligere. Videre må vi passe på at denne feilvurderingen i neste omgang ikke medfører unødige konsekvenser for Cosmopolites fremtid som Norges, og kanskje også Nordens, viktigste scene for verdensmusikk.

Av Stein Andreasen, daglig leder, Norsk Rockforbund

Saken har etter vår oppfatning overgått alle mulige proporsjoner, inkludert å bli tatt opp i Stortingets spørretime. Dette er langt over mål! NRF har ingen grunn til å tro at det var politiske motiv som lå bak at konserten ble avlyst, men det at den ville måtte bli avholdt under andre kunstneriske og opplevelsesrammer enn vanlig, og dermed andre rammer enn hva Cosmopolite ønsket seg.

Cosmopolite er som de fleste andre konsertarrangører svakt finansiert og bemannet, og derfor tas slike avgjørelser utifra egne erfaringer og magefølelse for det kommende arrangementet, og slik må det

fortsatt forbli! At politikerne fokuserer på at Rikskonsertenes innvolvering i turnèen gjør dette spesielt alvorlig, er vi bare delvis enige i. Hva om dette som prisnipp skal bre om seg, at alle konserter med offentlig støtte skal arrangeres etter statens pipe? Hva hvis konsertarrangørene ikke lenger skal kunne få ta sine faglige avgjørelser til beste for sitt eget publikum? Da er vi på feil spor. Lokale konsertarrangører kan selvsagt vurdere dette mye bedre enn myndighetene.

Det er arrangøren selv som skal møte sitt publikum i døra, og som skal stå med rak rygg og være sikker på at det som foretas er i henhold til ens egen intensjon om formidling av positive opplevelser. Og det er her Cosmopolite-avlysningen ikke møter nok forståelse. Om arrangementet hadde blitt forsterket med andre aktører; flere politi, frivillige osv. så hadde konserten blitt annerledes enn vanlig, og ikke formidlet i de normale positive omstendigheter som man på Cosmopolite er oppsatt på å ha. Og endringer her er for den ansvarlige arrangøren også et nederlag. Derfor ble det vurdert som et arrangement man ikke fant naturlig å gjennomføre.

Det er ellers interessant å bite seg merke i justisminister Dørums uttalelser om at politiet vil kunne bistå ved slike anledninger. Enhver konsertarrangør er godt kjent med at politvakthold ved konserter kostermasse penger, i hvert fall om ting arrangeres med en kulturell ambisjon (og ikke politisk), noe som er Cosmopolites selvsagte utgangspunkt. Derfor er ikke denne løsningen så åpenbar som den kan synes. Dessuten vet vi fra tidligere episoder fra bl.a. Cosmopolite, at hvis noe skjer, kan ta for lang tid før politiet dukker opp. Tryggheten for arrangøren virker ikke alltid å være god nok.

Som interesseorganisasjon for konsertarrangører, inkludert Cosmopolite, er vi også forundret over hvorfor Cosmopolite sitt syn har kommmet så lite frem i media. Er det interessant for media å la alle mulige, mer eller mindre provoserte folk, få komme fram med sine påstander om jødehat og dårlig skjult rasisme? Norsk Rockforbund er av den oppfatning av at Cosmopolite sitt mangeårige virke som arrangør av verdensmusikk og med musikk fra alle religioner, står i en lysende særstilling i Norden i forhold til å ha tatt disse kunstneriske og kulturelle utfordringene på alvor, og at den kritikken som har fremkommet så tungt, derfor faller på stengrunn. At det omtalte orkesteret har opptrådt tidligere på Cosmopolite er det heller ingen som nevner, at et annet rent jødisk orkester spilte der så sent som i januar har det også vært stille om.

At kulturformidlerens og kulturlivets vanlige stolthet over å ikke be om hjelp når noe skjer, denne gang har blitt sin egen store fiende, er et faktum som vi får ta inn over oss og må prøve å gjøre noe med. Til det trenger vi ikke spisse fronter i en så oppblåst sak som dette.