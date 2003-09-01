Norsk Rockforund: – Behov for en oppfølgende utredning

01.09.2003
Stein Andreassen

– NRF er godt fornøyd med at Kulturmeldingen nå er lagt fram, og at vi kan se fremover. Vi har foreløpig registrert en bredt anlagt melding som beskriver situasjonen ganske bra, men som mangler de klare visjonene. Spesielt innenfor rockfeltet gis det ikke tydelig retning, selv om de lover økninger innenfor populærmusikken, skriver Stein Andreassen i NRF i denne kommentaren til Stortingsmelding nr. 48.

Av Stein Andreassen, daglig leder, Norsk Rockforbund

Vi setter stor pris på forslaget om økning i støtte til musikkfestivalene. Omfanget er sterkt økende, og kvaliteten innenfor de forskjellige sjangrene er høy. Dette gjelder selvsagt også innenfor rock-og blues, selv om Kulturmeldingen ikke nevner noen av disse.

Den skjøre infrastrukturen på populærmusikkfeltet kommenteres nesten ikke, og meldingen gir kun en deskriptiv beskrivelse av nåværende virkemiddelbruk. Med bakgrunn i at det er fremlagt en egen Populærmusikkutredning, med påfølgende høringsrunde, så kunne man forvente at ting var ytterligere konkretisert. Det synes for oss som om Regjeringen ikke har klart å få oversikt over sammenhengene på rock-området på et slikt vis at de har turt å konkludere. Her bør rock-feltets interessenter og KKD snarlig komme i ny dialog for å definere målene tydeligere. Det kan synes som om det er behov for en oppfølgende melding/utredning ganske snart.

For våre egne medlemmers del så gleder vi oss over at det fokuseres på behov for lokal kompetanse, menneskelige- og økonomiske ressurser når det gjelder de lokale arrangørene. Regjeringen signaliserer, om enn ganske vagt, at det er behov for stabile rammevilkår for arrangørene, noe man ikke kan si er tilfelle i dag. Norsk Rockforbund nevnes i sammenhengen som en av organisasjonene som kan gjennomføre utviklingsprosjekter for arrangørene.

Vi registrerer at den såkalte Turne-, transport-, og festivalstøtteordningen hos Norsk kulturråd skal få nytt navn- Ensemble- og utøvarstøtte til populærmusikk. Foruten at det skinner av forfinende – og for sjangeren uvanlige ord-, håper vi at det ikke ligger en profilendring i ordningen. Arrangører har kunne søkt støtte herfra tidligere, det må de fortsatt kunne!

Vi gleder oss også over utvidelsen av innkjøpsordningen av fonogrammer. Vi ser tiltaket som et viktig verktøy for spredning av norsk musikk.

Det til nå omtalte Institutt for populærmusikk gis ganske konkret omtale. Vi gleder oss over dette, og er spent på om Regjeringen viser gjennomføringsevne i forhold til den tidfestede samlokaliseringen med jazz- og visearkivet på Solli Plass i Oslo til 2005.

Vi er fornøyd med regjeringens fleksible definisjon på «kvalitet». Vi er enige i at kvalitet kan defineres utifra hva vi forventer oss av kunsten, og dermed vil variere fra sjanger til sjanger, og fra arena til arena. Denne fleksible begrepsbruken stiller imidlertid svært høye krav til forvalterne av kvalitetsbegrepet (og midlene).

Vi er skuffet over at Regjeringen heller ikke er klar for å presisere at det er behov for betydelig økte tilbud om skolering innefor rock- og popområdet. Tilbudet om opplæring synes fortsatt å skulle være prioritert de klassiske sjangre og jazz, noe som er en reinspikka anakronisme i forhold til hva flertallet av aktører virkelig holder på med.

NRF arrangerer for øvrig høring om Kulturmeldingen sammen med Norsk jazzforum og Landslaget for Spelemenn, 21. oktober.

Relaterte saker

Oslo Filharmonien

Kulturmeldingen: – Innkjøpsordningen, de frie ensemblene og symfoniorkestrene skal styrkes

Den lenge etterlengtede kulturmeldingen ble lagt frem på en pressekonferanse i Oslo ferdag klokken 12. Ballade bringer her videre innledningen...

Valgerd Svarstad Haugland

Kulturmeldinga om musikk – ei innleiing

Norsk musikkliv framstår i dag som ein frodig og livskraftig del av norsk kulturliv. Innanfor eit stort mangfald av musikalske...

Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

Kulturmeldinga om ensemblestøtte

Mange ensemble driv ei langsiktig eller permanent verksemd som i stor grad medverkar til å oppfylla dei musikkpolitiske måla. Samstundes...

Plateillustrasjon

Kulturmeldinga: Innkjøpsordninga for fonogram bør styrkjast

– Innkjøpsordninga for fonogram bør styrkjast for å tryggja at ein større del av viktige produksjonar med norske musikarar og...

Arnfinn Bjerkestrand

MFO: – Kulturmeldingen må føre til et løft for profesjonelle kunstnerne

– Kulturmeldingen er et skritt i riktig retning med svært mange positive intensjoner for våre medlemmer, sier Arnfinn Bjerkestrand leder...

Frode Haltli

Kulturmeldingen: En styrking av det frie profesjonelle musikklivet

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland fremhevet en utvidelse av støtteordningene for frie grupper og musikkensembler spesielt da hun ble spurt om...

Flere saker

Mari Askvik som Shiri og Patrick Egersborg i rollen som operatør i «Ad undas – Solaris korrigert» ved Den norske Opera

Operaspørsmål

Hvordan kan det ha seg at noen av våre viktigste samtidskomponister søker ut av musikken og – med minimal institusjonell...

Illustrasjonsfoto: Laurie Anderson & Hsin Chien Huangs VR opplevelse «To the Moon» under Ultima

Kunstmusikk og hjertespesialister

Innlegg: Komponist Dagfinn Koch legger til et tredje problem Ultima må løse – det konseptuelle.

Franciscushogenberg scholeusstikket Foto: Nasjonalbiblioteket

I mål med balladene etter 170 år

Innsamling og utgivelse av norske middelalderballader har foregått siden midten av 1800-tallet. Først nå er målet om en vitenskapelig utgave...