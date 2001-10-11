Bransjen

Norsk rockforbund: «Både og»

Publisert
11.10.2001
Skrevet av
Stein Andreassen

Norsk Rockforbund har akkurat rukket å lese igjennom deler av den i dag fremlagte stortingsproposisjon 1, og kommenterer her hovedfunnene, som de finner både positive og negative.

Forslaget til statsbudsjett er ikke helt i tråd med Kulturdepartementets positive signaler for rock, hvor både statsråden og statssekretærens har kommet med oppløftenede lovnader, uten her å følge dem opp. NRF har som sine viktigste prioriteringer påpekt behov for økte midler i Turnè-, transport og festivalstøtteordningen, vi har påpekt behov for et generelt økt fokus på opplæring av konsertarrangører, og vi har påpekt behov for midler til å kvalitetssikre og videreutvikle sikkerhetsarbeide ved konserter. Ingenting av dette har blitt tatt hensyn til.

Vi finner imidlertid lyspunkter i Statsbudsjettet. Kulturdepartementet har tatt vårt innspill til etteretning om behov for en større utredning på rock-området. Slike dokumenter ser bla. jazzen resultater av i dag, der de får en økning på 4,6 millioner basert på deres «Improvisasjon sett i system».

Vi registrerer også en positiv økning til Musikkfestivaler (1,3 mill), samt at vårt medlem Cosmopolite også får velfortjente midler(0,5 mill).

I forbindelse med momsreformen finner vi det interessant at Finansdepartementet vil komme tilbake med en nærmere gjennomgang av konsekvenser for kulturlivet. Dette «presiseres» ved at «tjenester som fremstår som en nødvendig og integrert del av en kunstnerisk fremføring skal ha momsfritak». Om dette rommer gjenstående momskostnader, som bl.a. kostnader forbundet med sikkerhet, management, og alle tekniske leveranser, gjenstår å finne ut av. I fall ikke, så skal staten gi 100 millioner i kompensasjon til de frivillige organisasjoenene det går ut over.

BransjeGenrePopulærmusikkOrganisasjonerPolitikk

Ellen Horn

Kulturbudsjettet er lagt frem

Norsk Jazzforum, Musikkverkstedordningen, Festspillene i Bergen, Bergen Filharmoniske Orkester, Den Norske Opera, samt region- og distriktsoperaene ser ut til å...

Glenn Erik Haugland

En historisk mulighet for kulturlivet

Det økonomiske løftet regjeringens forslag til kulturbudsjett representerer, er en seier for Ellen Horn og alle gode krefter i Arbeiderpartiet...

Jazzen kommer godt ut

Forslaget til statsbudsjett går inn for en 8,8 prosents generell økning til kulturformål – og 5,1 prosents økning innenfor musikkområdet....

Kommentar fra Norsk jazzforbund

Er Norsk jazzforums ambisiøse strategi i ferd med å lykkes? Det er spørsmålet som Norsk Jazzforum nå stiller i en...

Middels fornøyd med middels budsjett

Regjeringen Stoltenbergs mulige avskjedspresang er en høyst blandet fornøyelse for våre medlemmer, uttaler forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon i...

Knut Værnes

Om bruk av støttemidler

Musiker og platedirektør Knut Værnes kommer her med et innspill vedrørende den foreslåtte økningen til norsk jazzliv, som regjeringens budsjettforslag...

Flere saker

Helge Iberg

Uakseptable usakligheter fra Magnus Andersson

Komponist Helge Iberg reagerer på deler av kritiker Magnus Anderssons anmeldelse av hans siste utgivelse, «Songs from the planet of...

Åndsverk

Innspill til ny åndsverkslov

Kulturdepartementet fikk i går innspill til åndsverkloven. De oppmøtte ønsker seg tydeligere språkbruk og oppklaring av begreper. Kulturministeren ville også...

Emil Kárlsen

Emil Kárlsen vil male den samiske musikken bredere

Med sanger til begge besteforeldra og et ønske om å bygge noe nytt: Emil Kárlsen er spent på hva framtida...