Granli og Brimi med felles turné; innleder konsertsesongen på OsloFOLK

Folkemusikkscena i Oslo (OsloFOLK) starter en ny sesong med konserter, arkivdykk og quiz. Mandag 22. januar presentes landskappleik-vinnerne Jan Beitohaugen Granli, hardingfele og Aslak Brimi, fele, for første gang på samme scene i hovedstaden. De to musikerne legger denne måneden også ut på en landsdekkende turné.

Dørene på Fabrikken på Grünerløkka åpner klokka 19, og klokka 19. 15 går fjerde serierunde av den populære folkemusikkquizen av stabelen.

Lagene NFD og QFS har begge 5 poeng med Lofthusen Trio hakk i hel, melder OsloFOLK, som hevder at «spenningen er til å ta og føle på».

Klokka 20.30 blir det nok et kvalitetsdykk i arkivet. Denne gang med materiale fra storspelemannen Hans W. Brimis musikalske liv og virke.

Denne presentasjonen er et samarbeid med Folkemusikkavdelinga i NRK, og dykkeleder er Gunn Gausemel.

Klokka 21 blir det konsert med de to landkappleik-vinnerne på hardingfele og fele: Jan Beitohaugen Grali og Aslak Brimi.

I følge www.folkemusikkscena.no er det flere likhetstrekk mellom de to musikerne:

«Båe kjem frå spelemannsfamiliar i Oppland, båe har studert folkemusikk på Rauland og båe to vann landskappleiken på Beitostølen i fjor. Aslak vann A-klassa på vanleg fele medan Jan (biletet) tok heim sigeren i A-klassa for hardingfele.

Aslak Opsahl Brimi (født 1983) er oppvaksen i Garmo i Lom. Han er født inn i ein folkemusikkfamilie, og både far Rolv og bestefar Hans W. spelte fele. Aslak starta med felespel hjå far sin som 8-9 åring, og fekk etterkvart Bjørn Odde som læremeister. Det er slåttetradisjonen i Ottadalen som er musikken til Aslak, og det er det som kjem fram på debutplata Blå september. Det er og særs viktig for han å vidareføre musikken og spelestilen som bestefaren Hans W. Brimi stod for.

Etter at Aslak starta å stille på kappleikar i 1999, har han fleire gode plasseringar å vise til. Han vann C-klassa på fele på Rauland i 2001, og B-klassa på Gjøvik året etter. I A-klassedebuten i Eidfjord 2004 kom han til finalespelet, og vart til slutt nr 2.

Jan Beitohaugen Granli (født 1979) frå Øystre Slidre har spelt hardingfele sidan han var 7 år, lærte hjå Trygve Bolstad i 12 år, ellers hjå Tore Bolstad, Magnus Dahleng, Harald Røyne og til sist Olav Jørgen Hegge. Kjem or spelemannsætt, der tippoldefar Nils Beitohaugen og sonen hans, Engebret Beitohaugen, er mest kjende.

Jan Beitohaugen Granli er ein av våre aller mest meritterte spelemenn til tross for sin unge alder. Han gav ut plata ”lite nemmar” i 2003 som vart nominert til spelemannspris i klassa folkemusikk, han har vunne Fanitultevlinga på Ål to gonger, A-klassa på Landskappleiken tre gonger: 2002, 2004 og 2006 der Kongepokalen i 2004 er krona på verket.»

I tillegg til opptredenen i Oslo drar de to musikerne nå ut på felles turné, med oppstart på Røros i morgen, og avslutning på Rauland fredag om en uke.

*

Fredag 19.01 – Røros

*

Laurdag 20.01 – Trondheim, Kieglekroa

*

Måndag 22.01 – Oslo

*

Tysdag 23.01 – Fagernes

*

Onsdag 24.01 – Nesbyen, Hagaled gjestegård

*

Torsdag 25.01 – Valle, Hylestad soknehus

Fredag 26.01 – Rauland

OsloFOLK er Osloavdelingen til Den Norske Folkemusikkscena. Den blir drevet av «frivillig folkemusikkinteressert ungdom i alle aldr»e, som har som felles mål å gi best mulig folkemusikk til folket i hovedstaden. OsloFOLK har flytta rundtomkring i Oslo gjennom mange år, under flere navn, men nå er alle konsertene lagt til Fabrikken i Nedre Gate 7 på Grünerløkka.

— Gjør dette til en helaften i folkemusikkens tegn! oppfordrer arrangørene i OsloFOLK avsluttningsvis.