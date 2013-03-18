INNLEGG: Kulturhusene brukes for lite av lokalbefolkningen, er dyre i drift, og det er for dyrt for lokale arrangører og smalere kulturuttrykk å leie seg inn, skriver Bugge Wesseltoft.

Engerutvalgets utredning er her med interessant lesing. Mye av regjeringens kulturløfte fra 2004 er innfridd med dobling av midler. Målet har vært å heve kulturens rolle i samfunnet. En stor del av midlene har gått til kulturbygg, strukturer og kompetanseheving. Det har vært fokus på enkeltdelene av kulturlivet og mindre på helhet. Samtidig har publikumsoppslutningen bare økt med 1.5%.

Etter min mening er kunstens møte med sitt publikum det aller viktigste sett fra alle sider. Publikum får gode opplevelser, kunstneren utvikler seg og kulturens rolle blir tydeligere. Slike møter bør være hovedfokus fremover. Jeg vil gå så langt som å si at kunstens verdi er i møtet med sitt publikum. De gode Møteplassene bør også være et viktig fokus framover. Hvordan skal vi få det til?

Dyre hus

Åpne opp Kulturhusene! Altfor mange flotte nybygde kulturhus drives på feil premisser etter min mening. De brukes for lite av lokalbefolkningen, er dyre i drift og ofte blir det for dyrt for lokale arrangører og smalere kulturuttrykk å leie seg inn. Det må innføres minstepris pr. sete for å sikre høy og bred aktivitet. Kulturelt mangfold og lokalt eierskap må stå øverst på dagsordenen hver dag for kultursjefer og kulturhussjefer. Hjelp fram gode lokale kreative miljøer! Tilby lokaler, teknikk, hjelp til logistikk og markedsføring av arrangementer.

Kulturrådsoppgaver til kompetansenettverkene?

Norsk Kulturråd er i dag den desidert største og viktigste institusjonen for det frie kulturfeltet med utdeling av ca 500 millioner kroner årlig. Det er lagt vekt på direkte støtte til kunstnere og arrangører for å sikre «mer kultur» for hver krone. Jeg savner en større helhet i kulturtenkingen. Sammenhengen mellom arenaene og kunstnerne er ikke koordinert godt nok. Parallelt med økning i støttebeløp til kunstnere uttrykker Kulturrådet bekymring for nedgang i kulturarrangementer i distriktene.

Her har noe gått galt. Sentralt plassert i Oslo klarer ikke Kulturrådet og andre store støtteinstanser og skape de gode lokale Arenaene/møteplassene som er nødvendig for å skape et mangfoldig og aktivt miljø for kulturelle uttrykk over hele landet. Deler av kulturløftet er brukt på utvikling av regionale kompetansesentre og nettverk. Kulturdepartementet bør gi disse oppgaven med å utvikle kulturvirksomhet og hjelpe fram gode arenaer/møteplasser/kreative miljøer i sin region.

Drømmen om en møteplass

Opprett stipender og åremålsstillinger for kunstnere med regional tilknytning. Nærvær av profesjonelle kunstnere i lokale miljøer er beviselig en katalysator for kunstnerisk aktivitet og nivå. Kunst og kultur er livsnødvendige bestanddeler og en forutsetning for godt miljø i en kommune. Dette bør være hovedmålet for det neste Kulturløftet.



Drømmen: En Møteplass med arrangementer hver dag i alle norske byer! kunst, konserter, kulturarrangementer, kurs og mer. Alt i ett kulturelt mangfold innen alle nivåer og sjangre, og med lokalt eierskap og deltagelse i sentrum.

Bugge Wesseltoft – Plateselskapseier og omreisende musiker siden 1983