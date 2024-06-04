Ivar Peersen GramArt

Ivar Peersen er komponist og gitarist i metalbandet Enslaved, og administrerer selv flere selskaper. Han er også GramArts styreleder, og ønsker gjennom det nye Artistfellesskapet å sørge for en tryggere, enklere og mer forutsigbar hverdag for artister og musikere. (Foto: Jarle Moe)

Artistfellesskapet vil gi kunstnerne de samme rettighetene som fast ansatte

04.06.2024
Guro Kleveland

GramArt og Employ har gått sammen om ny modell der fellesskapet skal sørge for godene til hverandre.

– Under pandemien så vi for alvor hvor sårbare kunstnerne er når nedstenging og yrkesnekt blir den nye normalen, sier Ivar Peersen, styreleder i GramArt.
– Midlertidige kompensasjonsordninger ble opprettet for å sikre mat på bordet, men så snart samfunnet åpnet igjen, forsvant alt. Mange ga opp musikkarrieren på grunn av usikkerhet og risiko. Slik kan det ikke være.

Ivar Peersen, styreleder i GramArt. (Foto: Eva Rose)

– Gjennom Artistfellesskapet ønsker derfor GramArt og Employ å sørge for en tryggere, enklere og mer forutsigbar hverdag for artister og musikere, forteller Peersen.

Å være ansatt i Artistfellesskapet innebærer blant annet sykepenger fra dag én, helseforsikring, gratis juridisk rådgivning, pensjonssparing, regnskap, administrasjon og gode forsikringsordninger, utdyper han.

Håvard Krogedal er ansatt som daglig leder i Artistfellesskapet. Krogedal kommer fra GramArts samarbeidspartner Employ, og har bakgrunn som musiker. Han har tidligere også jobbet som bookingagent for artister og regnskapsfører for småbedrifter. (Foto: Privat)

– Mange av våre medlemmer har gjennom flere år gitt uttrykk for usikre arbeidsforhold, fravær av sosiale rettigheter og dårlige muligheter til å spare til for eksempel pensjon, sier Peersen. Han har selv ansvar for driften av flere AS, en selskapsform han har valgt fordi det er den tryggeste måten å organisere næring på.

– Men for mange er det en høy terskel å satse på sitt eget AS, i tillegg til at man får mye ansvar om man er eneste ansatt. Gjennom Artistfellesskapet får den enkelte en fleksibel ansettelse med de samme rettighetene som en vanlig ansatt, uten administrasjonsbyrden og kompleksiteten som et eget AS kan medføre, avslutter han.

Det er samdriftsselskapet Employ som drifter Artistfellesskapet for GramArts medlemmer. De har lang erfaring med dette, og grunnleggerne av selskapet er selv musikere, forteller kommunikasjonssjef i GramArt, Lasse W. Fosshaug.

Håvard Krogedal fra Gramarts samarbeidspartner Employ er ansatt som daglig leder i det nystartede Artistfellesskapet. Krogedal har bakgrunn som musiker, og har blant annet vært bookingagent for artister og regnskapsfører for småbedrifter.

Lasse W. Fosshaug er kommunikasjonssjef i GramArt. (Foto: GramArt)

På spørsmål fra Ballade om hvordan Artistfellesskapet er finansiert, svarer Fosshaug i GramArt at Artistfellesskapet er finansiert gjennom de ansattes egne penger:
– Det er en sosial modell der fellesskapet sørger for godene til hverandre. Du kan få tilgang på den samme tryggheten ved å ha et eget AS og ta deg av alt det administrative selv, kjøpe egne forsikringer, spare pensjon, sette av feriepenger etc., men vi ser jo at dette ofte ikke skjer. De fleste driver ENK med høy risiko. Gjennom Artistfellesskapet får man dessuten svært gunstige stordriftsfordeler som du ikke kunne fått på egenhånd. Kostnadene ved Artistfellesskapet er lavere enn å drive selv, sier han og viser til tiltakets nettside med en rekke eksempler på finansiering i modellen.

GramArts hjemmesider kan du også høre en podkast der Artistfellesskapets daglige leder Håvard Krogedal intervjues om det nye initiativet.

