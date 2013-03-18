For lite om barn og unge

Turid Birkeland mener Kulturutredningen gir et godt blikk av dagens kulturpolitiske situasjon, men advarer mot noen av konklusjonene rundt Den kulturelle skolesekken.

Denne våren vil en rekke aktører gi sine innspill til Kulturutredningen, og vi presenterer noen av synspunktene her på Ballade. Først ut er Turid Birkeland, direktør i Rikskonsertene.

– Er du enig i utvalgets beskrivelser av den norske kulturpolitiske situasjonen?

– Jeg synes Kulturutredningen gir et godt blikk på dagens kulturpolitiske situasjon, men den er først og fremst et godt anslag for videre debatt all den tid vi fortsatt mangler tilstrekkelig kunnskap og forskning på flere av feltene. For meg er det særlig vesentlig å se på hvorfor Kulturløftet ikke har maktet å endre publikumsmønsteret – og hvordan vi framover ikke bare trygger økonomien i kulturfeltet, men makter å fremme strukturelle endringer som sikrer kontinuitet og kvalitet på alle felt.

– Er Rikskonsertene enig i utvalgets anbefalinger?

– Rikskonsertene har naturlig nok særlig sett på områder som vedkommer kulturtilbud til barn og unge. Vi synes utredningen bærer preg av at denne delen av publikummet ikke er prioritert, heller ikke i Utredningen tillegges dette stor vekt. Det er avgjørende, tror jeg, at vi klarer å sette kvalitet i kulturtilbudet til barn og unge i fokus – på alle nivå. Det som sies av utvalget er imidlertid lett å være enig i; styrking av estetiske fag i skolen, styrking av kulturskolen og Den kulturelle skolesekken vil være viktig for å sikre bredde og kvalitet. Den kulturelle skolesekken har behov for en nasjonal identitet og et styrket mandat og struktur. Det er en debatt jeg virkelig ønsker velkommen.

– Hva har du spesielt lagt merke til i Kulturutredningen?

– Jeg stiller meg undrende til at utvalget skisserer tre mulige løsninger for plassering av DKS-sekretariatet, og advarer mot et av alternativene, en plassering i Rikskonsertene fordi ”musikk allerede er en dominerende del av DKS”. Det er absolutt mulig og viktig at vi ser på flere framtidige alternativer, men å stenge døra for et av dem med begrunnelse i at vi på musikkfeltet har lyktes ”for godt” er i beste fall å snevre inn. Det burde være mer naturlig å se på områder hvor vi har lyktes, som skolekonsertordningen, for å finne modeller som også kan gjelde for andre kunstuttrykk.

– Hvordan vil dere følge opp det utvalget nå har levert?

– Vi vil delta i debatten og sørge for å heie fram kvalitet i kulturtilbudet for barn og unge! Med et virkelig håp om at det er hensynet til det yngste publikummets tilbud som skal være avgjørende.

