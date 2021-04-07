Fra 17. maifeiring i Bergen 1970, musikkorps i sentrum.

(Foto: Døsvik og Hillestad / Fra arkivet etter Bergen Arbeiderblad/Bergen Byarkiv)

Norsk musikkråd om gjenåpningsplanen: – Fortviler over at breddekulturen ble oversett

07.04.2021
Guro Kleveland

Organisasjonen for det frivillige musikk-Norge ønsker likebehandling av idrett og kultur, og etterlyser kompensasjons- og stimuleringsordninger som legger bedre til rette for feltet.

– Det er positivt at regjeringen planlegger en gradvis og trygg gjenåpning, men atter en gang virker det som regjeringen har glemt at det finnes noe som heter breddekultur. Jeg forventer at så snart breddeidretten kan starte med treninger så skal musikkfrivilligheten kunne ha øvelser, sier styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, i en pressemelding fra paraplyorganisasjonen for det frivillige musikklivet i Norge. Norsk musikkråd representerer 35 nasjonale musikkorganisasjoner, som igjen engasjerer 6500 lokale lag med 250 000 medlemskap.

LES OGSÅ: Gjenåpningsplan for arrangører kommer først i mai

Styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag (Foto: CF Wesenberg / kolonihagen.no)

– Så snart det blir tillatt å trene innendørs må det også tillates å holde øvelser. Det er ingen logikk i at håndballturneringen skal kunne gjennomføres den samme helga som korpsstevnet må avlyses, fortsetter Borgundvaag. – Gjennom hele pandemien har idretten blitt prioritert fremfor musikkfrivilligheten. Mens idretten har fått sin egen smittevernveileder, har musikkfrivilligheten blitt oversett hver gang de nasjonale retningslinjene har blitt oppdatert. Vi ber om å bli lyttet til på lik linje med idretten, og vi ber om kompensasjonsordninger som i det minste legger til rette for at vi fortsatt kan være her etter pandemien, sier styreleder Borgundvaag.

Norsk musikkråd har gjennom pandemien pekt på behovet for kompensasjon for uteblitte inntekter fra større, enkeltstående arrangementer i det frivillige musikklivet. Loppemarkeder, stevner, kiosksalg og annet er viktige inntektskilder for feltet, og uten dem forsvinner en stor andel av inntektene til musikkfrivilligheten. Organisasjonen peker på at slike arrangementer krever planlegging. – Vi kan ikke knipse opp en festival eller et loppemarked på en ukes varsel. Derfor ønsker vi en sikring som gjør at vi kan igangsette viktig planleggingsarbeid uten å risikere konkurs.

Allerede i mars i fjor estimerte Norsk musikkråd at feltet kunne tape opp mot én milliard kroner, bare fram til sommeren 2020. Nå tar organisasjonen til orde for at alle arrangementer og konserter som planlegges i år garanteres mot inntektsbortfall som følge av restriksjoner.
– Gjenåpning krever penger i kassa, sier Borgundvaag. – Den nye stimuleringsordningen er viktig og relevant for mange, men for store deler av det frivillige musikklivet er innretningen kritisk feil. Den gir oss ingen mulighet til å generere helt nødvendige inntekter slik at vi kan fortsette med opplæringen av barn, ungdom og voksne. Vi klarer ikke skape aktivitet med kun glede og entusiasme, vi trenger midler også.

