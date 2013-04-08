Hva skal skje med kompetansenettverkene?

08.04.2013
Ida Habbestad

Kompetansenettverk- og sentre er omtalt i Kulturutredningen 2014, men det gis ingen tydelige signaler om veien videre, sier Linda Dyrnes i FolkOrg.

Denne våren vil en rekke aktører komme med innspill til Kulturutredningen, og vi presenterer noen av synspunktene her på Ballade.

Linda Dyrnes i FolkOrg er positiv til arbeidet som er lagt frem med Kulturutredningen 2014. Særlig setter hun pris på at utvalget i så sterk grad vektlegger betydningen av det lokale kulturlivet.

— Vi støtter oppfatningen om at de to første kulturløftene i stor grad har vært et statlig løft. Nå trengs et lokalt og regionalt fokus. De lokale spel- og danselaga, lærekreftene og arrangørene er bærebjelken i vår sjanger. De er også premissgivende for mye av aktiviteten på feltet. Festivalene er viktige i det lokale kulturlivet, og hvis disse og andre settes i stand til å være gode helårsarrangører, vil de sammen med aktiviteten i laga skape gode lokalmiljø.

Mer til færre
Frivillig sektor må styrkes, både i kommunen og statlig gjennom støtteordninger som Frifond og KOMP, understreker Dyrnes. Sistnenvnte er en viktig støtteordning for lokalt initierte kurs. Dyrnes er også er glad for utredningens forslag om å flytte ansvaret for kulturskolene fra utdanning til kultur, og for anbefalingen om å støtte frilansmusikernes vilkår.

— Der de fast ansatte musikerne i institusjonene har fått en langt bedre situasjon, er levekårene for frilanserne ikke blitt merkbart bedre, sier Dyrnes.

— Her foreslår utredningen blant annet å heve kvalitetskravene til støtteordningene slik at det gis mer støtte til færre. Det er også i tråd med innspillene vi har gitt til kulturutredningen.

— Hva savner dere i utredningen?

— Vi anerkjenner at musikkfeltet har fått et solid løft, og vil gjerne understreke at det er skeivheter vi ønsker å få rettet opp i. Den sosiale dansen har vi for eksempel ikke sett så mye omtalt i rapporten. Men denne er trenger et løft. Fra statlig hold bør det også være like naturlig å gi støtte til arrangement der man spiller til dans, som når man bare lytter til musikken. Per i dag er det vanskelig å få arrangørstøtte til å arrangere dansefester med levende musikk gjennom Kulturrådet. Vi er avhengig av slik støtte for å holde denne kulturarven i live.

Vil styrke kompetansenettverk
— Vi ønsker også at folkemusikksentra og kompetansenettverkene skal kunne være virkemidler som bidrar til at flere kunstnere blir i stand til å leve av egne kommersielle inntekter. Vi tror at disse er viktig for å nå målene om å gjøre musikk av kunstnerisk høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig og fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse, slik man ønsker i kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2012.

— Det er enighet hos alle deltakerne i de rytmiske kompetansenettverkene om at det trengs en grunnfinansiering av senterne, at de skal jobbe mer operativt ut fra behovene som finnes i regionene og innenfor de ulike sjangerne, og at nettverksamarbeidet som nå i stor grad har gått seg til skal fortsette. Men det trengs en grunnfinansiering for å få dette på plass. Kompetansenettverkene med tilhørende sentere er omtalt i rapporten, men det gis ingen tydelige signaler om veien videre, sier Dyrnes.

