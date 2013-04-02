Pensjon og publikum som utfordring

Engerutvalget reiser viktige problemstillinger, men har kanskje ikke god nok oversikt over orkestrenes formidlingsarbeid, mener Trond Okkelmo i NTO.

Denne våren vil en rekke aktører komme med innspill til Kulturutredningen, og vi presenterer noen av synspunktene her på Ballade. Trond Okkelmo i Norsk teater og orkesterforening peker på to viktige utfordringer i orkestrenes videre arbeid.

– Er du enig i utvalgets beskrivelser av den norske kulturpolitiske situasjonen?

– For symfoniorkestrene har realøkningen siden 2005 vært 9,8 prosent. Det utgjør vel 44 millioner kroner. Hovedsakelig har økningen vært brukt til å kjøpe fri musikernes opphavsrettigheter, slik at for eksempel CD-produksjoner koster orkestrene minimalt i forhold til før. Samtidig er grunnlaget for å ta i bruk nye medieplattformer lagt. Dette vil være positivt i årene som kommer, og må også regnes som publikumsformidling.

– Kompensasjonen orkestrene har fått for lønns- og prisvekst er den samme som i kulturlivet for øvrig. Lønninger har økt omtrent som i resten av samfunnet, og pensjonskostnadene sliter orkestrene med på lik linje med resten av samfunnet. Enger-utvalget poengterer at økte bevilgninger har gått til lønn, men er samtidig opptatt av kunstnernes levekår. Det er også orkestrene, så en svakere lønnsutvikling ville svekket musikernes levekår, og det er vel ikke en farbar vei? Men utviklingen i lønns- og pensjonskostnader bekymrer orkestrene og vil på sikt kunne innvirke negativt på den kunstneriske produksjonen.

– Er Norsk Teater- og Orkesterforening enig i utvalgets anbefalinger?

– Vårt inntrykk er at utvalget reiser viktige problemstillinger som vi gjerne er med på å diskutere, samtidig som utvalget kanskje ikke har god nok oversikt over det formidlingsarbeid orkestrene allerede driver. At publikumstallene er stabile er positivt. Ønsket om øket publikumsoppslutning deles av orkestrene. Men utvalget problematiserer ikke at kulturtilbudene i orkesterbyene har økt enormt de senere år, noe som gjør at publikum spres mer over hele kulturfeltet.

– Hva har du spesielt lagt merke til i Kulturutredningen, og hvordan vil dere følge opp det utvalget nå har levert?

– Utvalget er opptatt av at nye norsk verk skal spilles, en velkjent problemstilling tiår tilbake. Dette synet deler orkestrene selv om balanseringen mellom publikumsoppslutning og nye verker er krevende. Orkestrene vil i 2014 i felleskap gjøre en ekstra innsats for å fremme interessen og profileringen av norsk samtidsmusikk.