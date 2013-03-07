Hvor går veien videre?

Kulturutredningen 2014 er lagt frem, og arbeidet med Kulturløftet 3 har startet. Hva er det viktig å satse på?

Kulturminister Hadja Tajik legger snart ut på en landsomfattende turné. Før sommeren skal hun ha invitert til åpne møter i landets 19 fylker. Under et oppstartsmøte for Kulturløftet 3 kunne hun avsløre at det neste Kulturløftet vil kretse om tre viktige størrelser: Deltakelse, ytringsmangfold og digitale muligheter.

I går var aktører fra hele kulturfeltet invitert til å komme med sine første innspill. 600 friske millioner skal fordeles — og så er spørsmålet: Hva er det viktigste man kan bruke dem til?

På oppstartsmøtet ble det spilt inn en rekke ønsker. Blant annet pekte man på behovet for

— Å bedre frilanskunstneres levevilkår, og sikre velferdsgoder som pensjon, sykepenger og dagpenger

— Å kople de statlige arbeidsstipend til lønnsvekst så ikke kunstnernes lønnsnivå blir lavere for hvert år som går

— Å styrke kulturskolen, og i tillegg gå i dialog med kunnskapsdepartementet om å få styrket kulturfagenes plass i skolen

— Å finne rom for en profesjonalisering av korfeltet

— Å legge til rette for mer kultur av og om kvinner, barn og eldre

— Å legge til rette for kulturelle uttrykk som gjør at innvandrerungdom kan føle seg norske

— Å legge til rette for at flere mennesker med funksjonshemminger av ulike slag kan ta del i kulturtilbudet

— Å finne midler ikke bare til nye bygg, men til vedlikehold av kulturbygg, særlig i distriktene

— Å lovfeste at 5% av kommunenes midler blir øremerket til kultur

— Å skape et enklere byråkrati for det frivillige feltet

— Å gi økte midler til det frie feltet, blant annet gjennom Norsk kulturfond

— At kulturpolitikken også skal romme synspunkter om mediepolitikken

Hva mener du er viktig?

Ballade vil i den kommende tiden hente frem synspunkter fra en rekke av landets musikkaktører, både om anbefalingene som er lagt frem i Kulturutredningen 2014 og om hva som er viktig i fremtiden.

Dersom du ikke alt er kontaktet, men har sterke synspunkt på hjertet, send gjerne ditt innlegg til post@ballade.no