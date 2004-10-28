To priser til NRK i Prix Europa-konkurransen

NRK vant onsdag kveld to priser i den prestisjetunge radio- og TV-konkurransen Prix Europa i Berlin. I konkurranse med 43 programmer fra 26 land vant Birger Amundsen «Prix Europa Best European Radio Documentary of 2004» for sin radiodokumentar «Jævelens verk – et portrett av Mari Boine», der Boine forteller om sin kamp med åndelige makter og egen angst. Kari Hesthamar mottok prisen «Prix Europa Radio Østerreich 1» for radiodokumentaren «Den brune pakken. Arven etter far».

Av Arvid Skancke-Knutsen

— En seier i Prix Europa regnes som ekstra prestisjefull fordi programmene vurderes av de dyktigste programskaperne fra hele kontinentet. Prisen består av 6000 euro, cirka 50.000 kroner, og en bronsestatuett, forteller NRK i en pressemelding.

— NRKs radiodokumentar-redaksjon befester med dette sin posisjon som en av verdens ledende dokumentarredaksjoner i etermediene, heter det videre.

Redaksjonen vant også både Prix Europa og Prix Italia i 2003, og siden 1996 har redaksjonen vunnet fire Prix Italia og åtte Prix Europa med sine dokumentarer, samt prisen for Norges beste radioprogram og radiodokumentar i 2003.

— Dette skyldes hardt arbeid fra begavede medarbeidere og en kultur hvor medarbeiderne hjelper hverandre til å bli gode, sier redaksjonsleder Berit Hedemann i en kommentar.

NRK oppsummerer selv «Jævelens verk» som «en radiodokumentar om Mari Boines kamp med åndelige makter og egen angst», og skriver videre: «Den samiske minoriteten har alltid vært diskriminert og undertrykt. Til tross for flere hundre års iherdig innsats fra norske myndigheter har det samiske overlevd. En av de fremste aktørene for å fremme samisk kultur og verdier er sangartisten Mari Boine. For å overleve har hun måttet kjempe en kamp mot både ytre og indre demoner. Hennes foreldre tilhørte den ytterst puritanske, læstadianske sekten. «Bibelen og dommedag, det var noe som alltid lå der som en mørk skygge.»

Prix Europa-juryen omtaler Birger Amundsens program slik: «Every now and again, we hear a radio documentary that has the power to thrill through its use of sound and its approach to one of the great archetypes of life. A daughter contemplates her relationship with her dead father. A woman confronts a past in which she had to tear away from the constraints of a conservative religious family to sing her own song. We follow her from a lavvo in Norway to the streets of Paris, seduced by her magnificent voice, the sadness of her songs and the drama of loss and letting go that dominates her life. For its breathtaking manipulation of the tools of radio documentary work, its sensitive and gentle approach to its subject, and its maturity of touch, the radio documentary jury has selected: «Work Of The Devil», a Norwegian Broadcasting Corporation production by Birger Amundsen.»

Birger Amundsen er journalist, fotograf og filmarbeider, og har produsert en rekke filmer og bøker fra polare strøk. Han har lagd radiodokumentarer siden 1989, og har flere ganger fått ærefull omtale, i tillegg til at han vant førstepris i «radioverdensmesterskapet» Prix Italia 1996 med «Svart hånd. Hvit snø». Kåre Johan Lund har vært lyddesigner for programmet, og vant også Prix Italia i 2003 med radiodokumentaren «Eit rom står avlåst» med Kari Hesthamar.

Om den andre vinneren – «Den Brune Pakken» av Hesthamar, med teknisk regi av Lund – skriver NRK følgende:

«Det hele startet for ti år siden. Cesilie var på besøk hos sin far i Danmark. Hver kveld kom han inn til henne for å si godnatt. Denne spesielle kvelden hadde han med seg en brun pakke: «Denne pakken skal du ta med deg til Norge, men du skal ikke åpne den før tidligst to år etter at din mor er død». Foreldrene til Cesilie ble skilt i 1970, da Cesilie var 16 år gammel. Cesilies mor døde høsten 2001. Cesilie kan nå åpne pakken, og Radiodokumentarredaksjonen er til stede.»

Juryuttalelsen om Den brune pakken lyder slik: «How do we tell a story on the radio in a way that engages and holds our audience in a state of rapt attention from beginning to end? It takes a mastery of narrative skill and a delicacy of approach, good listening ears and an openness to the recording process. In a programme constructed like Pandora´s box, we follow a woman confronted by a major dilemma. She has a secret but does not know what it is. She only knows that it could have the power to change her life forever. As the time of revelation approaches, we follow her to the heart of her family history: the story of her parents´ failed marriage. For its sophistication of structure, its high production values and its innate humanity, the radio documentary jury has selected: «The Brown Parcel» , a Norwegian Broadcasting Corporation production by Kari Hesthamar.»

Radiodokumentaren sendes på NRK P2 lørdager kl. 10.15, med reprise søndager kl. 19.30. Du kan høre «Jævelens verk» i NRK P2 lørdag 6. november kl 10.15, med reprise søndag 7. november kl 19.30.