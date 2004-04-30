Variert lydkunstmeny søndag kveld

NRK Alltid klassisk røper nå spillelisten for lydkunst-serien som innledes førstkommende søndag i timene mellom 22.00 og 24.00. Hver første søndag i måneden kan du regelmessig få med deg noe av det som skjer i området elektroakustisk musikk og lydkunst rundt om i verden. Nå på søndag er det klart for en tekst inspirert av Louis Ferdinand Celine, lyden av fire nederlandske ferger på vei til opphugging, lyder fra Schiphol flyplass og analog EA-musikk. Senere dukker det også opp norske bidrag. Les menyen frem til og med 3. oktober her.

2. mai 2004, kl. 2200:

— Sheila Concari (fransk stemme- og lydbåndkunstner):

”Grand Guignol, A Radio-Anatomic Theatre” (2000)

Tittelen ”Grand Guignol” (Den store marionett, eller også navnet på Kasper-figuren fra dokketeater-tradisjonen) henspiller til den franske forfatteren Louis Ferdinand Céline (1894-1961), som i 1944 begynte å skrive på sin kanskje mest kaotiske og ujevne roman, ”Guignol’s Band”. Céline var både lege og dikter, og han skriver om sitt liv gjennom to verdenskriger som man beskriver en forhatt kropp preget av forfall og visshet om døden. Sheila Concaris lydverk er en lydlig ekskursjon gjennom denne verdens-kroppens fysiske og sjelelige utvikling, med sitater fra Céline, Adolf Hitler, Pierre Schaeffer og andre.

Fra teksten: ”Å gå gjennom denne verden er som å reise i en menneskekropp: lymfer, knokler, muskler. Det er som å falle ned i dyp natt, der blod flyter, lunger puster, organer ustanselig gir gjenlyd. Og i dette indre mørket gråter hukommelsen, roper, hvisker: livsrytmen blir et hurtigtog, et slående hjerte. Kroppsvæsker blir til pøsregn eller en gigantisk bølge”. (Det franske ordet ”onde” – bølge – går igjen i stykket som et nøkkelord.)

— Almeno Alberts (f. 1959, nederlandsk radiokunstner):

”Zwangenzang op de Westerschelde” (2003)

Fire ferjer på innsjøen Westerschelde i det sørvestlige Nederland gjorde sin siste reis i mars 2003, før de ble kondemnert. Komposisjonen er en ”voyage sonore” og en hommage til et karakteristisk lydunivers som ble borte sammen med skipene. Lange kompakte lydstrekk veksler med opplesning (på nederlandsk) av tekster av Ida Gerhard, Phons Pakx og Hermann Hesse. Stykket vant førsteprisen i Phonurgia Nova Composition Contest 2003.

— Pascal Plantinga (amerikansk-nederlansk ”lyddykker”):

”Schiphol Makimono” (1999)

Om du vil unnslippe den daglige TV-hypnosen, reklamepresset eller all slags politiske og sosiale ugreiheter, kan du følge ditt hjerte og ta turen til den nederlandske hovedflyplassen Schiphol for å finne fred og kontemplasjon. De reisende setter sitt preg på flyplassen like mye som flyplassen påvirker dem – en bit av den store, roterende kloden.

En musikalsk collage fra en “floating day” på Amsterdams flyplass Schiphol, stemmer, lyder, musikk, i en avslappet og elegant miks.

— Ramon Gonzalez-Arroyo (f. 1953, spansk komponist):

”Libro I ”(2000)

En både nostalgisk og nytenkende gjenoppdagelse av analog elektroakustisk musikk, med miksebordets muligheter, lydbåndestetikk og stillhet. Sitater fra tradisjonen, men også en ny glede ved det rene eksperimentet…

6. juni 2004, kl. 2200:

— Tetsuo Furudate (f. 1958, kjent fra japansk noise-art):

“The Auditory Sense of Mr. Roderick Usher” (etter Edgar Allan Poe)

I “The Fall of the House of Usher” beskriver E.A.Poe den unormalt ømfintlige hørselen til Roderick Usher, som overreagerer på lyden av fottrinn, stemmer langt unna og ekstremt lave lydkilder. Er det et fysisk faktum, eller er det galskap? I sin ”noise-opera” tolker Furudate Ushers lidelser som et uttrykk for en lengsel etter å gå i oppløsning i en sound-trip. Produksjonen fikk en lydkunst-pris i Dresden.

— Arsenije Jovanovic (f. 1932, serbokroatisk lydkunstner):

“Farewell Lament for an Old Family Fridge Before It Sank into the Sea”

Kjøleskapet har gitt seg etter 30 års drift. Som skikk er i den kroatiske landsbyen nær kysten, blir klenodiet senket i sjøen. Lydkomposisjonen redder minnene etter de tusener av flasker med melk, vin og øl, tonnevis med mat og millioner egg som har gitt næring til to generasjoner.

— Rainer Römer (f. 1956, tysk musiker og lydkunstner):

”Seven Seconds”

Et uredigert originalopptak fra nyttårsnatten 1994/95 i Frankfurt er utgangspunkt for denne delvis improviserte komposisjonen. Römer ”reagerer” på lydene på opptaket med ulike virkemidler: table-guitar, et spesialbygd monochord, elektronikk, ulike orkester- og soundscape-samples. Men kontentum-båndet er solostemmen. Hvordan oppleves tid?

4. juli 2004, kl. 2200:

— Jens Danielsen (dansk radioskaper, Lydmuren):

19-19-19-99

„Eine Sondermeldung from a crumbling century of dislocated numbers to an empty millennium of still unused zeros“. En radiofantasi på overgangen til et virtuelt univers…

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— H. Glarner/R.Wächter/B.Kübler/W.Rihm (Sveits):

«www.penelope.ch»

Når Odyssevs vender hjem fra sin odyssé, finner han Penelope ved datamaskinen. Hun surfer på nettet etter sin manns eventyr, og i CD-spilleren ligger Monteverdis opera ”Il Ritorno d’Ulisse in patria”. Hvordan kan det ha seg at Odyssevs allerede er verdensberømt? Ved hjelp av operaen opplever begge odysséen på nytt. Vant Prix Italia 2003 for beste ”work on music”.

1. august 2004, kl. 2200:

— Colin Black (australsk radiokunstner):

“The Ears Outside My Listening Room “

En mytisk fortelling i radiofonisk collageform, med originalopptak, musikk, soundscapes, litteratur osv. Et portrett av dagens Australia, i tradisjonen etter Glenn Goulds berømte Canada-lydportretter. Vant Prix Italia i 2003 for beste ”music-composed work”.

— Scanner (Robin Rimbaud, internasjonalt kjent lydkunstner fra London):

”New Communications Disorder”

En collage av budskap fra ulike bølgelengder som babyfoner, radiobølger, mobiltelefoner, dataoverføringer og arkivsøk (i radioarkivet), kombinert med minimalistisk elektronisk musikk. Laget til radioens 75-års-jubileum i Tyskland 1999.

— Brandon La Belle (amerikansk forfatter og lydkunstner):

“Multitude Solitude Or All Breaths Are Shared”

Med kontaktmikrofoner i skoene slentrer LaBelle gjennom byen Wien. Hans møte med mennesker han ikke forstår språket til, opplevelsen av byen og gå-rytmen utgjør til sammen en svært uvanlig, egenartet lydopplevelse.

5. september, kl. 2200:

— Asbjørn Blokkum Flø (f. 1973, norsk komponist):

”Norway Remixed”

I 2002 deltok NRK Radio på Ultima-festivalen i Oslo med en lydinstallasjon: Norge – et lydrike. Installasjonen var basert på lydmateriale fra alle deler av landet, tatt opp eller direkteoverført via NRKs distriktskontorer. I etterkant har en av de tre komponistene bak installasjonen laget et eget lydverk med utgangspunkt i materialet. Produksjonen er sendt i 14 ulike land, men ikke i NRK – hittil.

— Bor Torel (slovensk):

”Lands of Lost Sounds”

Mer info kommer

— Matt Smith, Sandra Wintner, Arvind Thadhani (kanadisk-østerriksk samarbeide):

”Roadmovie”

Del av det kanadiske kunstprosjektet ”Artist Run Limousine” (www.firstfloor.org/ARL) . Et ”time-lapse”-opptak av en bilreise fra Brooklyn til Vancouver som tok 65 timer, er utgangspunkt. Amerikanske radio-ikoner, opptak fra ulike stoppesteder og musikk kompletterer denne road-movie’n som gir et inntrykk av det amerikanske og kanadiske landskapet.

3. oktober, kl. 2200:

— Bor Torel (slovensk):

“Amarcord”(1st movement: Golden Age)

Mer info kommer

— Brina Jez (slovensk):

”Five Atmospheres”

Mer info kommer

— Pekka Siren og Agnieszka Waligorska (finske lydkunstnere):

”Aka Saga”

Sirens og Waligorskas ”work in progress”, stemme-improvisasjoner, mystiske fløyter, fuglestemmer, ulike samples og rytmer lager et eget mytisk univers på grensen mellom det arkaiske og det teknologiske. Hovedpersonen er kvinnen Aka som sverger hevn over de som har drept hennes mann Kala…