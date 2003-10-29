Ny musikk til folket – P2 sender Ultimakonserter

NRK P2 bringer onsdag 29.10. mellom klokken 21:03 og 22:00 hele tre urfremførelser fra årets Ultimafestival. I programmet «Musikk i Brennpunktet» vil programleder Kristin Kverndokk geleide lytterne gjennom verk av komponsitene Østergaard, Schaathun og Reinholdtsen fremført av det Norske Solistkor.

Alle tre stykkene ble urfremført i Universitetets Aula lørdag 11.oktober av det Norske Solistkor under direksjon av Grete Pedersen.

Edvin Østergaards’ stykke «The Uncarved Block», med tekst av Dag Hammarskjöld, er inspirert av Østens overtonesynging og «langsomhet», ifølge komponisten selv.

Asbjørn Schaathuns «Verklärung» er basert tekster av den østerriske poeten Georg Trakl, som tok sitt eget liv med en overdose kokain etter å ha sett den første verdenskrigs lidelser på nært hold i 1914.

Tilslutt får man muligheten til å stifte bekjentskap med Trond Reinholdtsens «Turbakor – teorier om massesamfunnet»

Ballade var selvfølgelig tilstede under selve konserten, og i etterkant skrev Aksel Korbøl følgende:

— I sin helhet var denne konserten en meget flott opplevelse, og jeg likte godt programmets mangfold. Det verket som satt størst spor var nok Reinholdtsens, og det både på godt og vondt.

Videre fremholdt han at koret imponerte stort med sitt høye profesjonelle nivå, særlig under fremføringen av Schaathuns verk.

— Jeg oppfattet verket som en eneste lang klang som langsomt ble alterert og utvidet gjennom det musikalske forløpet. Uten at jeg helt kan forklare hvorfor eide verket i mine ører også noen av de samme kvalitetene som Valenmotettene, og igjen fremførte koret musikken med stor overbevisning. Koret holdt dette høye nivået gjennom hele konserten, skrev en begeistret Korbøl.

Radioprogrammet vil også bli sendt i reprise på NRK Alltid Klassisk søndag kl. 21.03