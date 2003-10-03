Åpningskonsert for Ultima 2003 i kveld

Truls Mørk er en av hovedaktørene under Ultimas åpningskonsert med Oslo Filharmoniske Orkester i Oslo Konserthus fredag kveld. Dirigent er jubilant Christian Eggen, som også vil ha premiere på et nytt, eget verk. På programmet står videre Jon Øivind Ness’ «George gets a make-over (Misreadings of Gershwin)», en cellokonsert av islandske Haflidi Halgrimsson, samt Pierre Boulez’ reviderte utgave av «Douze Notations» for klaver.

Åpningskonserten er Ultimas vindu mot verden. Medieinteressen er størst og eksponeringsmulighetene de beste. Konsertsalens tradisjonelle koder og konvensjoner kan oppleves som en «bare se, men ikke røre!»-situasjon. På hjemmesiden til Scottish Chamber Orchestra finnes det et eget avsnitt kalt «prepare» – «forbered deg» – om hvordan man skal oppføre seg på konsert.

Dette kan virke som et paradoks i Ultimasammenheng når man tar i betraktning den musikalske modernismens anliggende om å utfordre selve formidlingssituasjonen – tenk for eksempel på Erik Saties 18-timelange «Vexations», eller John Cages 4’33’’. Men forandring og fornyelse blir aldri så merkbart som når det skjer i forhold til godt innarbeidede forestillinger om hvordan ting skal være. Det uventede og «uhørte»(i vid forstand) har stor slagkraft når det skjer i trygge omgivelser.

Det uventede er nøkkelordet i Jon Øivind Ness’ musikk. Med verket «George gets a make-over» med undertittelen «Misreadings of Gershwin» får publikum et innblikk i hans morsomme, overraskende, oppklippede lydverden. Musikken er full av sitater og pseudo-sitater, og denne gangen er det, som tittelen antyder, George Gershwin som får gjennomgå. Men det dukker også opp litt Bernstein og Eminem. Jon Øivind Ness studerte komposisjon ved Norges musikkhøgskole med blant andre Ragnar Søderlind, Lasse Thoresen og Olav Anton Thommessen. Ness har etterhvert opparbeidet seg et internasjonal renommé med bestillingsverk for BBC, Scottish Symphony Orchestra og urfremføring med Ardittikvartetten under Ultimafestivalen i fjor. Jon Øivind Ness blir gjenstand for et konsertportrett senere under festivalen; konserten med Ensemble Ernst tirsdag 7. oktober på Parkteatret er i sin helhet viet hans musikk.

Haflidi Hallgrimsson er utdannet cellist og komponist, og var i en periode solocellist med Skottlands nasjonale kammerorkester Scottish Chamber Orchestra. Han forlot denne stillingen i 1983 til fordel for komponistkarrieren som i løpet av de siste 20 årene har resultert i en rekke prestisjefylte bestillinger og priser. Cellokonserten som urfremføres av Truls Mørk under Ultimas åpningskonsert er en felles bestilling fra Islands Symfoniorkester, Scottish Chamber Orchestra og Oslo-Filharmonien. Cellisten Truls Mørk er en av Norges ledende internasjonale utøvere. I tillegg til solistkarrieren er Truls Mørk kunstnerisk leder for Kammermusikkfestivalen i Stavanger, International Chamber Music Festival Stavanger.

Christian Eggens innsats på samtidsmusikkscenen er både imponerende og uvurderlig. Komposisjonsgjerningen har kommet i skyggen for dirigentkarrieren, men på denne konserten, som markerer selve dagen for hans 30-årsjubileum som musiker, får han vist begge disse sidene av sin unike musikalske skaperevne. Verket som urfremføres på åpningskonserten har vært underveis lenge, og er basert på musikalske notater, eller «aforismer» som Christian Eggen kaller dem, fra skisseboken som han alltid har med seg.

Pierre Boulez’ arbeid i samtidsmusikkens tjeneste strekker seg over to mannsaldre. Som komponist, dirigent og grunnlegger av IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/ Musique, Paris) og Ensemble InterContemporain har hans utrettelige innsats for den moderne musikken gjort ham til verdens fremste levende nymusikk-ikon. Klaverstykkene Douze Notations (1945, revidert 1985) er blant Boulez’ tidligste verk. Stykkenes korte og kompakte vesen – gjennomsnittslengden er på under ett minutt – rommer mange av de elementene som senere kom til å kjennetegne Boulez’ musikk (som for eksempel i hans Dérive I fra 1984 som spilles av Oslo-Filharmoniens Kammersolister søndag 5. oktober). De tolv miniatyrene i Notations er senere revidert og bearbeidet for stort orkester, men de opprinnelige ideene er beholdt i et kraftig utvidet musikalsk uttrykk.

På hver sin måte gjenspeiler de fire verkene årets motto «Echoes of an era». Musikken må forholde seg til tradisjonen for å kunne bryte med den. Akkurat som den gammeldagse konsertformen med kjole og hvitt og drinker i pausen.

«When do I clap?» står det på ovennevnte nettside til Scottish Chamber Orchestra. Klapp når du vil!

Åpningskonserten for Ultima 2003 finner sted i Oslo Konserthus, fredag 3. oktober, klokkken 19.30. Oslo Filharmoniske Orkester opptrer under dirigent Christian Eggen, med Truls Mørk og Gonzalo Moreno (klaver) som solister. Det blir en prolog ved Merete Morken Andersen, og følgende stykker vil fremføres: Jon Øivind Ness – «George gets a Make-over (Misreadings of Gershwin) (2002), Haflidi Hallgrimsson – Cellokonsert (2003), Christian Eggen – Nytt verk (2003) og Pierre Boulez – Fra Douze Notations (1945, revidert 1985).

Artikkelen er hentet fra Ultimas programbok, og bragt videre med velvillig tillatelse.