New York-undergrunnslegende til «kulturens Arendalsuke»

Kunstnervenn av Andy Warhol og Patti Smith spiller «rocke-kulturkritikk-komedie», og både taterne og kvenenes tradisjoner synges og danses. Her er nyheter om kulturprogrammet på debattfestivalen Kulturytring.

Når Kulturytring arrangeres for andre gang fra 19. juni, åpnes dagene av Ella Marie Hætta Isaksen, stortingspresident Masud Gharakghani, og livemusikk av soulartist Charlotte dos Santos.

Undergrunns-Penny kommer

– Penny Arcade søker alltid å underholde og utfordre både seg selv og sitt publikum. Hennes sjeldne evne til å artikulere ideer som ofte forblir uuttalt og med et utgangspunkt i en kollektiv psyke, bidrar hun med håp og optimisme. Velkommen til en kveld med farlige idéer og radikal undring om hva det vil si å være menneske her og nå. Det skriver arrangørene når Buskerud Kunstsenter og Norsk Kulturforum (NOKU) inviterer til kunstopplevelsene på årets Kulturytring.

Penny Arcade (72) fikk navnet Susana Carmen Ventura av familien, men rømte hjemmefra som 13-åring. Arrangørene beskriver til Ballade at hun ble plassert hos nonner, ble oppdratt av drag queens og deltok på det kjente homoopprøret Stonewall i 1969. Hun startet karrieren sammen med Patti Smith ved Theatre of The Ridiculous. Der la Andy Warhol merke til henne, som presenterte henne som superstar sammen med Jackie Curtis og Holly Woodlawn i filmen Women in Revolt. Hun er kjent for å tematisere skeiv nostalgi, livet som outsider, skeive liv og kvinneliv.

I Drammen spiller monologen Longing Last Longer som hun har laget med samarbeidspartner, Steve Zehentner. Den skal være en blanding av rock’n roll, komedie og kulturell kritikk du kan danse til.

Kvensk bjørnedans

To nasjonale minoriteter preger også musikkprogrammet på KY. I tilknytning til foredraget Et folk til besvær – Innføring i norsk politikk overfor Romanifolket/taterne spiller Veronica Lillesveen Akselsen konsert, i samarbeid med Taternes Landsforening.

Astrid Serine Hoel koreograferer og danser i forestillingen Karhutanssi (på norsk: «Bjørnedans») med premiere først på Festspillene i Nord-Norge i 2023, men før det blir det eksklusive arbeidsvisninger: Med seg har Hoel komponistene og musikerne Beddari, Nilsen, Ramstad. Hun blander tradisjonedansen med break, house og samtidsdans.

Natur og klima i toner

Både Marthe Wulff og Bodil Rørtveit spiller konserter på Kulturytring, og begge tematiserer menneskets forhold til naturen. Mer om Wulffs tanker om egen rolle som «klimaartist» kan du forøvrig lese på Ballade.no her. Rørtveit beveger seg mellom tradisoner, jazz og kunstmusikk – og har sitt eget vokalorkester i sin loop station. I en gammel toghall skal H. C. Gilje og Maja Ratkje spille – improvisert musikk, og på LED-skjermer.

Dette er noe av det som skjer av forestillinger og framføringer på «meningsmønstringa» – debattprogrammet og faginnholdet er en annen del. Den er blant annet omtalt i Ballade her. Kulturytring går fra 19. til 21. juni.