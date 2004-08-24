Nasjonal jazzscene med høstpresentasjon

Publisert
24.08.2004
- Red.

Nasjonal jazzscene fortsetter prøvedriften høsten 2004 med de tre klubbene Blå, Cosmopolite og Herr Nilsen som samarbeidende scener. Fra september vil en under nasjonal jazz scene-logoen presenterer et høstprogram som gir jazzpublikummet et kvalitativt og variert program i Oslo. – Stortinget legger opp til at nasjonal jazzscene er reelt etablert i 2005. Det er også vår overbevisning at Kulturdepartementet i disse dager legger dette inn i sitt budsjett for kommende år, sier Tore Flesjø, daglig leder i Norsk jazzforum.

I løpet av høsten vil de tre klubbene under nasjonal jazzscene-logoen presentere internasjonale størrelser som Michael Brecker, Toots Thielemans, Carla Bley/ A.Sheppard/S.Swallow/B.Drummond, Esbjørn Svensson, Roscoe Mitchell, Jack DeJohnette og John Scofield, sammen med et stort antall nordiske musikere som blant andre Goran Kajfes.

I tråd med den store interessen for norsk jazz for tiden, vil en gjennom nasjonal jazzscene oppleve blant annet Bugge Wesseltoft, Kornstad/Wiik Duo, Merriwinckle (Sidsel Endresen, Christian Wallumrød, Helge Sten), Hanne Hukkelberg og Trygve Seim. Det faste månedlige arrangement «Storbandsøndag» fortsetter på Blå som en del av nasjonal jazz scene, melder Norsk Jazzforum.

Tanken bak nasjonal jazz scene er å få etablert et nasjonalt møtested som sikrer kontinuerlig presentasjon av norsk og internasjonal kvalitetsjazz i Oslo. Norsk Kulturråd bevilget i vår kr 750 000 til en ny testperiode av jazzscenen. Prøvedriften av nasjonal jazzscene i Oslo har pågått siden høsten 2003, og fortsetter også ut 2004 med Blå, Cosmopolite og Herr Nilsen som samarbeidende scener – i det Smuget underveis er forsvunnet som en del av prosjektet.
— Stortinget legger opp til at nasjonal jazzscene er reelt etablert i 2005. Det er også vår overbevisning at Kulturdepartementet i disse dager legger dette inn i sitt budsjett for kommende år. Høstprogrammet for nasjonal jazzscene ser lovende ut , og vi ser fram til permanent etablering av nasjonal jazzscene i Oslo fra neste år, sier en optimistisk Tore Flesjø, daglig leder i Norsk jazzforum.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet. Organisasjonen har profesjonelle jazzmusikere, jazzklubber, storband og jazzfestivaler som medlemmer. Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz. Etableringen av nasjonal jazzscene er en del av dette arbeidet, heter det.

Over 1 million kroner til norske jazzutøvere

Norsk jazzforum har i første halvår 2004 tildelt i overkant av én million kroner til norske jazzutøvere gjennom sine støtte-ordninger....

Norsk Jazzforum: Om likestilling, jenter og jazz

NRK har denne uken slått opp at ingen kvinner så langt har blitt engasjert til å skrive musikk i Norsk...

Fortsatt prøvedrift av nasjonal jazzscene

Kulturrådet gir 750 000 kroner til Norsk Jazzforums etablering av en «nasjonal jazzscene». Prosjektet omfatter primært aktiviteter ved spillestedene Blå...

Jazznytt: 40-åring i ny ham

Norsk Jazzforums blad, Jazznytt, har skiftet stil og utvidet sitt innhold. Dette for å være mere i takt med en...

Musikklivets tiltakspakke: Slik vil vi ha det!

I denne artikkelen presenterer Ballade kommentarene til kravene som ble presentert i tiltakspakken «Samstemt». Bak «Samstemt» står syv norske musikkorganisasjoner...

Nye jazzmusikere i Jazzintro 2004

Norsk jazzforum, Rikskonsertene og fem av de største jazzfestivalene i landet står bak JAZZINTRO – et lanseringsprogram for unge, profesjonelle...

Annbjørg Lien får Osaprisen i samband med 30-årsjubileum

Annbjørg Lien har sidan midten av 1980-talet vore ein av dei mest sentrale utøvarane i norsk musikkliv, og stend i...

Tone Wilhelmsen Trøen fikk overlevert den nye standarden

Standard for øverom på plass etter mange års arbeid

Arbeidet for minstekrav til øvingsrom vinner fram. – Uegnede lokaler gir dårlige musikkopplevelser og helseskader, sier styreleder i Norsk musikkråd.

– En sang som formelig ropte navnet mitt

Årets Vidar Sandbecks kulturpris-vinner Levi Henriksen tolker Sandbeck på ny singel.