Nasjonal jazzscene med høstpresentasjon

I løpet av høsten vil de tre klubbene under nasjonal jazzscene-logoen presentere internasjonale størrelser som Michael Brecker, Toots Thielemans, Carla Bley/ A.Sheppard/S.Swallow/B.Drummond, Esbjørn Svensson, Roscoe Mitchell, Jack DeJohnette og John Scofield, sammen med et stort antall nordiske musikere som blant andre Goran Kajfes.

Nasjonal jazzscene fortsetter prøvedriften høsten 2004 med de tre klubbene Blå, Cosmopolite og Herr Nilsen som samarbeidende scener. Fra september vil en under nasjonal jazz scene-logoen presenterer et høstprogram som gir jazzpublikummet et kvalitativt og variert program i Oslo.

I løpet av høsten vil de tre klubbene under nasjonal jazzscene-logoen presentere internasjonale størrelser som Michael Brecker, Toots Thielemans, Carla Bley/ A.Sheppard/S.Swallow/B.Drummond, Esbjørn Svensson, Roscoe Mitchell, Jack DeJohnette og John Scofield, sammen med et stort antall nordiske musikere som blant andre Goran Kajfes.

I tråd med den store interessen for norsk jazz for tiden, vil en gjennom nasjonal jazzscene oppleve blant annet Bugge Wesseltoft, Kornstad/Wiik Duo, Merriwinckle (Sidsel Endresen, Christian Wallumrød, Helge Sten), Hanne Hukkelberg og Trygve Seim. Det faste månedlige arrangement «Storbandsøndag» fortsetter på Blå som en del av nasjonal jazz scene, melder Norsk Jazzforum.

Tanken bak nasjonal jazz scene er å få etablert et nasjonalt møtested som sikrer kontinuerlig presentasjon av norsk og internasjonal kvalitetsjazz i Oslo. Norsk Kulturråd bevilget i vår kr 750 000 til en ny testperiode av jazzscenen. Prøvedriften av nasjonal jazzscene i Oslo har pågått siden høsten 2003, og fortsetter også ut 2004 med Blå, Cosmopolite og Herr Nilsen som samarbeidende scener – i det Smuget underveis er forsvunnet som en del av prosjektet.

— Stortinget legger opp til at nasjonal jazzscene er reelt etablert i 2005. Det er også vår overbevisning at Kulturdepartementet i disse dager legger dette inn i sitt budsjett for kommende år. Høstprogrammet for nasjonal jazzscene ser lovende ut , og vi ser fram til permanent etablering av nasjonal jazzscene i Oslo fra neste år, sier en optimistisk Tore Flesjø, daglig leder i Norsk jazzforum.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet. Organisasjonen har profesjonelle jazzmusikere, jazzklubber, storband og jazzfestivaler som medlemmer. Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz. Etableringen av nasjonal jazzscene er en del av dette arbeidet, heter det.