Erik Hillestad tildelt Tonos formidlerpris 2025

Erik Hillestad er tildelt Tonos formidlerpris 2025 for sin utrettelige innsats for norsk musikk og internasjonal kulturformidling gjennom 50 år.

Prisen ble overrakt Hillestad i dag i Kulturkirken Jakob i Oslo, en scene Erik Hillestad selv har vært med på å utvikle til en viktig arena for musikk og dialog.

Juryens begrunnelse

Erik Hillestad, grunnlegger og leder av Kirkelig Kulturverksted (KKV) fra 1974 til 2024, har vært en sentral skikkelse i norsk musikkliv gjennom et halvt århundre. Han står bak utgivelsen av over 500 plater, har formidlet norsk musikk langt utover Norges grenser, og samtidig gitt en stemme til artister fra undertrykte folkegrupper.

Hillestad og KKV tok et tydelig politisk standpunkt med utgivelsen av Lullabies from the Axis of Evil for 20 år siden – en direkte reaksjon på George Bush’ retorikk om Midtøsten som «ondskapens akse».

Gjennom sitt arbeid har Hillestad og KKV ikke bare formidlet norsk musikk, men også løftet frem de undertrykte, marginaliserte og konfliktflyktende. Han har bygget broer mellom kulturer, og løftet frem kunst, kultur og menneskeverd i en tid hvor politiske systemer skaper grobunn for fremmedfrykt og hat.

I en tid preget av uro har Hillestad stått som et etisk og moralsk kompass for norsk musikkliv. Gjennom 50 år har han vist hvilken kraft det musikalske verdensspråket besitter – og det er derfor særdeles fortjent at han tildeles TONOs formidlerpris 2025.

– En stor glede

– Erik Hillestad har gjennom fem tiår vist hvilken kraft musikken kan ha som brobygger mellom mennesker, kulturer og trosretninger. Hans arbeid med Kirkelig Kulturverksted har vært helt unikt i norsk sammenheng, og har hatt stor betydning langt utenfor Norges grenser. Det er en stor glede for oss å kunne tildele ham Tonos formidlerpris 2025, sier Karl Vestli, administrerende direktør i Tono.

Juryen har bestått av Johanne Flottorp (juryleder), Thea Hjelmeland, Alexander Austheim, Jan Erik Mikalsen, Agnes Hvizdalek, Maria Stene Brendstrup, Andrew Smith og Kristoffer Magnus Unstad.

Smith og Brendstrup er musikkforleggere, de øvrige jurymedlemmene er komponister, låtskrivere og tekstforfattere.