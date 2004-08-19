Over 1 million kroner til norske jazzutøvere
Norsk jazzforum har i første halvår 2004 tildelt i overkant av én million kroner til norske jazzutøvere gjennom sine støtte-ordninger. Den totale søknadssummen for perioden var på hele kr 3 391 227, og Norsk jazzforum bevilget kr 1 078 910 til turneer i inn- og utland samt andre prosjekter. De største tildelingene har gått til norske artisters utenlandsturnéer: Bugge Wesseltoft har motatt kr 92 000 til en omfattende Europa-turné, SØYR har mottatt kr. 30 000 til et prosjekt i Sør-Afrika og Ivar Grydeland har mottatt kr. 10 000 i støtte til turné i Argentina. – Dette er en genial og lukrativ ordning for våre medlemmer; det er enkelt å søke, kort behandlingstid og raske utbetalinger der store og små beløp bidrar til at prosjekt kan gjennomføres, forteller Tone G. Martinsen, formidlingsleder i Norsk jazzforum.
Av Knut Steen
I tillegg til de største tildelingene har også flere musikere og band fått støtte til turneer/konserter her hjemme, blant andre Tord Gustavsen Trio, Atomic, Solveig Slettahjell Slow Motion Quintet, Farmers Market, Food og Ola Kvernberg Trio. Støtteordningen omfatter også storband og arrangører, og blant annet har Ett Fett Storband, Eidsvoll Storband, Små & storbandfestivalen og Balejazz fått tildelinger.
Norsk jazzforums ad-hoc støtte er en ordning der musikere, storband og arrangører kan søke toppfinansiering for turneer og andre prosjekter. Søknadsmengden er stor og det er ingen tvil om at denne ordningen bidrar til økt aktivitet for jazzutøvere, mener formidlingsleder i Norsk jazzforum, Tone G. Martinsen:
Her er tildelingene for 2004, første halvår:
SØKER
Prosjekt
Sum
|MUSIKERE:
|Olsen/Hana Duo
|turnè i Nederland og Norge
6 500
|Bungalow v/Magne Thormodsæter
|turnè, januar 2004
3 000
|Dag Arnesen kvartett
|turnè, mars 2004
9 000
|SØYR
|prosjekt i Sør-Afrika
30 000
|Kornstad/Flaten/Thomas/Lovens
|turnè, januar 2004
15 000
|Gutvik / Møster Duo
|turnè i Norge og Sverige
6 000
|Rob Waring Trio
|turnè, januar 2004
6 000
|Køhn/Johansen
|turnè jan/feb 2004
14 000
|Moments Notice v/Vidar Sæther
|turnè, januar 2004
6 000
|Tore Johansen
|turnè, mars 2004
15 000
|Frode Gjerstad trio m/Jeb Bishop
|turnè, februar 2004
7 500
|Sigurd Ulveseth / Ole Jacob Hystad
|turnè i Spania
10 000
|In orbit v/Espen Aalberg
|turnè, uke 7/04
10 000
|Roy Powell Trio
|turnè, London
7 500
|Latingaboys
|turnè
3 000
|Ytre Suløens Jass-ensemble
|turnè
10 000
|NOTICE v/Børge Soleng
|turnè, mars 2004
12 000
|Urban Connection v/Håkon Mjåset Johansen
|turnè
15 000
|Christian Jaksjø
|deltagelse i New Art Orchestra
5 000
|Jan Gunnar Hoff Group
|turnè, mars 2004
10 000
|Maria Kannegård Trio
|turnè, februar 2004
4 000
|Raknes/Jormin duo
|konserter
5 000
|Bugge Wesseltoft NCOS
|turnè i Europa
92 400
|Dingobats v/Mats Eilertsen
|turnè
12 000
|Konkova / Mathisen duo
10 000
|Ivar Grydeland
|turnè i Argentina
10 000
|Malika Makouf Rasmussen
|reise
5 000
|Tord Gustavsen Trio
|turnè
15 000
|Phil McDermott
|reise
5 000
|Vik / Aagre Kvintett
|turnè
5 000
|Arild Andersen Trio
|turnè
5 000
|Petter Wettre Trio
|turnè
8 000
|Eivind Aarset
|turnè
15 000
|Norwegian Brass m/Sondre Bratland
|turnè
10 000
|Gjerstad / Hana / Olsen
|turnè
8 500
|Damp v/Asbjørn E. Lerheim
|konserter
4 500
|Møster/Zanussi/Nordeson trio
|turnè
10 000
|Velvet Lounge Orchestra v/Marita Røstad
|turnè
8 000
|ZAPP v/Kjetil Møster
|turnè
6 000
|Wibutee v/Håkon Kornstad
|turnè
15 000
|Dixi v/Daniel Herskedal
|turnè
10 000
|Karl Seglem
|turnè
10 000
|Atomic
|turnè
20 000
|Fe-mail v/Hild Sofie Tafjord
|reise
7 400
|The Cannonballs v/Håvard Fossum
|turnè
6 250
|Listen! v/Bendik Giske
7 000
|Solveig Slettahjell Slow motion quintet
|turnè
10 000
|Mats Eilertsen
|reise
4 960
|Ingar Zach
|konserter
4 000
|Funky Butt v/Kåre Nymark jr
|turnè
7 000
|Line Up v/Thomas W. Andersen
|turnè
10 000
|Kilombo v/Kim Myhr
|turnè
8 000
|Ytre Suløens Jass-ensemble v/Jan Inge Melsæter
|turnè
8 000
|Trolldom v/Theres Ulvan
|reise
4 000
|Aire & Angels v/Elin Valvatne
|turnè
4 000
|Garnes/Jakobsen kvartett
|turnè
7 800
|Odeon jazz quartet v/Øistein Isachsen
|turnè
10 000
|Food v/Thomas Strønen
|turnè
8 000
|HISS v/Ivar Grydeland
|turnè
10 000
|Sigurd Ulveseth
|turnè
10 000
|Sphinx Trio v/Audun Ellingsen
|turnè
5 000
|Farmers Market v/Stian Carstensen
|turnè
10 000
|Free Music Ensemble v/Paal Nilssen-Love
|turnè
4 000
|Scorch Trio v/Paal Nilssen-Love
|konsert
5 000
|Paradiso v/Kirsti Huke
|turnè
5 000
|Magnolia jazzband v/Gunnar Gotaas
|turnè
8 000
|Franck/Aalberg kvartett
|turnè
8 000
|Jaga Jazzist
|turnè
15 000
|Subtrio v/Svein Folkvord
|turnè
8 000
|Zanussi 5 v/Per Zanussi
|turnè
5 500
|Trio O’Trang og Kontra-Trio v/Lars Andreas Haug
|turnè
8 000
|Kvartett v/Line Horneland
|konsert
2 200
|Magnolia jazzband v/Gunnar Gotaas
|turnè
6 000
|June Korneliussen trio
|turnè
3 500
|Ola Kvernberg Trio
|turnè
10 000
|Frode Berg / Roy Powell
|turnè
14 000
|Ståhls Blå v/Thomas Strønen
|turnè
8 000
|Christian Wallumrød Ensemble
|konserter
7 000
|Fliflet / Hamre
|konsert
4 000
|Ingar Zach
|konsert
5 000
|Listen! v/Bendik Giske
|konsert/konkurranse
7 500
|Trygve Seim
|reisestøtte
4 000
|Wallumrød/Qvenild
|reisestøtte
7 000
|Klaus E. Holm
|konsert
1 500
|STORBAND:
|Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide
|konsert
2 000
|Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide
|konsert
4 000
|Vesterålen storband
|konsert
4 000
|Nes Storband v/Per Stokkebryn
|storbandkafe
1 000
|Studentstorbandet ved NLH
|prosjektkonserter
7 300
|Christianssand Storband v/Heidi Christensen
|konsert
3 000
|Gamle Sandvika Storband
|konserter
5 000
|Føyka Storband
|prosjekt
6 000
|Sandnes Storband
|konsert
6 000
|Vadsø storband
|seminar
10 000
|Big Business Big Band
|seminar
10 000
|Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide
|konsert
8 000
|Fana Storband
|prosjekt
3 000
|Askim Storband
|jubileumskonsert
5 000
|Sandefjord storband v/Øivind Aspaas
|konsert
5 000
|Sandnessjøen Storband v/Bjørn Vangen
|konsert / prosjekt
5 000
|Storbandet Blæst v/Ole G. Eikeland
|konsert
5 000
|Prime Time Orchestra v/Jan Marius Stenberg
|konsert
6 000
|Big Boss Band v/Vegard Holm
|konsert
6 000
|JJB Band v/Lin Hansen
|konserter
15 000
|Nes Storband v/Per Stokkebryn
|storbandkafe
2 900
|Eidsvoll Storband v/Frode Meskau
|konsert
1 500
|Eidsvoll Storband v/Frode Meskau
|konsert
1 700
|Big Odd Band v/Odd Fossum
|jubileumskonsert
10 000
|Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide
|konsert
5 000
|Big Boss Band v/Vegard Holm
|konsert
5 000
|Gjerstad Storband v/Inger Hommefoss
|prosjekt
5 000
|Prime Time Orchestra v/Jan Marius Stenberg
|konsert
5 000
|Eidsvoll Storband v/Per A. Furuseth
|konsert
5 000
|ARRANGØRER:
|Små&Storbandfestivalen v/John-Rune Villmones
|Festival
10 000
|Harstad Jazzklubb v/Jo-Idar Dahlgren
|JazzUkeslutt 2004
15 000
|Fe-mail v/Karene Lyngholm
|konsert
5 000
|Sapmusikk v/Ragnhild Vassvik Kalstad
|konserter
5 000
|Balejazz v/Sigurd Kvikne
|Festival
15 000
|Kragerø Jazz og viseklubb
|Festival
10 000
|Inderøy jazzforum
|Festival
10 000
|Halden storband
|Festival
6 000
|Sortland Jazz- og viseklubb
|Jazzweekend
20 000
|Stord Jazz- og bluesfestival
|Festival
7 000
|4/4 Forum for takt og tone
|Festival
5 000
|Nordnorsk jazzsenter
|Turnè
10 000
|Sigurd Ulveseth
|konsert
7 000
|Bjørn Charles Dreyer
|Kulturtiltak
15 000
Søknadsfristen for Norsk jazzforums musiker og bandstipend er 20. september. Stipendienes formål er å gi profesjonelle jazzmusikere økonomisk frihet til å fordype seg i sin kunst enten via øving eller videreutdanning.
Stipendiene som utdeles kan være enten personlig fordypnings-/studiestipend eller øvings-/studiestipend for band. Alle søkere må ha ordinært musikermedlemskap i Norsk jazzforum. I 2003 ble det delt ut kr. 225.000,- i stipender, á kr 10.000,- og 15.000,-.
Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet. Organisasjonen har profesjonelle jazzmusikere, jazzklubber, storband og jazzfestivaler som medlemmer. Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz.