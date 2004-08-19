Jazz

Over 1 million kroner til norske jazzutøvere

19.08.2004
Knut Steen

Norsk jazzforum har i første halvår 2004 tildelt i overkant av én million kroner til norske jazzutøvere gjennom sine støtte-ordninger. Den totale søknadssummen for perioden var på hele kr 3 391 227, og Norsk jazzforum bevilget kr 1 078 910 til turneer i inn- og utland samt andre prosjekter. De største tildelingene har gått til norske artisters utenlandsturnéer: Bugge Wesseltoft har motatt kr 92 000 til en omfattende Europa-turné, SØYR har mottatt kr. 30 000 til et prosjekt i Sør-Afrika og Ivar Grydeland har mottatt kr. 10 000 i støtte til turné i Argentina. – Dette er en genial og lukrativ ordning for våre medlemmer; det er enkelt å søke, kort behandlingstid og raske utbetalinger der store og små beløp bidrar til at prosjekt kan gjennomføres, forteller Tone G. Martinsen, formidlingsleder i Norsk jazzforum.

I tillegg til de største tildelingene har også flere musikere og band fått støtte til turneer/konserter her hjemme, blant andre Tord Gustavsen Trio, Atomic, Solveig Slettahjell Slow Motion Quintet, Farmers Market, Food og Ola Kvernberg Trio. Støtteordningen omfatter også storband og arrangører, og blant annet har Ett Fett Storband, Eidsvoll Storband, Små & storbandfestivalen og Balejazz fått tildelinger.

Norsk jazzforums ad-hoc støtte er en ordning der musikere, storband og arrangører kan søke toppfinansiering for turneer og andre prosjekter. Søknadsmengden er stor og det er ingen tvil om at denne ordningen bidrar til økt aktivitet for jazzutøvere, mener formidlingsleder i Norsk jazzforum, Tone G. Martinsen:

Her er tildelingene for 2004, første halvår:

SØKER
Prosjekt
Sum
MUSIKERE:
Olsen/Hana Duo turnè i Nederland og Norge
6 500
Bungalow v/Magne Thormodsæter turnè, januar 2004
3 000
Dag Arnesen kvartett turnè, mars 2004
9 000
SØYR prosjekt i Sør-Afrika
30 000
Kornstad/Flaten/Thomas/Lovens turnè, januar 2004
15 000
Gutvik / Møster Duo turnè i Norge og Sverige
6 000
Rob Waring Trio turnè, januar 2004
6 000
Køhn/Johansen turnè jan/feb 2004
14 000
Moments Notice v/Vidar Sæther turnè, januar 2004
6 000
Tore Johansen turnè, mars 2004
15 000
Frode Gjerstad trio m/Jeb Bishop turnè, februar 2004
7 500
Sigurd Ulveseth / Ole Jacob Hystad turnè i Spania
10 000
In orbit v/Espen Aalberg turnè, uke 7/04
10 000
Roy Powell Trio turnè, London
7 500
Latingaboys turnè
3 000
Ytre Suløens Jass-ensemble turnè
10 000
NOTICE v/Børge Soleng turnè, mars 2004
12 000
Urban Connection v/Håkon Mjåset Johansen turnè
15 000
Christian Jaksjø deltagelse i New Art Orchestra
5 000
Jan Gunnar Hoff Group turnè, mars 2004
10 000
Maria Kannegård Trio turnè, februar 2004
4 000
Raknes/Jormin duo konserter
5 000
Bugge Wesseltoft NCOS turnè i Europa
92 400
Dingobats v/Mats Eilertsen turnè
12 000
Konkova / Mathisen duo
10 000
Ivar Grydeland turnè i Argentina
10 000
Malika Makouf Rasmussen reise
5 000
Tord Gustavsen Trio turnè
15 000
Phil McDermott reise
5 000
Vik / Aagre Kvintett turnè
5 000
Arild Andersen Trio turnè
5 000
Petter Wettre Trio turnè
8 000
Eivind Aarset turnè
15 000
Norwegian Brass m/Sondre Bratland turnè
10 000
Gjerstad / Hana / Olsen turnè
8 500
Damp v/Asbjørn E. Lerheim konserter
4 500
Møster/Zanussi/Nordeson trio turnè
10 000
Velvet Lounge Orchestra v/Marita Røstad turnè
8 000
ZAPP v/Kjetil Møster turnè
6 000
Wibutee v/Håkon Kornstad turnè
15 000
Dixi v/Daniel Herskedal turnè
10 000
Karl Seglem turnè
10 000
Atomic turnè
20 000
Fe-mail v/Hild Sofie Tafjord reise
7 400
The Cannonballs v/Håvard Fossum turnè
6 250
Listen! v/Bendik Giske
7 000
Solveig Slettahjell Slow motion quintet turnè
10 000
Mats Eilertsen reise
4 960
Ingar Zach konserter
4 000
Funky Butt v/Kåre Nymark jr turnè
7 000
Line Up v/Thomas W. Andersen turnè
10 000
Kilombo v/Kim Myhr turnè
8 000
Ytre Suløens Jass-ensemble v/Jan Inge Melsæter turnè
8 000
Trolldom v/Theres Ulvan reise
4 000
Aire & Angels v/Elin Valvatne turnè
4 000
Garnes/Jakobsen kvartett turnè
7 800
Odeon jazz quartet v/Øistein Isachsen turnè
10 000
Food v/Thomas Strønen turnè
8 000
HISS v/Ivar Grydeland turnè
10 000
Sigurd Ulveseth turnè
10 000
Sphinx Trio v/Audun Ellingsen turnè
5 000
Farmers Market v/Stian Carstensen turnè
10 000
Free Music Ensemble v/Paal Nilssen-Love turnè
4 000
Scorch Trio v/Paal Nilssen-Love konsert
5 000
Paradiso v/Kirsti Huke turnè
5 000
Magnolia jazzband v/Gunnar Gotaas turnè
8 000
Franck/Aalberg kvartett turnè
8 000
Jaga Jazzist turnè
15 000
Subtrio v/Svein Folkvord turnè
8 000
Zanussi 5 v/Per Zanussi turnè
5 500
Trio O’Trang og Kontra-Trio v/Lars Andreas Haug turnè
8 000
Kvartett v/Line Horneland konsert
2 200
Magnolia jazzband v/Gunnar Gotaas turnè
6 000
June Korneliussen trio turnè
3 500
Ola Kvernberg Trio turnè
10 000
Frode Berg / Roy Powell turnè
14 000
Ståhls Blå v/Thomas Strønen turnè
8 000
Christian Wallumrød Ensemble konserter
7 000
Fliflet / Hamre konsert
4 000
Ingar Zach konsert
5 000
Listen! v/Bendik Giske konsert/konkurranse
7 500
Trygve Seim reisestøtte
4 000
Wallumrød/Qvenild reisestøtte
7 000
Klaus E. Holm konsert
1 500
STORBAND:
Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide konsert
2 000
Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide konsert
4 000
Vesterålen storband konsert
4 000
Nes Storband v/Per Stokkebryn storbandkafe
1 000
Studentstorbandet ved NLH prosjektkonserter
7 300
Christianssand Storband v/Heidi Christensen konsert
3 000
Gamle Sandvika Storband konserter
5 000
Føyka Storband prosjekt
6 000
Sandnes Storband konsert
6 000
Vadsø storband seminar
10 000
Big Business Big Band seminar
10 000
Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide konsert
8 000
Fana Storband prosjekt
3 000
Askim Storband jubileumskonsert
5 000
Sandefjord storband v/Øivind Aspaas konsert
5 000
Sandnessjøen Storband v/Bjørn Vangen konsert / prosjekt
5 000
Storbandet Blæst v/Ole G. Eikeland konsert
5 000
Prime Time Orchestra v/Jan Marius Stenberg konsert
6 000
Big Boss Band v/Vegard Holm konsert
6 000
JJB Band v/Lin Hansen konserter
15 000
Nes Storband v/Per Stokkebryn storbandkafe
2 900
Eidsvoll Storband v/Frode Meskau konsert
1 500
Eidsvoll Storband v/Frode Meskau konsert
1 700
Big Odd Band v/Odd Fossum jubileumskonsert
10 000
Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide konsert
5 000
Big Boss Band v/Vegard Holm konsert
5 000
Gjerstad Storband v/Inger Hommefoss prosjekt
5 000
Prime Time Orchestra v/Jan Marius Stenberg konsert
5 000
Eidsvoll Storband v/Per A. Furuseth konsert
5 000
ARRANGØRER:
Små&Storbandfestivalen v/John-Rune Villmones Festival
10 000
Harstad Jazzklubb v/Jo-Idar Dahlgren JazzUkeslutt 2004
15 000
Fe-mail v/Karene Lyngholm konsert
5 000
Sapmusikk v/Ragnhild Vassvik Kalstad konserter
5 000
Balejazz v/Sigurd Kvikne Festival
15 000
Kragerø Jazz og viseklubb Festival
10 000
Inderøy jazzforum Festival
10 000
Halden storband Festival
6 000
Sortland Jazz- og viseklubb Jazzweekend
20 000
Stord Jazz- og bluesfestival Festival
7 000
4/4 Forum for takt og tone Festival
5 000
Nordnorsk jazzsenter Turnè
10 000
Sigurd Ulveseth konsert
7 000
Bjørn Charles Dreyer Kulturtiltak
15 000

Søknadsfristen for Norsk jazzforums musiker og bandstipend er 20. september. Stipendienes formål er å gi profesjonelle jazzmusikere økonomisk frihet til å fordype seg i sin kunst enten via øving eller videreutdanning.

Stipendiene som utdeles kan være enten personlig fordypnings-/studiestipend eller øvings-/studiestipend for band. Alle søkere må ha ordinært musikermedlemskap i Norsk jazzforum. I 2003 ble det delt ut kr. 225.000,- i stipender, á kr 10.000,- og 15.000,-.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet. Organisasjonen har profesjonelle jazzmusikere, jazzklubber, storband og jazzfestivaler som medlemmer. Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz.

Bajazz

Instrumenter til besvær

De nye overvektsatsene som ble innført 1. mars har gjort det langt dyrere å frakte instrumenter med SAS Braathens. Etter...

Elin Rosseland

Norsk Jazzforums sommerkurs

Årets sommerkurs i jazzimprovisasjon i regi av Norsk Jazzforum finner sted 1. – 8.august 2004 på Agder Folkehøgskole i Søgne....

Trond Giske,

Stor glede over at Ap, SV og SP er samstemte: 1% av statsbudsjettet skal gå til kultur!

Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, FONO, GramArt og NorgesNettet la i starten av mars...

Eldbjørg Raknes

Norsk Jazzforum: Om likestilling, jenter og jazz

NRK har denne uken slått opp at ingen kvinner så langt har blitt engasjert til å skrive musikk i Norsk...

Blå, inngangsparti

Fortsatt prøvedrift av nasjonal jazzscene

Kulturrådet gir 750 000 kroner til Norsk Jazzforums etablering av en «nasjonal jazzscene». Prosjektet omfatter primært aktiviteter ved spillestedene Blå...

Folkemusikkillustrasjon (Foto: Norsk folkemusikk og Danselag)

Musikklivets tiltakspakke: Slik vil vi ha det!

I denne artikkelen presenterer Ballade kommentarene til kravene som ble presentert i tiltakspakken «Samstemt». Bak «Samstemt» står syv norske musikkorganisasjoner...

Mestermøter Konsert 10.2.23

Mestermøter: En utstilling der konsertprogrammet er det mest interessante

I «Mestermøter» utforsker Nasjonalmuseet møtet og samspillet mellom visuell kunst og musikk. Ballades utsendte reflekterer rundt musikkaktiviteten og verkene som...

Sidsel Endresen og Audun Vinger

Lydlige tidsskrifter

Tyder Off The Page på at samtalen er det nye musikktidsskriftet?

Sangeren og kvederen Kim Rysstad

Velklingende, men forsiktig Draumkved

PLATEANMELDELSE: Kim Rysstad har en trygg og varm stemme. Sammen med komponist Jon Øivind Ness har han skapt en velklingende,...