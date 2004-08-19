Over 1 million kroner til norske jazzutøvere

Norsk jazzforum har i første halvår 2004 tildelt i overkant av én million kroner til norske jazzutøvere gjennom sine støtte-ordninger. Den totale søknadssummen for perioden var på hele kr 3 391 227, og Norsk jazzforum bevilget kr 1 078 910 til turneer i inn- og utland samt andre prosjekter. De største tildelingene har gått til norske artisters utenlandsturnéer: Bugge Wesseltoft har motatt kr 92 000 til en omfattende Europa-turné, SØYR har mottatt kr. 30 000 til et prosjekt i Sør-Afrika og Ivar Grydeland har mottatt kr. 10 000 i støtte til turné i Argentina. – Dette er en genial og lukrativ ordning for våre medlemmer; det er enkelt å søke, kort behandlingstid og raske utbetalinger der store og små beløp bidrar til at prosjekt kan gjennomføres, forteller Tone G. Martinsen, formidlingsleder i Norsk jazzforum.

Av Knut Steen

I tillegg til de største tildelingene har også flere musikere og band fått støtte til turneer/konserter her hjemme, blant andre Tord Gustavsen Trio, Atomic, Solveig Slettahjell Slow Motion Quintet, Farmers Market, Food og Ola Kvernberg Trio. Støtteordningen omfatter også storband og arrangører, og blant annet har Ett Fett Storband, Eidsvoll Storband, Små & storbandfestivalen og Balejazz fått tildelinger.

Norsk jazzforums ad-hoc støtte er en ordning der musikere, storband og arrangører kan søke toppfinansiering for turneer og andre prosjekter. Søknadsmengden er stor og det er ingen tvil om at denne ordningen bidrar til økt aktivitet for jazzutøvere, mener formidlingsleder i Norsk jazzforum, Tone G. Martinsen:

Her er tildelingene for 2004, første halvår:

SØKER Prosjekt Sum MUSIKERE: Olsen/Hana Duo turnè i Nederland og Norge 6 500 Bungalow v/Magne Thormodsæter turnè, januar 2004 3 000 Dag Arnesen kvartett turnè, mars 2004 9 000 SØYR prosjekt i Sør-Afrika 30 000 Kornstad/Flaten/Thomas/Lovens turnè, januar 2004 15 000 Gutvik / Møster Duo turnè i Norge og Sverige 6 000 Rob Waring Trio turnè, januar 2004 6 000 Køhn/Johansen turnè jan/feb 2004 14 000 Moments Notice v/Vidar Sæther turnè, januar 2004 6 000 Tore Johansen turnè, mars 2004 15 000 Frode Gjerstad trio m/Jeb Bishop turnè, februar 2004 7 500 Sigurd Ulveseth / Ole Jacob Hystad turnè i Spania 10 000 In orbit v/Espen Aalberg turnè, uke 7/04 10 000 Roy Powell Trio turnè, London 7 500 Latingaboys turnè 3 000 Ytre Suløens Jass-ensemble turnè 10 000 NOTICE v/Børge Soleng turnè, mars 2004 12 000 Urban Connection v/Håkon Mjåset Johansen turnè 15 000 Christian Jaksjø deltagelse i New Art Orchestra 5 000 Jan Gunnar Hoff Group turnè, mars 2004 10 000 Maria Kannegård Trio turnè, februar 2004 4 000 Raknes/Jormin duo konserter 5 000 Bugge Wesseltoft NCOS turnè i Europa 92 400 Dingobats v/Mats Eilertsen turnè 12 000 Konkova / Mathisen duo 10 000 Ivar Grydeland turnè i Argentina 10 000 Malika Makouf Rasmussen reise 5 000 Tord Gustavsen Trio turnè 15 000 Phil McDermott reise 5 000 Vik / Aagre Kvintett turnè 5 000 Arild Andersen Trio turnè 5 000 Petter Wettre Trio turnè 8 000 Eivind Aarset turnè 15 000 Norwegian Brass m/Sondre Bratland turnè 10 000 Gjerstad / Hana / Olsen turnè 8 500 Damp v/Asbjørn E. Lerheim konserter 4 500 Møster/Zanussi/Nordeson trio turnè 10 000 Velvet Lounge Orchestra v/Marita Røstad turnè 8 000 ZAPP v/Kjetil Møster turnè 6 000 Wibutee v/Håkon Kornstad turnè 15 000 Dixi v/Daniel Herskedal turnè 10 000 Karl Seglem turnè 10 000 Atomic turnè 20 000 Fe-mail v/Hild Sofie Tafjord reise 7 400 The Cannonballs v/Håvard Fossum turnè 6 250 Listen! v/Bendik Giske 7 000 Solveig Slettahjell Slow motion quintet turnè 10 000 Mats Eilertsen reise 4 960 Ingar Zach konserter 4 000 Funky Butt v/Kåre Nymark jr turnè 7 000 Line Up v/Thomas W. Andersen turnè 10 000 Kilombo v/Kim Myhr turnè 8 000 Ytre Suløens Jass-ensemble v/Jan Inge Melsæter turnè 8 000 Trolldom v/Theres Ulvan reise 4 000 Aire & Angels v/Elin Valvatne turnè 4 000 Garnes/Jakobsen kvartett turnè 7 800 Odeon jazz quartet v/Øistein Isachsen turnè 10 000 Food v/Thomas Strønen turnè 8 000 HISS v/Ivar Grydeland turnè 10 000 Sigurd Ulveseth turnè 10 000 Sphinx Trio v/Audun Ellingsen turnè 5 000 Farmers Market v/Stian Carstensen turnè 10 000 Free Music Ensemble v/Paal Nilssen-Love turnè 4 000 Scorch Trio v/Paal Nilssen-Love konsert 5 000 Paradiso v/Kirsti Huke turnè 5 000 Magnolia jazzband v/Gunnar Gotaas turnè 8 000 Franck/Aalberg kvartett turnè 8 000 Jaga Jazzist turnè 15 000 Subtrio v/Svein Folkvord turnè 8 000 Zanussi 5 v/Per Zanussi turnè 5 500 Trio O’Trang og Kontra-Trio v/Lars Andreas Haug turnè 8 000 Kvartett v/Line Horneland konsert 2 200 Magnolia jazzband v/Gunnar Gotaas turnè 6 000 June Korneliussen trio turnè 3 500 Ola Kvernberg Trio turnè 10 000 Frode Berg / Roy Powell turnè 14 000 Ståhls Blå v/Thomas Strønen turnè 8 000 Christian Wallumrød Ensemble konserter 7 000 Fliflet / Hamre konsert 4 000 Ingar Zach konsert 5 000 Listen! v/Bendik Giske konsert/konkurranse 7 500 Trygve Seim reisestøtte 4 000 Wallumrød/Qvenild reisestøtte 7 000 Klaus E. Holm konsert 1 500 STORBAND: Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide konsert 2 000 Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide konsert 4 000 Vesterålen storband konsert 4 000 Nes Storband v/Per Stokkebryn storbandkafe 1 000 Studentstorbandet ved NLH prosjektkonserter 7 300 Christianssand Storband v/Heidi Christensen konsert 3 000 Gamle Sandvika Storband konserter 5 000 Føyka Storband prosjekt 6 000 Sandnes Storband konsert 6 000 Vadsø storband seminar 10 000 Big Business Big Band seminar 10 000 Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide konsert 8 000 Fana Storband prosjekt 3 000 Askim Storband jubileumskonsert 5 000 Sandefjord storband v/Øivind Aspaas konsert 5 000 Sandnessjøen Storband v/Bjørn Vangen konsert / prosjekt 5 000 Storbandet Blæst v/Ole G. Eikeland konsert 5 000 Prime Time Orchestra v/Jan Marius Stenberg konsert 6 000 Big Boss Band v/Vegard Holm konsert 6 000 JJB Band v/Lin Hansen konserter 15 000 Nes Storband v/Per Stokkebryn storbandkafe 2 900 Eidsvoll Storband v/Frode Meskau konsert 1 500 Eidsvoll Storband v/Frode Meskau konsert 1 700 Big Odd Band v/Odd Fossum jubileumskonsert 10 000 Ett Fett Storband v/Eirik Gaaseide konsert 5 000 Big Boss Band v/Vegard Holm konsert 5 000 Gjerstad Storband v/Inger Hommefoss prosjekt 5 000 Prime Time Orchestra v/Jan Marius Stenberg konsert 5 000 Eidsvoll Storband v/Per A. Furuseth konsert 5 000 ARRANGØRER: Små&Storbandfestivalen v/John-Rune Villmones Festival 10 000 Harstad Jazzklubb v/Jo-Idar Dahlgren JazzUkeslutt 2004 15 000 Fe-mail v/Karene Lyngholm konsert 5 000 Sapmusikk v/Ragnhild Vassvik Kalstad konserter 5 000 Balejazz v/Sigurd Kvikne Festival 15 000 Kragerø Jazz og viseklubb Festival 10 000 Inderøy jazzforum Festival 10 000 Halden storband Festival 6 000 Sortland Jazz- og viseklubb Jazzweekend 20 000 Stord Jazz- og bluesfestival Festival 7 000 4/4 Forum for takt og tone Festival 5 000 Nordnorsk jazzsenter Turnè 10 000 Sigurd Ulveseth konsert 7 000 Bjørn Charles Dreyer Kulturtiltak 15 000

Søknadsfristen for Norsk jazzforums musiker og bandstipend er 20. september. Stipendienes formål er å gi profesjonelle jazzmusikere økonomisk frihet til å fordype seg i sin kunst enten via øving eller videreutdanning.

Stipendiene som utdeles kan være enten personlig fordypnings-/studiestipend eller øvings-/studiestipend for band. Alle søkere må ha ordinært musikermedlemskap i Norsk jazzforum. I 2003 ble det delt ut kr. 225.000,- i stipender, á kr 10.000,- og 15.000,-.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet. Organisasjonen har profesjonelle jazzmusikere, jazzklubber, storband og jazzfestivaler som medlemmer. Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz.