Stor glede over at Ap, SV og SP er samstemte: 1% av statsbudsjettet skal gå til kultur!

Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, FONO, GramArt og NorgesNettet la i starten av mars frem et helhetlig krav til de bevilgende myndigheter som svar på regjeringens kulturmelding. På gårsdagens pressekonferanse på Blå roste APs Trond Giske fremstøtet til de syv musikkorganisasjonene, og kalte utspillet «et viktig innspill til Kulturmeldingen». – Vi kunne ikke kun klippe og lime fra SAMSTEMT-dokumentet til vår innstilling, men det var jammen ikke langt fra, sa Giske på pressekonferansen.

Av Camilla Slaattun Brauer, Norsk Jazzforum

På en pressekonferanse tidligere i dag la de tre partiene fram «Det store Kulturløftet» hvor de hadde utarbeidet felles visjoner, mål og prioriteringer som skal gjøre Norge til en ledende kulturnasjon. Før de avgir innstillingen til Kulturmeldingen i kveld, la de tre partiene fram 15 hovedprioriteringer framover. Punkt seks omhandlet satsning på norsk musikk.

Trond Giske fremhevet SAMSTEMT-dokumentet som et viktig innspill til Kulturmeldingen og til inspirasjon for andre kulturinstitusjoner og -organisasjoner.

SAMSTEMT-dokumentet ble overrakt kulturpolitikerne 1. mars som et direkte innspill til Kulturmeldingen. Bak dokumentet står syv sentrale musikkorganisasjoner; Norsk Rockforbund, Norsk jazzforum, Norsk Folkemusikk og Danselag, Landslaget for Spelemenn, NorgesNettet, Gramart og Fono. Dokumentet er en tiltakspakke for norsk musikk som viser til konkrete områder som bør styrkes og prioriteres.

De syv samstemte organisasjonene er strålende fornøyd med de tre partienes felles prioriteringer i behandlingen av Kulturmeldingen.

— Dette viser at det nytter å stå sammen, sier daglig leder i Norsk Rockforbund Monica Larsson. Organisasjonene er spesielt godt fornøyd med at det første kravet er 1% av statsbudsjettet til kultur; et nødvendig punkt for å heve hele kulturlivet og musikk spesielt.

Innholdet i den felles tiltakspakken er «basert på organisasjonenes gjensidige respekt for de enkelte sjangernes behov og prioriteringer», og er tidligere presentert i sin helhet her på Ballade.no. Tall, krav og bakgrunnsinformasjon finner du ved å gå videre på de fire første artikkellenkene nedenfor.