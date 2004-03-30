Bransjen

Stor glede over at Ap, SV og SP er samstemte: 1% av statsbudsjettet skal gå til kultur!

Publisert
30.03.2004
Skrevet av
Camilla Slaattun

Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, FONO, GramArt og NorgesNettet la i starten av mars frem et helhetlig krav til de bevilgende myndigheter som svar på regjeringens kulturmelding. På gårsdagens pressekonferanse på Blå roste APs Trond Giske fremstøtet til de syv musikkorganisasjonene, og kalte utspillet «et viktig innspill til Kulturmeldingen». – Vi kunne ikke kun klippe og lime fra SAMSTEMT-dokumentet til vår innstilling, men det var jammen ikke langt fra, sa Giske på pressekonferansen.

Av Camilla Slaattun Brauer, Norsk Jazzforum

På en pressekonferanse tidligere i dag la de tre partiene fram «Det store Kulturløftet» hvor de hadde utarbeidet felles visjoner, mål og prioriteringer som skal gjøre Norge til en ledende kulturnasjon. Før de avgir innstillingen til Kulturmeldingen i kveld, la de tre partiene fram 15 hovedprioriteringer framover. Punkt seks omhandlet satsning på norsk musikk.

Trond Giske fremhevet SAMSTEMT-dokumentet som et viktig innspill til Kulturmeldingen og til inspirasjon for andre kulturinstitusjoner og -organisasjoner.

— Vi kunne ikke kun klippe og lime fra SAMSTEMT-dokumentet til vår innstilling, men det var jammen ikke langt fra, sa Trond Giske på pressekonferansen.

SAMSTEMT-dokumentet ble overrakt kulturpolitikerne 1. mars som et direkte innspill til Kulturmeldingen. Bak dokumentet står syv sentrale musikkorganisasjoner; Norsk Rockforbund, Norsk jazzforum, Norsk Folkemusikk og Danselag, Landslaget for Spelemenn, NorgesNettet, Gramart og Fono. Dokumentet er en tiltakspakke for norsk musikk som viser til konkrete områder som bør styrkes og prioriteres.

De syv samstemte organisasjonene er strålende fornøyd med de tre partienes felles prioriteringer i behandlingen av Kulturmeldingen.

— Dette viser at det nytter å stå sammen, sier daglig leder i Norsk Rockforbund Monica Larsson. Organisasjonene er spesielt godt fornøyd med at det første kravet er 1% av statsbudsjettet til kultur; et nødvendig punkt for å heve hele kulturlivet og musikk spesielt.

Innholdet i den felles tiltakspakken er «basert på organisasjonenes gjensidige respekt for de enkelte sjangernes behov og prioriteringer», og er tidligere presentert i sin helhet her på Ballade.no. Tall, krav og bakgrunnsinformasjon finner du ved å gå videre på de fire første artikkellenkene nedenfor. 

DebattOrganisasjonerPolitikkPressekonferanser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Olemic Thommessen

– Historisk samstemthet!

For første gang i historien har syv av Norges viktigste aktører innen musikkbransjen samstemt sine politiske bestrebelser og presenterer en...

Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

Bill.Merk: 314 millioner i økning

Mandag 1. mars presenterte organisasjonene Fono, Gramart, Landslaget for Spelemenn, NorgesNettet, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk Jazzforum og Norsk Rockforbund...

1000 lapp (Norges Bank)

Money, money, money…

Tiltakspakken «Samstemt», som ble lagt frem av syv norske musikkorganisasjoner på mandag 1. mars forutsetter en stor økning i bevilgninger...

Folkemusikkillustrasjon (Foto: Norsk folkemusikk og Danselag)

Musikklivets tiltakspakke: Slik vil vi ha det!

I denne artikkelen presenterer Ballade kommentarene til kravene som ble presentert i tiltakspakken «Samstemt». Bak «Samstemt» står syv norske musikkorganisasjoner...

Ellen Horn

Første skritt på vei mot et Folkemusikkens hus?

Norsk folkemusikk- og danselag overleverte i dag en utredning om ny riksscene for folkemusikk og folkedans til stortingsrepresentant Olemic Thommesen...

Odd Are Berkaak

Riksscene for Folkemusikk og Folkedans

Odd Are Berkaak har på oppdrag fra Norsk Folkemusikk- og Danselag utredet mulighetene for opprettelsen av et sentralt, profesjonelt produksjonsmiljø...

Flere saker

Sverre Indris Joner og orkesteret på Cuba – pris Cubadisco

– Vi vant, rett og slett! Sverre Indris Joner og «Clasicos a lo Cubano» til topps i Cubadisco 2025

Joner og orkesteret vant cubansk Grammy for sitt internasjonale samarbeid.

Almir Meskovic på konsert Riksscenen feb 2022 Fyrispel Daniel Lazar og Almir Meskovic

Visste du at det er den internasjonale trekkspilldagen i dag? Vi feirer med trekkspill-kavalkade fra arkivet

Det finnes feiringer og markeringer for det meste innenfor årets 365 dager. Så også for trekkspillet! Det kom brått på...

Espen Nørvåg Slapgård Foto: Linn Carin Dirdal

Metall i fysisk format

I en magasinbransje preget av kutt, feirer Metal Hammer Norway 5-års jubileum med opptrapping. – Metallpublikummet har vist seg å...