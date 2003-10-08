MFO om Kulturbudsjettet: – Statsbudsjett med lyspunkter og skuffelser

Musikernes fellesorganisasjon finner en rekke lyspunkter i det framlagte forslaget til statsbudsjett. – Styrkingen av innkjøpsordningen for fonogrammer og ensemble- og utøverstøtten for populærmusikk innebærer gledelige signaler om at Regjeringen vil prioritere økt satsing på de frie gruppene, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

— Vi merker oss også med tilfredshet at budsjettet signaliserer en begynnende opptrapping for Den Norske Opera og en styrking av musikkteatervirksomheten i Trondheim, sier Bjerkestrand i en rykende fersk uttalelse, og fortsetter:

— Orkestrene får styrket turnéstøtteordningen, mens Kulturmeldingen gir grunn til ytterligere forventninger på orkesterfeltet.

— Regjeringen foreslår at Norges musikkhøgskole og kunsthøgskolene i Oslo og Bergen skal bli nettobudsjetterte institusjoner fra 1. januar, på lik linje med øvrige høgskoler og universiteter. Dette er ikke en ønsket utvikling. Videre vil Regjeringen gi størst økning til private skoler og høgskoler. Vi er meget uenig i en vslik fordeling av Statens midler, sier Bjerkestrand.

På den annen side er MFO fornøyd med at landslinjene for folkemusikk i videregående opplæring opprettholdes, om enn bare på dagens nivå.

MFO ser det videre som gledelig at Regjeringen vil bevilge tre millioner kroner til en ny

scene for dans, og at folkemusikk- og folkedansfomål loves en ekstra million, heter det avslutningsvis i formiddagens kommentar.