Tekstforfatterpris til Ane Brun

– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Tekstforfatter, komponist og artist Ane Brun er tildelt Tekstforfatterfondets Ærespris 2025. Prisen ble overrakt tirsdag i uka som gikk under feiringen av hennes 50-årsdag. Prisen skal hedre en norsk forfatter av tekster til musikk som over tid har skapt tekster av høy kvalitet.

Styret i Tekstforfatterfondet trekker fram Ane Bruns sterke lyriske stemme og hennes særegne evne til å forene det personlige og det universelle.

– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig ligger det en universalitet i hennes lyrikk. Den er både sårbar og styrkende, og formidler det emosjonelle på en original, troverdig og følbar måte, skriver styret i sin begrunnelse.

Ane Brun har i mer enn 20 år trollbundet publikum med sine nære og kraftfulle tekster, peker de på i en pressemelding om prisen. Styret framhever også hennes rolle som kunstnerisk entreprenør. Ane Brun startet sitt eget plateselskap allerede i 2003 og har gjennom hele karrieren vist en tydelig vilje til å forme sitt eget kunstneriske uttrykk og produksjonsapparat.

Tekstforfatterfondet forvalter midler til støtte for sangtekstforfattere og deler årlig ut stipender og priser til opphavere av tekster til musikk. Æresprisen deres gis til en norsk forfatter av tekster til musikk og tildeles uten søknad.

Med prisen fulgte 100 000,- og et håndkolorert kunstverk av Håkon Bleken.

Ane Brun mottok prisen av Musikkfondenes administrative leder Therese Rørvik, omgitt av venner og kjente.

– Hennes musikalske grenseløshet har resultert i en dedikert tilhengerskare og en svært fortjent plass ved den norske kulturhistoriens langbord, skriver styret.

Tidligere mottakere inkluderer blant andre Egil Hegerberg, Unni Wilhelmsen, Ketil Bjørnstad, Halvdan Sivertsen og Kari Bremnes.