Ane Brun prises for tekstene sine, i en engasjert karriere.

(Foto: Stian Andersen)

Tekstforfatterpris til Ane Brun

13.03.2026
- Red.

– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Tekstforfatter, komponist og artist Ane Brun er tildelt Tekstforfatterfondets Ærespris 2025. Prisen ble overrakt tirsdag i uka som gikk under feiringen av hennes 50-årsdag. Prisen skal hedre en norsk forfatter av tekster til musikk som over tid har skapt tekster av høy kvalitet.

Styret i Tekstforfatterfondet trekker fram Ane Bruns sterke lyriske stemme og hennes særegne evne til å forene det personlige og det universelle.

– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig ligger det en universalitet i hennes lyrikk. Den er både sårbar og styrkende, og formidler det emosjonelle på en original, troverdig og følbar måte, skriver styret i sin begrunnelse.

Ane Brun har i mer enn 20 år trollbundet publikum med sine nære og kraftfulle tekster, peker de på i en pressemelding om prisen. Styret framhever også hennes rolle som kunstnerisk entreprenør. Ane Brun startet sitt eget plateselskap allerede i 2003 og har gjennom hele karrieren vist en tydelig vilje til å forme sitt eget kunstneriske uttrykk og produksjonsapparat.

Tekstforfatterfondet forvalter midler til støtte for sangtekstforfattere og deler årlig ut stipender og priser til opphavere av tekster til musikk. Æresprisen deres gis til en norsk forfatter av tekster til musikk og tildeles uten søknad.

Med prisen fulgte 100 000,- og et håndkolorert kunstverk av Håkon Bleken.

Ane Brun mottok prisen av Musikkfondenes administrative leder Therese Rørvik, omgitt av venner og kjente.

– Hennes musikalske grenseløshet har resultert i en dedikert tilhengerskare og en svært fortjent plass ved den norske kulturhistoriens langbord, skriver styret.

Tidligere mottakere inkluderer blant andre Egil Hegerberg, Unni Wilhelmsen, Ketil Bjørnstad, Halvdan Sivertsen og Kari Bremnes.

Ane Brunnorsk poplyrikktekstforfatterfondets ærespris

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Ane Brun – her med Grammis fra 2021.

Ane Brun: Grammis-nominert på norsk

Ane Brun er Grammis-nominert for plata «Nærmere» – albumet der hun synger egne sanger på norsk.

Sanger og låtskriver Signe Marie Rustad

– Kjempeviktig å ha sånne forbilder i musikken som Ane Brun, som bare kjører på

Plateaktuelle Signe Marie Rustad har aldri lagt skjul på hvor mye Joni Mitchell betyr for musikken hennes, men da hun...

KARI Bak ordene design

– Gjør mer nytte for meg som låtskriver enn som psykolog

Vi er så mange, og historiene våre – om deg, om meg, om sangeren som mista stemmen sin til kreft,...

Johanne Flottorp

Inspirasjoner: Johanne Flottorp velger Annbjørg Lien

Ballade har snakket med folkemusikeren Johanne Flottorp, som i tillegg til sine egne prosjekter blant annet spiller hardingfele i americanabandet...

Svarte Greiner på AFTR Fest. Foto Linn Carin Dirdal

Ledet av lyd

Stemning og lyd trumfer regler og teknikk når Erik K. Skodvin, også kjent som Svarte Greiner, lager musikk.

Arvid Skancke Knutsen, her fra et besøk på House of Foundation Moss, 18. desember

Ballade 20 år på nett – en elektronisk medieveteran

I anledning feiringen av Ballades 20 år på nett bringer vi her et ferskt intervju med Ballades første nettredaktør, Arvid...