Last ned sanger fra norske artister som MP3-ringetoner – helt lovlig

Den 12. februar lanserte Phonofile sin mobiltjeneste Musikkonline mobil under årets by:Larm 2004, et hestehode foran konkurrentene. Nå er Musikkonline Mobil igjen først ute i å tilby de nyeste digitale tjenestene for mobiltelefoner. Fra torsdag 25. mars kan du laste ned MP3-ringetoner og lydklipp fra et knippe norske artister, alldeles lovlig. – Med dette er vi først ute med en mobiltjeneste som sikrer at alle rettighetshavere får sin rettmessige del av inntektene som genereres i mobilmarkedet, sier Erik Brataas i Phonofile. Bjørn Eidsvåg, Jaga Jazzist og Karin Park er blant de første artistene som tilbys gjennom den nye tjenesten.

Av Arvid Skancke-Knutsen

En kombinasjon mellom betalingsløsning og et såkalt «digital rights management system» (DRM) skal sørge for at rettighetshaverne får sin rettmessige del av inntektene, forteller Phonofile i sin pressemelding. Det er Paragallo Mobile som står for løsningene, og i tillegg til ringetoner i MP3-format kan du laste ned Truetones, Polyfone ringetoner, Screensavere og Bakgrunnsbilder. Innholdet er tilgjengelig på www.musikkonline.no, som har mer enn 50 000 sanger fra 90 norske plateselskaper digitalisert i sin base.

— Innholdsmengden øker fortløpende, sier Erik Brataas i Phonofile, som mener at Phonofile ved å bruke «Paragallo Mobile sine helhetlige tjenester innen konseptutvikling, teknologi og distribusjon av mobile tilleggstjenester» viser vei når det gjelder å utvikle gode og lovlige løsninger for digital kommersialisering av rettighetsbeskyttet innhold, i nært samarbeid med plateselskapene.

— Vi var først ute med vår lovlige downloadtjeneste av hele sanger i digitalt format i 2002. Nå er vi først ute med en mobiltjeneste som sikrer at alle rettighetshavere får sin rettmessige del av inntektene som genereres i mobilmarkedet, konkluderer Brataas.

I tillegg til å kjøpe sanger som digitale downloads kan man altså nå få lovlige mobile tilleggstjenester i multimedieformat fra de samme artistene.

— DRM-systemet hindrer at innhold kan videresendes uten at det blir betalt for dette. Løsningene er basert på en åpen standard, og vil bli mer og mer fleksible etter hvert som både lagringskapasitet i telefonene øker og når hastighetene i mobilnettene øker, forteller Brataas.

— Vi kan i dag i prinsippet tilby hele sanger for salg, og har gjort vellykkede tester med dette. Problemet er at telekomoperatørene tar uforholdsmessig mye betalt for å frakte datafiler via GPRS / HSCD i sine nett. Slik prisstrukturen er idag vil slike downloads koste totalt mellom 25 – 35 kr. pr. nedlasting. Dette er selvsagt helt uaktuelt å godta både for oss i Paragallo Mobile, for rettighetshavere og for sluttbrukeren. Vi kommer til å jobbe for å få frem en endring i det eksisterende regime mot et prissystem som vil favorisere utvikling og bruk av interessante og nyttige underholdsningstjenester beregnet på mobiltelefoner, sier Fred Stave i Paragallo Mobile i en kommentar.

Paragallo Mobile, som interesserte etter hvert kan lese mer om på www.paragallo.com, er et såkalt «b2b»-selskap som søker å tilby norske artister og plateselskaper tekniske løsninger og tjenester knyttet til salg og distribusjon av rettighetsbeskyttet innhold til mobiltelefoner.

— Vår virksomhet ivaretar alle typer rettighetsspørsmål, og samtidig etablerer vi nye inntekts- og marketingmuligheter for artister og plateselskaper i Norge, uttaler Stave og Brataas i Phonofile, som i sin pressemelding også lover å komme med «nye spennende mobiltjenester og produkter i tiden fremover».

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Blant låtene som tilbys gjennom den nye tjenesten per i dag finner vi populære spor som spenner fra ferske hits som «Mysteriet Deg», «Evig Pint» og «Girls Keep Secrets In The Strangest Way» til klassikere som «Tanta Til Beate», «Noen ganger er det all right» og «Fru Johnsen.» Den komplette oversikten finner du på denne undersiden hos Musikkonline.