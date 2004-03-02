LåtLån: Digitalt utlån av musikk på bibliotekene

02.03.2004
Arvid Skancke-Knutsen

Mandag 1. mars åpnet den nye byråden for næring og kultur i Oslo, Anette Wiig Bryn, en ny tjeneste for bibliotekbrukere ved Deichmanske bibliotek og Bergen Offentlige bibliotek. Via LåtLån, som er et samarbeid mellom bibliotekene og Phonofile, kan man nå velge fra blant over 48.000 spor norsk musikk og «låne» dem via Internett. Brukere logger seg på bibliotekenes nettsider, og lytter til musikken via streaming.

Lånet blir dermed en lytteopplevelse fremfor et fysisk, tradisjonelt lån. Tjenesten heter «LåtLån», og er altså et digitalt utlån av et digitalt medie, i dette tilfellet lydspor med musikk.

LåtLån-tjenesten går ut på at registrerte brukere av Deichmanske og Bergen Offentlige bibliotek i et halvt år fremover vil kunne «låne» musikkfiler fra hjemme-PC’en, eller for den saks skyld fra en PC hvor som helst i verden.

— En ferierende bibliotekbruker som befinner seg i Singapore vil kunne stikke innom nærmeste Internettkafe, logge seg inn på bibliotekets hjemmeside og roe hjemlengselen ved å streame norsk musikk, uttaler Ann Kunish ved Deichmanske Bibliotek.

Musikkavdelingene i folkebibliotekene opplever allerede at veien til platebutikk ofte går via et CD-lån fra biblioteket, og ser det derfor som naturlig at brukere har mulighet for å kjøpe sporet til nedlastning hvis de skulle ønske det. At innholdet er kun norsk, betyr et fokus på formidling av nettopp dette materialet. Tjenesten er finansiert via midler fra ABM-utvikling, og er et samarbeid mellom bibliotekene og Phonofile. Bruken av materialet er klarert med TONO og FONO.

I tillegg til å være en utvikling i bibliotekets mange digitale tjenester, betakter Deichmanske er LåtLån et bidrag i kampen mot den utbredte og omtalte piratvirksomheten. «Lånet» foregår som sagt via streaming, hvilket vil si at du ikke laster ned sporet til din datamaskin, men kun hører på det. Og brukere som liker det de hører, vil altså ha muligheten til å gå et skritt videre og kjøpe sporet.

Interesserte kan lese mer om prosjektet på http://www.deich.folkebibl.no/llaatlaan.htm. Her finner du også detaljer om hvordan du går frem for å registerer deg som låntager, samt andre praktiske detaljer rundt tjenesten. Du må ha en PC som er tilkoblet Internett via bredbånd f.eks. ADSL, med Windows 98SE eller høyere (men ikke NT), Windows Media Player versjon 7.0 eller høyere og Microsoft Internet Explorer versjon 5.0 eller høyere. Dessuten må du ha et lydkort og høyttalere eller hodetelefoner.

Phonofile drifter som kjent også den store nedlastningstjenesten Musikkonline.no, som nylig passerte 50 000 inspillinger, utgitt av norske plateselskaper, og i all hovedsak med norske artister. Musikkonline.no bidrar dermed til at Norge er i verdenstoppen når det gjelder evnen til å få lokalt repertoar tilgjengelig på nett.

Phonofile samarbeider ellers med Nasjonalbiblioteket om registrering av nye utgivelser, og jobber for tiden også med med rettighetshaverorganisasjoner i Danmark om etablering av en tilsvarende modell i Danmark. Mer informasjon om dette finner du på Phonofile.dk.

