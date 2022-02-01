Ketil Gutvik

Ketil Gutvik er ansatt som ny daglig leder i nyMusikk, og går fra produsentstillingen samme sted til lederjobben 1. mars. (Foto: nyMusikk)

Ketil Gutvik ny leder i nyMusikk

01.02.2022
- Red.

Produsent i nyMusikk, Ketil Gutvik, rykker opp og blir daglig leder.

Gutvik har vært ansatt som produsent i nyMusikk siden 2007, og kjenner arbeidet, formålet og nettverket til organisasjonen som skal «fremme den radikale, eksperimentelle og sjangeroverskridende musikken i hele Norge» godt:

– Det er en stor ære å få tilliten det innebærer å bli daglig leder i nyMusikk de neste fire årene. Som produsent i samme stab har jeg jobbet tett på et knippe med fantastiske tidligere ledere og går inn i stillingen med stor iver og ydmykhet. Jeg ser fram til et tett og godt samarbeid med det fine nettverket vårt av arrangører rundt i landet, nyMusikks styre, kunstnerisk leder Bjørnar Habbestad og feltet forøvrig, sier Gutvik på hjemmesidene til nyMusikk.

– Styret er veldig glade for å ønske Ketil Gutvik velkommen som ny daglig leder. Etter mange år som produsent for nyMusikk har Gutvik en inngående og uvurderlig kjennskap til organisasjonen. Han har en nærhet til feltet og en lojalitet til nyMusikk som oppleves unikt. Gutvik har reflekterte og gode ideer for videre utvikling av organisasjonen og vi mener han har alle forutsetninger for å drive nyMusikk videre i en trygg og stødig retning, sier styreleder Ida Lykken Ghosh.

Gutvik er selv utøvende musiker innen jazz og improvisert musikk, har bakgrunn som arrangør i Konsertforeninga og styreleder i Østnorsk Jazzsenter. Han tiltrer stillingen 1. mars 2022.

Ketil Gutvik gitar (Foto: Gaute Gjøl Dahle)

Ketil Gutvik: Ny produsent i Ny Musikk

I de siste årene år har produksjonene til Ny Musikk blitt større og flere. Nå ser nyansatt Ketil Gutvik frem...

Ketil Gutvik gitar (Foto: Gaute Gjøl Dahle)

Gutvik ukentlig på Vulkan

Med helt ny lokalitet i ryggen er det ingenting som kan stoppe gitarist Ketil Gutvik i å presentere de fremste...

Ida L Ghosh

Ny styreleder i nyMusikk

Ida Lykken Ghosh ble valgt til styreleder på nyMusikks landsmøte nylig. – Samtidsmusikk og lydkunst ligger godt innenfor mitt interessefelt...

Hal Clark on Holiday

Pionermemoarer fra norsk moderne musikks start

En amerikaner på jakt etter mening: Hal Clark fant sin inspirasjon i 70-tallets Norge, og det var komponist Arne Nordheim som...

Trondheim Sinfonietta i Rosendal Teater, dirigert av Halldis Rønning.

Only Connect 2021: – Å insistere på at kunst betyr noe

– I dag opplevast det meir nødvendig enn nokon gang å insistere på at kunst betyr noe. Å sikre at...

Disse seks kan vinne NOPA-stipendet

Disse seks kan vinne NOPA-stipendet

NOPA-stipendet på 25.000 kroner deles ut på by:Larm for sjette år på rad.

Han Na Chang Foto: TSO

Han-Na Chang tar tre år til som sjefdirigent i Trondheim symfoniorkester

Avtalen mellom dirigent og orkester forlenges til ut sesongen 2022/2023.

Stine Lieng, daglig leder i Musikkforleggerne

Vil inspirere kvinner og ikke-binære i musikkbransjen til å ta plass

Musikkforleggerne og Shesaid.so inviterer til seminar for kvinner og ikke-binære for å inspirere og gi innsikt i hvordan ta plass og takke ja.