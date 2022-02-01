Ketil Gutvik ny leder i nyMusikk

Produsent i nyMusikk, Ketil Gutvik, rykker opp og blir daglig leder.

Gutvik har vært ansatt som produsent i nyMusikk siden 2007, og kjenner arbeidet, formålet og nettverket til organisasjonen som skal «fremme den radikale, eksperimentelle og sjangeroverskridende musikken i hele Norge» godt:

– Det er en stor ære å få tilliten det innebærer å bli daglig leder i nyMusikk de neste fire årene. Som produsent i samme stab har jeg jobbet tett på et knippe med fantastiske tidligere ledere og går inn i stillingen med stor iver og ydmykhet. Jeg ser fram til et tett og godt samarbeid med det fine nettverket vårt av arrangører rundt i landet, nyMusikks styre, kunstnerisk leder Bjørnar Habbestad og feltet forøvrig, sier Gutvik på hjemmesidene til nyMusikk.

– Styret er veldig glade for å ønske Ketil Gutvik velkommen som ny daglig leder. Etter mange år som produsent for nyMusikk har Gutvik en inngående og uvurderlig kjennskap til organisasjonen. Han har en nærhet til feltet og en lojalitet til nyMusikk som oppleves unikt. Gutvik har reflekterte og gode ideer for videre utvikling av organisasjonen og vi mener han har alle forutsetninger for å drive nyMusikk videre i en trygg og stødig retning, sier styreleder Ida Lykken Ghosh.

Gutvik er selv utøvende musiker innen jazz og improvisert musikk, har bakgrunn som arrangør i Konsertforeninga og styreleder i Østnorsk Jazzsenter. Han tiltrer stillingen 1. mars 2022.