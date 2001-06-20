Grenager tar over roret i Ny Musikk

Landsstyreutvalget i foreningen Ny Musikk valgte i går Lene Grenager som ny president. Grenager er komponist og musiker, er blant annet medlem i Spunk og skriver for tiden på solooperaen «Hilma».

Lene Grenager (f. 1969) har nylig avsluttet sitt stipendiat i komposisjon ved høgskolen i Agder, spiller i Spunk, har arbeidet med en rekke verk og forestillinger både som komponist og utvøer. Hun har også bakgrunn som leder i Ny Musikks osloavdeling og Ung Nordisk Musikkfestival.

I valgkomiteens begrunnelse fremheves nettopp hennes mangfoldige virksomhet som verdifull for organisasjonen: «Bakgrunnen som både musiker og komponist gir gode innsikter i og forståelse for begge miljøers rolle i foreningens virksomhet og satsinger. Foreningens arbeid med nye formidlingsformer og kontakt med andre musikk- og kunstmiljøer samsvarer også med vår kandidats interessefokus.»

Ved å overlate denne posisjonen til en representant for den unge generasjonen, gir Ny Musikk en indikasjon på sin vilje til fortsatt å være aktive og innovative i musikklivet. Lene Grenager møter full aktivitet over hele landet når hun tiltrer i høst.

Peter Tornquist forlater sin president-stilling 1. august etter å ha ledet organisasjonen i drøye seks år. Blant tidligere presidenter i foreningens over 60 år lange historie finner vi navn som Pauline Hall, Finn Mortensen, Arne Nordheim, John Persen og Geir Johnson.