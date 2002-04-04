Konserter og landsstyremøte i regi av Ny Musikk

Ny Musikk avholder sitt årlige Landsstyremøte ved Ny Musikk Rogaland i Stavanger til helgen. Arena blir Gamle Tou Bryggeri – en av landets fremste kraftscener innen tverrfaglig kunst. Her kan du også få oppleve ny og spennende kunst i de fleste valører, med navn som Tore Renberg, Andreas Meland og Lene Grenager på programmet.

Foruten Landsstyremøtet, der Ny Musikk vil oppsummere sin virksomhet for året som gikk, og brygge planerfor kommende år, arrangeres et åpent seminar med tema «Det nye musikalske rommet ­ crossover, arenaer og bevegelse.» Innledere med bakgrunn i eksperimentelle musikkformer i nye rom vil her dele sine synspunkter, erfaringer og muligens også noen lyder med Gamle Tous publikum.

I sin pressemelding i anledning landsstyremøtet skriver avtroppende daglig leder i Ny Musikk, Janne Stang Dahl, bl.a. dette:

«Over hele landet ser vi en tendens til at Ny Musikk går i nye retninger, ved bl. a. å inkludere fri improvisajon og electronika i sin konsertvirksomhet, ofte knyttet til andre lokaler enn dentradisjonelle konsertarena. Virksomheten gjenspeiler det som skjer i musikk- og kunstlivet generelt; feltet smelter sammen og fordrer nye formidlingsformer.» Under dette åpne seminaret, som tar til klokken 18 lørdag, stiller bl.a. Andreas Meland (festivalsjef/elektroniker, Haugesund/Oslo), Nicholas Møllerhaug (skribent, zibaldoniker og Pilota-sjef, Bergen), Lene Grenager (komponist/musiker/performance-kunstner, Oslo), Petter Frost Fadnes (musiker, Leeds/Stavanger) og Nils Henrik Asheim (komponist/musiker, Stavanger).

Parallelt med helgens møte og seminar arrangeres serien «Site under construction», med konserter,performance, film, teater og DJs fredag og lørdag. Fra klokken 20 fredag kan folk i Stavangerområdet få oppleve konserter og opptredener med bl.a. Metropolis, der den utflyttede Stavanger-saxofonisten Petter Frost Fadnes er på besøk med tre kolleger fra Leeds, som fusjonerer jazz, impro og elektronikk.Det blir ellers «Tvangsteater» med forfatter Tore Renberg og skuespiller Vegar Hoel, og videoinstallasjonen «Site Suspicious – The blueming crusades tour» med kunstnergruppen Opalopak fra Oslo, som jobber med audiovisuelle medier og performance som er en del av «The world of OWE». Marika Enstad vil fremføre video- og film-kommunikasjonsstykket «Julie I Tanken», som byr på følgende besnærende tekstutdrag: «Det kommer stadig flere menn, de ender med å invadere min grav og innta min seng. Jeg bryr meg ikke om diskusjoner om kjærlighet, jeg vil elske!I går var de fire. Da sov jeg. Edderkoppene kom, småpikene kom og den unge piken som var voldtatt av en hund kom. Men jeg sov rolig videre…» Og endelig blir det også DJ-sett med DJ Friendly fra NRK Petre, som har fått tusen kroner til å handle brukte plater han skal spille denne kvelden.

Lørdag kveld, etter det beskrevne seminaret, fremfører Anders Dale en monolog fra forestillingen bygd på Albert Camus’ «Den Fremmede», akkompagnert på cello av Lene Grenager fra Spunk. Det blir videre live ekseperimentell elektronika med Andreas Meland fra Safe As Milk-miljøet, og et gjensyn med «Julie I Tanken» og «Site Suspicious». Endelig avsluttes lørdagen på Tou med Independent Movement Club, med DJene Jon Eide Martyn Reed og DJ Urb med visuelle hjelpemidler.

Landsstyremøtet avsluttes med båttur inn i Lysefjorden til nedlagte Flørli Kraftstasjon, en bygning som flere ønsker å bruke til kulturformål. Ny Musikk vil selvfølgelig teste akustikken i den spektakulære betongbygningen, og tar nok med et lite, mobilt PA og noe opptaksutstyr.