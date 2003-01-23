Bransjen

Fanger bordet for FONO?

Publisert
23.01.2003
Skrevet av
Knut Steen

IFPI-leder Sæmund Fiskvik kan ha lagt en het potet i fanget på daglig leder i FONO, ved å avsløre at IFPI og FONO er svært nær en felles løsning i kopisperre-spørsmålet. Saken har nemlig ikke vært oppe til vedtak i FONO-styret, men Bringsjord innrømmer at han har vært i samtaler med IFPI. – Vi er på gli mot å anbefale bruk av kopisperrer, men det får jo være opp til hvert enkelt selskap å benytte seg av disse, sier han i dag.

Dette må i så fall sies å være nye takter for FONO. Tidligere, i forbindelse med Madrugada-saken, der bandet hadde mottatt kompensasjon for ulovlig kopiering og allikevel ga ut sin siste plate «Grit» i kopisperret utgave, uttalte daglig leder i FONO, Jan Paulsen, følgende til Dagbladet:

«Kopibeskyttelse av CD’er er jo egentlig ikke lovlig. Åndsverksloven gir jo folk anledning til å kopiere hjemme. EU er nå i ferd med å innføre en ordning, som sannsynligvis kommer til Norge. Da snakker vi om en avgift på blanke CD-plater og andre lagringsmedier for digital musikk

— Hva han har sagt, får Bringsjord stå for sjøl, vi avventer i forhold til hva som skjer med EU-direktivet. Det er riktig at vi så langt har anmodet våre medlemmer om å ikke bruke kopisperrer, men utover det kan ikke jeg forskuddtere noe, og det kan vel ikke Sæmund heller, sier Paulsen idag til Ballade.

Da Ballade spurte Bringsjord om han var like sikker på at FONO og IFPI kom til å bli enige som Fiskvik lot til å være, fikk vi – til slutt – noe som kunne likne på et klart svar:

— Vi har vært i samtaler med IFPI om dette, og skal prate videre i februar, men jeg kan ikke si at vi har kommet frem til et standpunkt, for det ligger ikke noe styre-vedtak til grunn for det.

Men dere er på gli?

Ja, det kan du vel si at vi er. Standpunktet vårt er i alle fall i forandring, og det peker vel i den retningen.

Tidligere har FONO holdt seg til linjen om erstatning for tapt fortjeneste i form av avgift på CD-plater – hvorfor vil dere nå ha i både pose og sekk?

— Vi har vært usikre på den teknologien som brukes, men det blir jo opp til hver enkelt selskap om de ønsker å bruke kopisperrer.

Det blir det jo uansett. Men FONO anbefaler sine medlemmer om å ikke bruke disse sperrene, samtidig som du nå sier at dere «er på gli». Samtidig holder dere på kravet om kompensasjon via avgifter. Hvorfor?

— Her er det viktig for meg å få frem to ting: Folk vil uansett kopiere musikk, selv om det kommer til å bli vanskeligere. Derfor holder vi fast på at det er nødvendig med en kompensasjon for tapt fortjeneste. Samtidig ønsker vi å begrense omfanget av kopieringen, derfor vurderer vi nå standpunktet vårt angående kopisperrer.

Betyr dette at kravet om kompensasjon for tapt fortjeneste i form av avgifter dermed vil reduseres fra FONOs side?

— Akkurat nå er de aller fleste plater i markedet uten kopisperrer, så nesten alt kan kopieres. Vi regner med at omfanget kommer til å reduseres som en følge av disse tiltakene etterhvert, og da kan man snakke om å redusere kravene til kompensasjon, sier Bringsjord, som avslutter med å understreke at han ikke kan «snu seg på flekken» i denne saken, og er nødt til å ta opp saken videre i FONO-styret før han kan være mer konkret.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Madrugada

Økning i platesalget for 2002

2002 ble et godt år for norske plateselskaper, selv om sentrale aktører som IFPI og Norwaco frykter at store verdier...

Piratvirksomhet

Taper milliarder på piratkrig

Milliarder av kroner går tapt fordi musikk-, spill- og underholdningsbransjen heller vil slåss mot nettpirater, enn å finne strategier for...

CD brenner

Internett: Velsignelse og forbannelse

Mens postordresalget av musikk fikk et realt oppsving etter at internett ble gjengs kommunikasjonskanal, truer stadig piratkopieringsspøkelset med å frata...

Britney Spears

Barbarenes digitale inntogsmarsj

– 2001 var kanskje ikke året musikken døde, men definitivt året der «pop-bransjen» utviklet en dunkende hodepine som de nå...

Arvid Skancke Knutsen s/h

– IFPI bør komme seg på banen

– De store plateselskapene har tilsynelatende et økende troverdighetsproblem om dagen, skriver Ballade-redaktør Arvid Skancke-Knutsen. – Om ikke IFPI-selskapene snart...

Nils Heldal (foto: Øyvind Holen)

– Genialt med onlinesalg av enkeltlåter

– Plateselskapene er nødt til å akseptere at folk laster ned musikk fra nettet. Derfor er Phonofiles satsing på musikkonline.no...

Flere saker

Dirigenen Klaus Mäkelä mot svart bakgrunn, med utstrakte armer

Ballade klassisk: Store musikalske begivenheter

Konstruksjoner bygges og raseres når Ballade klassisk guider deg gjennom fire nye norske klassiske innspillinger.

Erik Hillestad, leder av Kirkelig Kulturverksted og Kulturkirken Jakob

Uprøvde friheter: Feiring av musikkprodusent Erik Hillestad 70 år

12. desember fylte musikkprodusenten, sangdikteren og tekstforfatteren Erik Hillestad 70 år. Han rakk akkurat å bli feiret med egne sanger...

Pinquins og skolebarn på Riksonsertene og Ultimas samtidsmusikkfestival for barn, RiksUltima, på Vibrandsøy utenfor Haugesund i

Oppretter barnemusikkforum i NOPA

Komponister, tekstforfattere og musikere går sammen om å heve statusen til og kunnskapen om musikk til barn.