Taper milliarder på piratkrig

Milliarder av kroner går tapt fordi musikk-, spill- og underholdningsbransjen heller vil slåss mot nettpirater, enn å finne strategier for å tjene penger på internett. Dette kommer fram i en artikkel skrevet av nyhetsbyrået Newswire, etter en rapport fra KPMG. Artikkelen presenteres her i sin helhet.

— Medieindustrien har fremdeles ikke funnet fotfeste i internettalderen. Altfor mye tid, energi og penger brukes på å gjøre det vanskelig for folk å laste ned innhold gratis på datamaskinen sin. Bruk heller nettet til å distribuere produkter på en billig og effektiv måte, oppfordrer partner og statsautorisert revisor Bjørn Kristiansen i mediegruppen til revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG.

Hvert år laster pirater ned musikk, litteratur, programvare og spill for milliarder av kroner; urealiserte inntekter for bransjeaktørene. Nylig avdekket Dagens Næringsliv at nordmenn totalt har brent musikk på cd-plater for rundt 3,2 milliarder kroner. Til sammenligning ble det solgt musikk over disk for 1,9 milliarder kroner i fjor. Siden 2000 har musikkinteresserte nordmenn brent 15,8 millioner plater.

Rapporten fra KPMG anbefaler bransjen å reise seg fra skyttergravene og heller tenke ut strategier for hvordan nettinnhold kan generere inntekter. Rådgivningsselskapet har intervjuet toppledere i noen av verdens største medievirksomheter.

— Ikke gjem ideene

Kristiansen mener at mangel på kunnskap i bedriftene fører til at temaet ikke får nok oppmerksomhet på styrenivå. Dermed ligger store muligheter ubrukt.

— Det er forståelig at bransjen er redd for rettighetene sine, men hvis du tar ideen din og låser den i en safe, får du ikke noe særlig avkastning på den, sier han, og nevner kryptering av musikk-cd-er som et eksempel på beskyttelsestiltak som går langt.

— Det er ikke salgsfremmende med cd-er som er kryptert slik at de ikke virker på musikkspilleren til datamaskinen, og i en del tilfeller heller ikke på musikkanlegget. Plateselskaper som gjør dette, er med på å begrense sine egne inntektsmuligheter. Samtidig gir beskyttelsesteknologi nye og spennende utfordringer for pågående hackere, sier Kristiansen.

Han forteller at det stadig utvikles flere og bedre betalingsformer for handel over internett, og at disse vil muliggjøre flere inntektsmodeller for aktører som ønsker å bruke nettet som aktiv salgskanal.

Gammel teknologi

Arne Krokan, førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og Organisasjon på BI, mener at platebransjen klamrer seg til eksisterende teknologier, forretningsmodeller og distribusjonsapparater.

— Bransjen bør i stedet skape smartere tjenester for brukerne. P2P-teknologien gir mulighet for å lage tjenester som lar meg som bruker gjøre nytte av andre konsumenters erfaringer, ved hjelp av relativt enkle statistiske metoder. Ideen er at hvis ti personer liker de samme tolv låtene, er sannsynligheten høy for at en ellevte person som liker ni av låtene, også liker de tre siste, sier Krokan.

— Umulig å beskytte seg

Ifølge Krokan vil det aldri bli mulig å lage en kopibeskyttelse på digital musikk som er 100 prosent effektiv, så lenge man er avhengig av analoge signaler til høytalerne. De analoge signalene kan forholdsvis enkelt digitaliseres til et egnet format, slik at de kan spres videre til maskiner som ikke er kontrollert av produsentens distribusjonsnett.

— Kopibeskyttelse er dermed ikke mulig, med mindre signalene er krypterte og selve dekrypteringen skjer inne i høytaleren. Dette krever i så fall et totalgrep i hele verdikjeden som rettighetshaverne ikke har makt til å ta, og som brukerne ikke vil godkjenne uansett, sier han.