Balansekunst i Rikskonsertene

11.06.2013
Ida Habbestad

Hundreårsdagen for kvinners stemmerett i Norge er også startdag for Rikskonsertenes likestillingsprosjekt.

Fra ord til handling er Rikskonsertenes overskrift for arbeidet med likestilling. Rikskonsertene er landets største arbeidsgiver for frilansmusikere, som møter skoleelever over hele landet, hver arbeidsdag i skoleåret.

— Det er lett å være enig i fagre ord om at kvinner skal være synlige og sterke rollemodeller med like muligheter som menn, sier direktør i Rikskonsertene, Turid Birkeland.

— Her har vi muligheten til å gjøre å sette handling bak ordene. Vi har et ansvar for både å skape rollemodeller og å sørge for at musikerne har plass og muligheter til å være rollemodeller.

I sitt Balansekunstprosjekt vil Rikskonsertene sette tydelige mål for kjønnsbalanse i konsertproduksjonene, prioritere balanse i utøvere ved valg av program for nyproduksjon, få kartlagt andelen av kvinnelige utøvere i Rikskonsertenes konsertvirksomhet samt hvilke kvinner som kan være aktuelle for prosjekter i organisasjonen.

Organisasjonen samarbeider med prosjektet Kvinner & Konsertteknikk, og tilbyr praksisplasser i Rikskonsertene kommende høst.

— Vi vil særlig oppfordre kvinnelige utøvere til å sende inn forslag til nye programproduksjoner, innen fristen 30. juni, sier Birkeland.

Nord-Trøndelag og Oslo er pilotfylker i utprøvingen av tiltak. Balansekunstprosjektet skal etter hvert også inkludere deres internasjonale konsertvirksomhet.

Hilde Hammer

Forventer en økning

Kulturrådets «likestillingsmillion» er en forsøksordning, men aktørene i Balansekunst forventer at satsningen videreføres.

Lina Thomsgård og Alfons Karabuda

Egen stilling for likestilling

NOPAs søsterorganisasjon, SKAP, vil bedre kjønnsbalansen i musikklivet.

Nina Wester Foto: ingun mæhlum

Dansen rundt trønderrockens gullkalver

– Dessverre handler ikke debatten om smak. Den handler om normativitet, om komplekse og usunne strukturer som har fått feste...

Idar Lind Foto: Tove Knutsen

Fest uten skinnvest

Eg er ikkje einig med Arild Grande i at det er «viktig å ha noe som knytter oss sammen og...

Turid Birkeland

Minneord om Turid Birkeland

Turid var en ledestjerne vi møtte på gølvet, hun var et forbilde vi stod ansikt til ansikt og skulder ved...

Olav H Hauge stipendet i 2022 Priya Bains

Nominer kandidatar til Olav H. Hauge-stipendet innan 1. mars

Stipendet skal bidra til å sikra talentfulle, unge lyrikarar gode arbeidsvilkår – også dei som skriv lyrikk i musikk.

Dirigent Martin Wåhlberg og Orkester Nord har vunnet den internasjonalt anerkjente og høythengende Choc de Classica prisen

Den anerkjente Choc de Classica for Ridder Blåskjegg-innspilling

Det er ikke musikken det er noe i veien med, det er måten den har blitt spilt på, sier prisvinner...

Simen Korneliussen, festivalsjef for Vill Vill Vest i Bergen

VILL VILL VEST 2020 er avlyst

– Situasjonen i Bergen er nå så kritisk at vi ikke finner det forsvarlig å invitere artister, gjester og publikum...