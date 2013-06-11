Balansekunst i Rikskonsertene

Hundreårsdagen for kvinners stemmerett i Norge er også startdag for Rikskonsertenes likestillingsprosjekt.

Fra ord til handling er Rikskonsertenes overskrift for arbeidet med likestilling. Rikskonsertene er landets største arbeidsgiver for frilansmusikere, som møter skoleelever over hele landet, hver arbeidsdag i skoleåret.

— Det er lett å være enig i fagre ord om at kvinner skal være synlige og sterke rollemodeller med like muligheter som menn, sier direktør i Rikskonsertene, Turid Birkeland.

— Her har vi muligheten til å gjøre å sette handling bak ordene. Vi har et ansvar for både å skape rollemodeller og å sørge for at musikerne har plass og muligheter til å være rollemodeller.

I sitt Balansekunstprosjekt vil Rikskonsertene sette tydelige mål for kjønnsbalanse i konsertproduksjonene, prioritere balanse i utøvere ved valg av program for nyproduksjon, få kartlagt andelen av kvinnelige utøvere i Rikskonsertenes konsertvirksomhet samt hvilke kvinner som kan være aktuelle for prosjekter i organisasjonen.

Organisasjonen samarbeider med prosjektet Kvinner & Konsertteknikk, og tilbyr praksisplasser i Rikskonsertene kommende høst.

— Vi vil særlig oppfordre kvinnelige utøvere til å sende inn forslag til nye programproduksjoner, innen fristen 30. juni, sier Birkeland.

Nord-Trøndelag og Oslo er pilotfylker i utprøvingen av tiltak. Balansekunstprosjektet skal etter hvert også inkludere deres internasjonale konsertvirksomhet.