Egen stilling for likestilling

NOPAs søsterorganisasjon, SKAP, vil bedre kjønnsbalansen i musikklivet.

Hvert år tar den svenske interesseorganisasjonen for komponister og tekstforfattere for seg et emne de ønsker å arbeid særlig med.

I fjor var temaet en digital agenda for musikken, i år er temaet mangfold og likestilling i musikklivet.

Det innebærer blant annet opprettelsen av en egen prosjektstilling hvor arbeidet går ut på å se etter måter å bedre kjønnsbalansen i det svenske musikklivet på.

Vil synliggjøre strukturer

Nytilsatte Lina Thomsgård forklarer at arbeidet vil handle om både den kommersielle og kunstneriske siden av musikklivet.

— Vi vet at musikkbransjen har større ujevnheter hva gjelder likestilling enn mange andre kulturbransjer, slik som kunst, teater og litteratur. Vi vil spørre hvorfor det er slik, og hva vi kan gjøre for å endre det. Vi ønsker å synliggjøre strukturer som skaper homogenitet i musikkbransjen, både i de kommersielle og kunstneriske delene av feltet, fordi vi tror at en skjev balanse til syvende og sist gjør musikklivet fattgere, sier hun

— Hva vil arbeidet ditt gå ut på?

— Jeg skal treffe aktører i bransjen, de som har konkret makt til å skape endring, for å høre hvilke erfaringer de har. Hvor oppstår problemene, hvorfor er vi ikke der vi vil være? Jeg vet at mange jobber godt og har kommet langt på området, og jeg vil at deres erfaringer skal bli delt av flere. Stillingen kommer helt enkelt til å handle om å formulere problemstillinger og lete etter løsninger sammen med eksperter og personer som har lykkes å endre noe på området.

Endring er mulig

Thomsgård ønsker på sikt at arbeidet kan bidra til å skape bedre balanse, og håper at prosjektet også vil ha en tydelig praktisk side.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Ut over det å få satt søkelyset på disse spørsmålene, vil jeg hjelpe folk til å finne konkrete måter å bli bedre på. Vi kan ikke ha prosesser, nettverk og strukturer for feltet overordnet som ikke legger til rette for at talenter og kompetanser av alle slag blir utviklet.

Thonsgård kommer til stillingen med bakgrunn som grunnlegger av Rettviseförmedlingen, som tilsvarer den norske Kompetanseformidlingen.

— Det er fire år siden jeg startet prosjektet som skal virke bevisstgjørende innen likestilling og mangfold. Med nettverket vårt på 60 000 personer har vi skapt konkrete endringer, og det er inspirerende. I Rettviseförmedlingen har jeg lært at endring er mulig. Unnskyldninger som «det finns ingen kvinner» eller «her vurderer vi bare kompetanse og kvalitet» holder ikke lenger. Vi kan bedre, alle sammen, sier Thomsgård.

SKAP – Sveriges kompositörer og textförfattare er en interesseorganisasjon for yrkesaktive komponister og tekstforfattere.