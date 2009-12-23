Bransjen

Åpner opp arrangørstøtten

Publisert
23.12.2009
Skrevet av
Tellef Øgrim

I 2010 vil Norsk Kulturråd bruke 4 millioner kroner på en forsøksordning for ”Tilskudd til arrangører innen samtidsmusikk og klassisk musikk”.

En tilsvarende ordning for det rytmiske feltet ble opprettet etter forslag fra Løken-utvalget, med første utdeling i 2009. Som begrunnelse for å prioritere støtte også for arrangører av samtids- og klassisk musikk, trekker Kulturrådet frem det generelle behovet for gode formidlingsarenaer og kulturformidlere for å gjøre musikk av høy kvalitet tilgjengelig for publikum.

 

Det er ”gledelig at Stortinget har bevilget 12 mill kr arrangørordningen for det rytmiske musikkfeltet, men dette løser ikke arrangørutfordringen innenfor sjangerområdene som faller utenfor denne ordningen”, skriver Kulturrådet i en pressemelding om tiltaket.

 

Daglig leder i Ny Musikk, Kristin Danielsen, mener ordningen er etterlengtet.

— Vi er veldig positive til forsøksordningen, fordi vi har savnet en arrangørordning som også fanger opp det ikke-rytmiske feltet. Det er positivt at Kulturrådet er raske til å fange opp behov, sier hun til Ballade.

 

I Kulturrådet sin pressemelding heter det videre at man som hovedregel vil gi støtte til konsertvirksomhet for et allment publikum. I prioriteringen mellom søkere vil konsertarrangørenes profil og formidlingskompetanse vektlegges. I tillegg vil rådet vurdere arrangørenes lokale og regionale betydning, og generelt profesjonalitet i virksomheten.

 

Behovet for støtte til lokale konsertarrangører er stort, mener Danielsen.

— Dette handler om LOK-midlene som forsvant (i 2007, mer om dette her, red anm). Man har sannsynligvis sett at det var behov for den type tilskudd – og at kommunene ikke har fanget opp tilsvarende søknader som LOK-ordningen dekket.

 

Imidlertid mener Danielsen at det på sikt er behov for en annen, og større, organisering av arrangørstøtten.

 

— Vi hadde ønsket oss en sjangernøytral ordning. Både vi og en del andre organisasjoner jobber jo mye mellom sjangre – og mener det er viktig at det kan oppstå nye ting mellom dem. Nå kan vi blant annet få problemstillinger knyttet til organisasjoner som sender søknader til begge ordningene, hevder Danielsen.

 

— Vi er svært fornøyde med at det er laget forsøk på å fange opp behovet som finnes – men mener det er viktig at støtteordningene speiler musikkfeltet som finnes der ute. På sikt burde derfor ordningene slås sammen og potten økes.

Relaterte saker

Serena Maneesh

Norsk Kulturråd drysser penger over 2010

Kulturrådet har fordelt nærmere 40 millioner kroner til festivaler og det rytmiske musikkfeltet. Se listene her.

Denada

Over 20 millioner fra Kulturrådet til ensembler

84 grupper og orkestre har fått 20,4 millioner kroner fra Kulturrådets ensemblestøtteordning for 2010.

Gunn Karin Gjul

Urealistisk dirigentlønnsordning

Forslaget om en ordning som skal avlønne alle dirigenter er urealistisk, mener Gunn Karin Gjul i Ap. Hun maner til...

Anniken Huitfeldt

Tidleg dialog om mangfald

Medlemene i Kulturrådet og kulturminister Anniken Huitfelt utveksla utfordringar då dei møttest idag. Huitfeldt er særleg oppteken av at kulturuttrykka...

Mari Boine

Kulturrådets ærespris til Mari Boine

9. desember får Mari Boine æresprisen for sin vesentlige innsats for norsk kulturliv.

Norsk kulturråd logo

Post 74 i tussmørkna

– Vårt refreng i forhold til departementet er at det må ryddes opp, seier direktør i Norsk kulturråd, Ole Jacob...

Flere saker

Dirigent Martin Wåhlberg og Orkester Nord har vunnet den internasjonalt anerkjente og høythengende Choc de Classica prisen

Den anerkjente Choc de Classica for Ridder Blåskjegg-innspilling

Det er ikke musikken det er noe i veien med, det er måten den har blitt spilt på, sier prisvinner...

Aleks Weiss på Lørdagsgodt på Mono Foto: Johannes Andersen

Cafe Mono legger ned

Dørene stenger ved nyttår for utestedet og konsertscenen i Oslo, etter 17 års drift.

Dere spør: Hva slags journalistikk trenger musikklivet mer av i årene som kommer? Vi kan som eksempel begynne med i dag og i morgen, skriver tidligere Ballade-redaktør Synne Skouen.

Å lage Ballade

I anledning Ballades 25-årsjubileum som nettmagasin, inviterer vi sentrale stemmer som har vært viktige for tidsskriftets historie – skribenter, redaktører...