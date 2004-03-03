Bjarte Engeset møter Eikanger-Bjørsvik

Bjarte Engeset dirigerer Eikanger-Bjørsvik på konsert i Johanneskirken i Bergen søndag 14. mars. Brassensemblet har lenge ønsket å møte denne sunnmøringen i konsertsammenheng, og er svært fornøyd med at samarbeidet nå er et faktum. Engeset har satt sammen et program bestående av musikk komponert av to legender innen brassbandbevegelsen: Eric Ball og Wilfred Heaton. Konserten har fått tittelen «Resurgam», etter et av hovedverkene på konserten.

— Konserten i Johanneskirken 14. mars blir en ny milepæl for EBML, sier Sølvi Ones i Eikanger-Bjørsvik. – Engeset er et av de største dirigentnavnene i Norge. Han har vist stor interesse for blåsemusikk, særlig gjennom å bli kunstnerisk leder for Det norske Blåseensemble. Men dette er altså første gang han dirigerer Eikanger-Bjørsvik.

Engeset er født i Ørsta i 1958, og studerte under Jorma Panula ved Sibeliusakademiet. Diplomeksamenen hans i 1989 var en av de beste i Akademiet si historie. Engeset har dirigert ledende orkester i Norden, Tyskland og Baltikum. I 1997 delte han dirigentoppgåvene med Mariss Jansons under Asia-turneen til Oslo Filharmoniske Orkester. Hans London-debut med Royal Philharmonic Orchestra i 1997 ble mottatt med strålende kritikkar.

Konserten består av følgende verker av Heaton: «King of kings», «Prière à Notre-Dame» (fra Suite Gothique), «Jewel» (en brasskvartett med Jane Westervik, Martin Winter, Irene Stormark og Rolf Bjørge) og «Resurgam». Fra Heatons verkliste har Eikanger-Bjørsvik og Engeset plukket ut «Toccata», «Just as I am» og «Partita».

Musikken blir fremført i Johanneskirken søndag 14. mars kl. 18, med Espen Selvik som konferansier. Etter konserten blir det uformell avfrasering på Bergen Gjestehus.

Eikanger-Bjørsvik ble i februar ellers nummer to i NM for brassband. Stavanger Brass Band ble da Norgesmester for andre år på rad, med Ila Brass Band og Molde Brass Band som henholdvis nummer tre og fire. Molde vant for øvrig pliktnummeret, som var «Graffiti» av Knut Vaage.

Interesserte kan lese mer om Eikanger-Bjørsvik på deres meget godt oppdaterte hjemmesider, som man finner du på denne adressen.