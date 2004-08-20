Tellhim.no på Cafe Ska

20.08.2004
Arvid Skancke-Knutsen

Gatas Parlament, Backstreet Girls, Düngemittl med Nils Ostendorf , Salvatore, Snuten, Aurora Plastic Monster og Peru You stiller alle opp til inntekt for Tellhim.no, som er en politisk annonse-aksjon rettet mot den sittende ledelsen i USA. Samme dag arrangerer Tellhim.no også en eksklusiv førpremiere på Michael Moores «Fahrenheit 9/11» – en dokumentarfilm som tar for seg det politiske spillet etter angrepet på Twin Towers. Begge arrangementene finner sted i Oslo mandag 23. august.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Tellhim.no har den siste tiden samlet inn penger til en annonse i Washington Post der organisasjonen vil «fortelle hva Norge mener om Irak-krigen, og George W. Bush’ utenrikspolitikk». I følge Tellhim.no er det videre «på tide at vi sier tydelig fra om hva vi mener om krigen og torturskandalene i Irak. Fordi regjeringen ikke tør si ifra, må vi gjøre det selv.» Annonsen er tenkt på trykk i den politiske seksjonen av den amerikanske storavisen før presidentvalget, og vil i utgangspunktet koste rundt 700 000 kroner.

Tellhim.no betegner seg selv som en tverrpolitisk kampanje, og er blitt startet av på initiativ av SV. I samarbeid med Dagbladet og Scanbox inviterer Tellhim.no til førvisning av Michael Moores «Fahrenheit 9/11» på Klingenberg Kino mandag 23. august, og følger senere på kvelden opp med en veldedighetskonsert på Cafe Ska i Oslo, der Kjetil Bjørke fra Ravi & DJ Løv vil være konferansier.

Hagekonserten starter klokken 19, og byr på opptredener med Gatas Parlament, Backstreet Girls, Düngemittl med Nils Ostendorf, Aurora Plastic Monster og Peru You. Alle artister stiller gratis og til inntekt for kampanjen, mens billettprisen er satt til 150 kroner. Fra klokken 23 flytter arrangementet seg innendørs, der Salavatore og Snuten vil opptre i kaféen. Dennne biten av arrangementet vil koste en femtilapp.

Café Ska befinner seg på Statens Kunst Akademi i nærheten av Slottsparken, og kan ellers friste med en av byens triveligste og største uteserveringer.

Tellhim.no-aksjonen arrangerte tidligere i sommer et støttearrangement med Madrugada, Kate Pendry og Jensen&Hansen i hovedrollene – en tilstelning som innbragte rundt 15 000 kroner til aksjonen. I perioden 8. – 12. september vil kampanjen avholde en kunstauksjon i Oslo, hvor flere av Norges fremste kunstnere gir kunst til inntekt for kampanjen. Her er det også lagt opp til at man kan kjøpe kunst på nett, uansett hvor vi verden man befinner seg.

Nærmere 1500 mennensker har så langt skrevet under på oppropet mot Bush-administrasjonen, mens kampanjen så langt har samlet rundt 170 000 kroner til annonseinnrykket. Du kan lese mer om aksjonen på dette nettstedet.

