Sharon-besøk en utfordring i Molde

Kjell Magne Bondeviks avgjørelse om å invitere sin israelske kollega Ariel Sharon til Molde har nok skapt mer hodebry enn Moldes store sønn hadde forutsett. Kjell Magne vil forståelig nok gjerne vise frem byen sin i sommersol, med yrende folkeliv og verdens fremste jazzmusikere. En ting er at det nødvendige sikkerhetsoppbudet skaper logistiske problemer både for artister og publikum og påfører festivaladministrasjonen i Molde ekstra arbeid og utgifter. Men statsministeren har nok også de siste dagene fått med seg at at han ikke uten videre kan bruke en musikkfestival til å pynte opp et politisk møte. I Molde trommes det sammen til demonstrasjoner og solidaritetskonsert, med jazzfestivalens velsignelse.

–Foreløpig har vi hatt en masse ekstra arbeid i de halvannen ukene som har gått siden ryktet begynte å svirre om at han skulle komme, sier en fortvilet festivalsjef Jan Ole Otnæs til NRK. Artistene som skulle komme med fly til Molde sent på tirsdag må lande i Kristiansund og ta buss til Molde i stedet fordi flyplassen er stengt i forbindelse med Sharons besøk. Det samme gjelder for publikum. Nrk.no har snakket med en Tromsø-mann som ikke lenger rekker konserten han har bestilt billett til, fordi flyet hans vil bli dirigert til Kristiansund. Verken flyselskap, UD eller politiet i Molde som har sikkerhetsansvaret for Sharons besøk, vil ta ansvar for slike problemer og henviser publikum til hverandre og til Moldejazz. Festivalsjef Otnæs sier til NRK at Moldejazz vil vurdere å kreve en økonomisk kompensasjon fra Statsministerens kontor.

Mange av musikerne på årets festival reagerer på at Ariel Sharon skal assosieres med Moldejazz. Musikernes fellesorganisasjon har sendt ut en pressemelding hvor de hevder at Bondevik mangler politisk gangsyn. – Når statsminister Bondevik velger å invitere sin israelske kollega til Molde under årets jazzfestival, tyder det på at Bondeviks selvbilde er vesentlig større enn hans verdigrunnlag, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

Geir Atle Gussiås, en av initiativtakerne til de planlagte demonstrasjonene mot Sharon og Israel, forsøker nå å samle musikere til en konsert i Molde sentrum til støtte for palestinerne. Jazzfestivalen har lovt at de kan få låne utendørsscener til konserten. – Vi vil først og fremst forsøke å få til en solidaritetskonsert med artister som har gått ut og vært kritiske fordi Ariel Sharon kommer til Molde, forteller han. Vi vil også forsøke å mobilisere publikum fra jazzfestivalen.

Bondeviks avgjørelse lukter først og fremst av dårlig forberedelse, både praktisk og politisk. Bassist Arild Andersens karakteristikk av ideen om å invitere Sharon til Molde som umusikalsk er nokså treffende. Den norske regjeringen ønsker fred i Midtøsten, og Bondevik bør og vil etter all sannsynlighet bruke møtet med sin israelske kollega til å formidle dette. – Det skal være klare meldinger og ikke koseprat, sa Bondevik til TV2 i går. Norges ambassadør i Israel, Mona Juul, sier til Dagbladet i dag at hun mener en kritisk dialog med Ariel Sharon er viktig, fordi han er den eneste som virkelig sitter med nøkkelen til en videre fredsprosess og det såkalte veikartet for fred. Hadde Statsministerens kontor vært ute i bedre tid og lagt grunnlag for en dialog og et samarbeid med musikere og arrangører, kunne man kanskje ha lagt en ramme for besøket som både Moldejazz, musikerne og publikum i større grad kunne stå inne for. I stedet virker arrangementet med alle de praktiske problemene det har skapt for festivalledelsen og publikum uforberedt og hastverkspreget, og dermed er veien kort til at det også oppleves politisk utydelig.

Men den israelske statsministeren reiser etter alt å dømme hjem med et mer sammensatt bilde av Norge enn AUF-leder Gry Larsen fryktet. Hun har uttalt at hun er redd for at et møte mellom Bondevik og Sharon i Molde ”bare vil bli gladjazz og reker”. Den frykten er antakelig ubegrunnet. Alternativer til gladjazz er ikke vanskelige å finne, og i tillegg til den varslede solidaritetskonserten har ti organisasjoner og politiske partier, blant annet LO, AUF, SV, RV og Norsk Folkehjelp, varslet at de blir med på demonstrasjoner i Molde onsdag. Parolene blir blant annet Ja til jazz – nei til Sharon, og Israel ut av Gaza og Vestbredden.