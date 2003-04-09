Moldejazz avslører årets artister

Molde Internasjonale Jazzfestival, som avholdes fra 14.-19. juli, stiller i år med et rikt og mangfoldig program. Saksofonisten Michael Brecker er annonsert som «artist in residence» under festivalen, der han skal spille sammen med blant andre Farmers Market og Urban Connection. Andre sterke norske navn er Trondheim Jazzorkester med Jon Balke, Løvlid – Isungset – Steen, Trondheim Voices, Eivind Aarset, Supersilent, Ytre Suløens Jassensemble med Skruk, Ralph Myerz and the Jack Herren Band, Dadafon, og DJene Strangefruit, Bjørn Torske og Darknorse.

Moldejazz avholdes i år for for 43. gang, og skilter med et program som garantert kommer til å trekke et stort publikum. Ballade gjengir her Moldejazz’ pressemelding i sin helhet:

«Michael Brecker er årets ”artist in residence” i Molde. Han en av de mest innflytelsesrike tenorsaxofonistene etter at John Coltrane gikk bort i 1967. I fjor sommer gjestet Brecker Moldejazz ,i den forbindelse uttalte han om Stian Carstensen og Farmers Market ”That’s the best music I have heard in a year”. Nå får Michael Brecker mulighet til å spille med sitt norske ”favorittband”. I tillegg skal Brecker spille to klubbkvelder med ”Urban Connection og gjøre en clinic.

Sterke kvinnestemmer

En av jazzens nye ”divaer”. Dianne Reeves med trio åpner konsertene på årets festival. Folkesangeren Unni Løvlid har sammen med perkusjonisten Terje Isungset og lydmakeren Helge ”Deathprod” Steen utviklet et spesialprosjekt som får sin premiere i Molde. ”Marit er best” sa Dagsavisens Roald Helgheim da Marit Sandvik slapp sin nye CD i fjor, i sommer får du høre henne tre netter i ”Salongene”. ”Trondheim Voices – femten av våre fremste og mest lovende kvinnelige vokalister vil presentere et vidt og spennende repertoar med bl.a. nyskrevne komposisjoner av Live Maria Roggen og Eldbjørg Raknes.

Nyskapende store band

Den prisbelønte bassisten Dave Holland har med sitt nye store band fått kritikere i hele jazzverdenen til å ta fram de store superlativene. Sterke egenkomposisjoner og sammensetning av førsteklasses musikere, gjør dette storbandet til noe helt ekstraordinært.

Trondheim Jazzorkester har vært et sentralt innslag i Molde de siste årene, med nye besetning og nytt repertoar hvert år. Så også i år. En av våre fremste jazzpianister og komponister Jon Balke – kommer til Molde med helt nyskrevet musikk til bandet som i år består av tre vokalister, fire tromboner, to trompeter, en saxofon, tre perkusjonister og to keyboardister

Pianojazz i særklasse

Den ”klassiske” pianotrioen i jazz har de siste årene fått en kraftig renesanse. I år har vi ”norgespremiere” for tre slike band. Carsten Dahl har gjestet Molde en rekke ganger. I år kommer han med ny trio med den norske veteranen Arild Andersen på bass og Patrice Heral på trommer. Jason Moran er spådd en lysende karriere og har fått mye positiv omtale både for sine soloprosjekt, sin trio og sitt samarbeid med Sam Rivers. Til Molde kommer han med sin faste trio. Ovasjonene vil ikke ta slutt for konsertene og den nye plata til The Bad Plus,- verdens ”styggeste” pianotrio som spiller alt fra ”Blue Moon” via Nirvana til Aphex Twin. Den glimrende engelske pianisten John Taylor møter du alene med flygelet på Forum.

Nye lyder – frie former

John Zorn en spennende musiker og komponist innen en rekke ulike former for ”eksperimentell” musikk. De siste 10 årene har han komponert over 200 melodier, inspirert av tradisjonell jødisk musikk for den akustiske Masada kvartetten. Nå har han konvertert musikken til et elektrisk band, som for første gang besøker Europa.

Denis Colin Trio, med den noe uortodokse besetningen bassklarinett, cello og zarb(persisk tromme) og med gjestevokalist Gwen Matthews. I sitt nyeste prosjekt hyller han den svarte amerikanske musikktradisjonen fra gospel og blues, jazz og rock til hip-hop og rap.

Supersilent har med sitt jazzutgangspunkt løpet noen år oppnådd et stort publikum også i samtidsmusikk og rockmiljøet. Med utgangspunkt i støybasert improvisasjon beveger de seg fra det sarte og sakrale til frie utblåsninger av støyende energi.

Eivind Aarset har i sin Trio videreutviklet ”soundet” han bl.a har tilført Nils Petter Molvær.

Canadiske (Iks) blir et spennende møte i serien ”rising stars” – et utvekslingsprosjekt for den internasjonale festivalunionen.

Hardtswingende jazz på klubb

Hardtswingende på hotell Alexandra hele uka. Tenorsaxofonisten Eric Alexander fronter sin egen sextett ”One for All”. Det blir kamp om billettene når Frode Nymo og Urban Connection utfordrer Michael Brecker til duell. Norsk – amerikansk møte får vi når vi kobler en musikernes musiker saxofonisten George Garzone med Jørn Øien Trio. Helnorske The Core som har gjort seg bemerket i flere sammenhenger avslutter klubbkveldene på, mens det vil ”koke” i kjelleren når Oslo Rhythm and Blues Ensemble og Mr Pankow drar i gang.

Klubb i Bjønsonhuset

Foreløpig er to kvelder klare; Ralph Meyerz and the Jack Herren Band og DJ Bjørn Torske skal fylle huset og dansegulvet den første natta, mens Dadafon og Lost ’n Found aka DJ Strangefruit & DJ Darknorse skal sette stemninga i taket den siste natta.

Buena Vista Social Club presenterer Ibrahim Ferrer –

Da Ry Cooder reiste til Cuba for sju år siden for å spille inn sin nå legendariske plate, spurte han en kveld om det fantes en mykere stemme som kunne bli brukt til å synge en bolero. Ry Cooders konsulent for prosjektet tenkte med en gang på Ibrahim Ferrer, da 68! Etter at Ferrer først vegret seg ble han med på prosjektet.

Nå har Ibrahim Ferrer solgt over 6,5 millioner album og tatt et solid farvel til skopusseryrket som han har utøvd i mange år. Han kommer tilbake til Moldejazz med et 20 – mannsorkester og et ferskt album under armen, ”Buenos Hermanos”, som har innkassert ”seksere” verden over, og som for mange er det beste han gjort.

SKRUK og Ytre Suløens Jass-ensemble – Hallelujazz på Nytt.

Etter 30 år på den musikalske arena inviterer SKRUK og Ytre Suløens Jass-ensemble til dobbeltjubileumskonsert. I påsken 2003 drar SKRUK/Ytre Suløen til New Orleans, området der negro spirituals og jazz oppsto. Det er disse røttene og det svarte baptistmiljøet i byen koret og bandet søker tilbake for å hente inspirasjon og nytt repertoar som blir presentert under Moldejazz 2003,der også gjestedirigent og solister fra New Orleans vil være sentrale aktører i konsertprogrammet. ”Hallelujazz på Nytt

Tradjazz i Perspiration Hall ivaretas i år av Stokstad Jensen Tradband som har hatt et særdeles vellykket comeback og Ytre Suløens Jassensemble med gjester. Og i tillegg blir det barneprogram samt en rekke konserter og klubbkvelder i Jazzteltet, på Hot Hat, og på utescener», avsluttes pressemeldingen.

Og helt til slutt – her er den foreløpige oversikten over hvem som kommer til å spille på Moldejazz:

Dianne Reeves, John Zorn’s Electric Masada, Ibrahim Ferrer Dave Holland Big Band, Trondheim Voices, Farmers Market, Ytre Suløens Jassensemble + Skruk, Dahl-Andersen-Heral, Trondheim Jazzorkester + Jon Balke, Løvlid – Isungset – Steen, Jason Moran Trio, Eivind Aarset, Supersilent, The Bad Plus, Denis Colin Trio+ Gwen Matthews,Strønen-Storløkken, John Taylor, Ralph Myerz and Jack Herren Band, DJ Bjørn Torske, Dadafon, DJ Strangefruit, DJ Darknorse, Urban Connection, Jørn Øien Trio + George Garzone, The Core, Oslo Rythm & Blues Ensemble, Eric Alexander, One For All, Marit Sandvik – Øystein Norvoll, Hot’n Spicy, Stokstad Jensen Tradband og Mr Pankow.