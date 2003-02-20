Jazz

– Besøket til Bush er en provokasjon

Publisert
20.02.2003
Skrevet av
Jon Skjerdal

Onsdag sendte Nattjazz i Bergen et åpent brev til Kongen, Statsministeren og Kulturministeren, med oppfording om å avvise den amerikanske presidenten Bushs mulige Norgesbesøk i mai. – Vårt arbeid med musikk- og kulturformidling er basert på åpenhet, kulturforståelse og tillit mellom ulike folkeslag og kulturer, sier Nattjazz-sjef Jon Skjerdal. – Bush, med sin krigsretorikk, er en trussel mot alt kulturarbeid, som i sin grunnform baserer seg på mellommenneskelige, verdensomspennende relasjoner. Nattjazz oppfordrer samtidig alle kulturorganisasjoner og kulturarbeidere i Norge til å markere sin motstand mot besøket.

Av Jon Skjerdal, dagleg leiar, Nattjazz

Åpent brev fra Nattjazz:

Kjære konge, statsminister og kulturminister

Vi har motteke melding om at George Bush har meldt besøk i Norge i slutten av mai.

Vi oppfordrar våre statsleiarar til å avvisa Bush sitt besøk på noverande tidspunkt.

Vårt arbeid med musikk- og kulturformidling er basert på åpenheit, kulturforståing og tillit mellom ulike folkeslag og kulturar. George Bush sin krigsretorikk er ein trussel mot alt kulturarbeid, som i si grunnform baserer seg på verdensomspennande relasjonar og mellommenneskeleg forståelse og respekt.

Nattjazz si musikkformidling handlar i stor grad om opprinnelege amerikanske musikkformer, musikk som har djupe røter i afroamerikansk musikktradisjon. Jazzmusikken har kanskje meir enn annan musikk hatt eit uttrykk som har vore bunde saman med fridom, og vore ein identitetsskapar for den delen av det amerikanske samfunn som har afrikanske aner.

Jazzen har erobra verda med ei grunnhaldning og musikalsk språk som representerer det motsette av krigsretorikken Bush no står som talsmann for.

Vi ber våre statsleiarar om å stå fram med motstand til Bush si haldning, og heller ønskja han velkomen til Norge dersom han endrar kurs og følgjer den grunnhaldninga som den amerikanske jazzen alltid har stått for, nemleg brubygging og gjensidig respekt for andre kulturar og folkeslag.

Venleg helsing

Jon Skjerdal
Dagleg leiar

Synspunkter? Innlegg? Har du en stemme som bør bli hørt i denne saken? Ta kontakt med Ballade!

DebattGenreJazzOrganisasjonerPolitikk

Relaterte saker

Jan Garbarek

Nattjazz Norges største jazzfestival

Så hevder fornøyde arrangører, etter at Nattjazz i sitt 30. år har satt rekord i både antall billetter, antall konserter...

TrioTrang

Rekordbesøk under Nattjazzen

Nattjazzen i Bergen går nå inn i sin avsluttende periode med konserter med artister som Son Mu, Kaizers Orchestra, Krøyt,...

Sidsel Endresen

Flere navn til Nattjazz

Flere navn er klare til å innta Bergen og Nattjazz 22. mai – 1. juni. I tillegg blir det ekstrakonsert...

Heidi Skjerve Kvartett

Jazzintro på Vossa Jazz

Lanseringsprogrammet Jazzintro tar til under den forestående Vossa Jazz-festivalen, og søndag 24. mars er Fraktgodsen scene for konserter med Jupiter...

Jan Garbarek

Norske navn på Nattjazzen

Nattjazzen i Bergen er et årlig høydepunkt for alle jazzinteresserte her hjemme. Årets norske artistrekke omfatter sterke navn som Jan...

Ra

Årets unge jazzmusikere

Rikskonsertene, Norsk jazzforum, Vossa Jazz, Maijazz, Nattjazz, Kongsberg Jazzfestival og Moldejazz gjentar suksessen fra i fjor, og inviterer unge norske...

Flere saker

Stillbilde fra videoen Shelter Manuela Hofer

KI og musikk: Når verktøyvalg forveksles med kunstnerisk verdi

INNLEGG: – Det er verdt å stoppe opp ved hva denne motstanden mot KI som del av legitim skapende praksis...

Fra salen under Norges Korforbunds landsmøte i Tromsø Foto: Norges Korforbund

Korforbundet inn i Norsk musikkråd

Gradvis tettere samarbeid har ført til ny tillit og nærmere 20 år med splittelse er forbi. Mye tyder på at...

Marte Thorsby, direktør i IFPI Norge

IFPI-rapport 2019: Økning i musikksalg og nye lyttevaner

Nesten 10 prosent økning i musikksalg, sier 2019-rapporten til IFPI Norge. Samtidig skaper nye levevaner under koronakrisen nye lyttevaner.