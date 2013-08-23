Popmusikk på parnasset

Nora Brockstedt, Lillebjørn Nilsen og Anne Grete Preus ble tirsdag innlemmet i Rockheim Hall Of Fame. Ballade var til stede under en fin og lun seremoni.

Rockheim Hall of Fame skal i følge statuttene ”hedre personer som har hatt stor betydning for norsk populærmusikks utvikling og utbredelse”. Artister og grupper med såkalte ”ekstraordinære karrierer” – og andre som har hatt ”en særlig innflytelse på populærmusikkens historie i Norge” kan innlemmes i Hall of Fame.

I år valgte juryen å gå ned til tre utdelinger, etter å ha inkludert seks grupper og artister i 2012, og fem i åpningsåret 2011. Nominasjonskomiteen har vært ledet av Marit Larsen, mens en lang rekke personer fra media og musikkbransje har kunnet spille inn kandidater. Det er neppe noen som har protestert så mye mot årets utnevnelser. Nora Brockstedt, Lillebjørn Nilsen og Anne Grete Preus må alle sies å oppfylle kravene om ”ekstraordinære” karrierer.

Det var et forventningsfylt publikum som tirsdag kveld fylte opp salen på Clarion Hotell i Trondheim, bare et steinkast fra Rockheim. Den avtroppende Rockheim-direktøren Petter Myhr ønsket velkommen, og fortalte bl.a. at noe av tanken bak Hall Of Fame er å sørge for fortsatt interesse for sentrale artister og utøvere i Norge, også etter at karrierene deres har stanset opp. Rockheim Hall Of Fame ønsker å hedre musikere som har skrevet seg inn i vår kulturhistorie, og produsert lydsporene til våre liv.

Hanne Krogh ledet seremonien, og intervjuet årets tre artister for åpen mikrofon. Det ble en tidvis svært fin seanse, der artistene både fikk tid til å gå gjennom karrierene sine, og dvele ved litt morsomme detaljer underveis. Dessuten fikk alle overraskende besøk av kolleger: Per Vestaby kom med under seansen med Preus, Åse Kleveland uttrykte sin beundring for Nora Brockstedt, mens Jan Erik Vold var med på å krydre samtalen med Lillebjørn Nilsen.

Hanne Krogh skal dessuten roses for å la hedersgjestene få snakke ut om viktige samarbeidspartnere og inspirasjonskilder: Anne Grete Preus trakk frem både Jens Bjørneboe, Knut Bøhn og Marius Müller, mens Lillebjørn Nilsen ga interessante innblikk i sine samarbeid med bl.a. Bjørn Morrisse, Steinar Ofsdal og Hot Club de Norvege.

Den aller varmeste applausen fra salen var det kanskje Nora Brockstedt som fikk: Hun er nitti år nå, og debuterte på scenen for mer enn 70 år siden. Også i denne samtalen fikk musikken stå i sentrum, der norsk populærmusikks grand old lady fikk snakke om timing, om kjærligheten til jazzen, og om suksessen utenlands. Og ikke minst om det nære samarbeidet med Alf Prøysen, som selv ble innlemmet i Rockheim Hall Of Fame det første året.

Alle tre ble dessuten hedret av artister i dag, der Tuva Syversen gjorde en intens utgave av ”Fryd”, mens Eva & The Heartmaker serverte et Blondie-inspirert arrangement av ”Voi-voi”. Hip hop-artistene Don Martin og Vinnie var med på å hylle Lillebjørn Nilsen, som så ut til å sette stor pris på det.

Seremonien blir også vist i redigert utgave på TV2 lørdag 31. august kl. 20, slik at alle musikkinteresserte kan få det med seg. Du kan lese mer om Hall Of Fame på denne nettsiden. Rockheim huser for tiden hovedutstillingen ”I Dreamt I Was A Real Boy”.