Bransjen

Nordgård-rapporten er klar

Publisert
09.08.2013
Skrevet av
- Red.

Utvalget har sett på utfordringer ved nye former for salg og distribusjon på musikkfeltet. Rapporten ble overlevert kulturminister Hadia Tajik da hun besøkte Øyafestivalen torsdag.

Utvalget har hatt i oppgave å

Vurdere hvilke musikkutgivelser som er truet ved overgangen til nye plattformer for musikkutgivelser
— Vurdere hindrene for slike utgivelser
— Vurdere mulighetene for å påvirke denne utviklingen
— Vurdere hvordan politikken på området bør utvikles for å bidra til viktige omstillinger som følge av den digitale utviklingen
— Vurdere hvordan musikknæringen skal kunne tilpasse seg en teknologinøytral kulturpolitikk fremover

Utvalget valgte å gi størst oppmerksomhet til plateselskaper og utøvere. Ut fra dette foreslår de blant annet følgende tiltak:

— å bevilge omstillingsmidler for musikknæringen, med fokus på plateselskapene, i en periode på fem år.
— å konsentrere støtten til de profesjonelle miljøene.
— å evaluere eksisterende virkemiddelapparat for å se om det er enkelte sider ved dagens ordninger som ikke virker etter hensikt eller hvorvidt det er enkelte krav og rammer som vanskeliggjør omstillingsprosessen musikknæringen nå gjennomgår.
— å øke publiseringsstøtten hos Norsk kulturråd.
— å øke markedsføringsmidlene som kanaliseres gjennom Fond for Lyd og Bilde.
— å øke eksportsatsingen hos Music Norway.
— en videre sikring av opphavsretten knyttet til musikkbransjen.
— å legge til rette for økt forskning på musikknæringene.
— å få vurdert hvordan Innovasjon Norges næringsrettede ordninger for SMB’er og mikrobedrifter, bedre kan tilrettelegges for musikkbransjen.
— å vurdere skattefradrag, eller andre tiltak som gaveforsterkningsmidler/ samfinansiering som et verktøy for å få tilgang til privat risikokapital.

Les Nordgård-rapporten her

Nordgaard_rapporten.PDF

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

