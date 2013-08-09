Nordgård-rapporten er klar
Utvalget har sett på utfordringer ved nye former for salg og distribusjon på musikkfeltet. Rapporten ble overlevert kulturminister Hadia Tajik da hun besøkte Øyafestivalen torsdag.
Utvalget har hatt i oppgave å
— Vurdere hvilke musikkutgivelser som er truet ved overgangen til nye plattformer for musikkutgivelser
— Vurdere hindrene for slike utgivelser
— Vurdere mulighetene for å påvirke denne utviklingen
— Vurdere hvordan politikken på området bør utvikles for å bidra til viktige omstillinger som følge av den digitale utviklingen
— Vurdere hvordan musikknæringen skal kunne tilpasse seg en teknologinøytral kulturpolitikk fremover
Utvalget valgte å gi størst oppmerksomhet til plateselskaper og utøvere. Ut fra dette foreslår de blant annet følgende tiltak:
— å bevilge omstillingsmidler for musikknæringen, med fokus på plateselskapene, i en periode på fem år.
— å konsentrere støtten til de profesjonelle miljøene.
— å evaluere eksisterende virkemiddelapparat for å se om det er enkelte sider ved dagens ordninger som ikke virker etter hensikt eller hvorvidt det er enkelte krav og rammer som vanskeliggjør omstillingsprosessen musikknæringen nå gjennomgår.
— å øke publiseringsstøtten hos Norsk kulturråd.
— å øke markedsføringsmidlene som kanaliseres gjennom Fond for Lyd og Bilde.
— å øke eksportsatsingen hos Music Norway.
— en videre sikring av opphavsretten knyttet til musikkbransjen.
— å legge til rette for økt forskning på musikknæringene.
— å få vurdert hvordan Innovasjon Norges næringsrettede ordninger for SMB’er og mikrobedrifter, bedre kan tilrettelegges for musikkbransjen.
— å vurdere skattefradrag, eller andre tiltak som gaveforsterkningsmidler/ samfinansiering som et verktøy for å få tilgang til privat risikokapital.
Nordgaard_rapporten.PDF