Lillebjørn Nilsen-beviset

Øyafestivalen har en utjevnende effekt på folks musikklytting, mener forskere som har sett på folks bruk av streamingtjenesten WiMP i tiden rundt Øyafestivalen – og spilling av Lillebjørn Nilsen beviser at det gjelder også for andre enn festivalpublikum.

I datamaterialet før og etter Øyafestivalen, utgjorde de 20 mest spilte artistene nesten en fjerdel av den samlede spillingen på WiMP. Under Øya-uka utgjorde de 19, 3%, viser tall fra forskningsprosjektet Sky og scene, et samarbeidsprosjekt mellom UiO ved Institutt for medier og kommunikasjon, Institutt for musikkvitenskap og Telenor.

— Det vil si at folk i denne perioden hører på flere små og mellomstore artister som de kanskje ikke sjekker ut ellers, sier prosjektleder Arnt Maasø, og mener dermed at festivalen har ”en utjevnende effekt”.

Festivalen gir tydelige utslag

Øya, som samarbeider tett med WiMP om promotering av aktuelle spillelister før og i festivaluka, har en tydelig effekt på hvordan folk bruker streamingtjenesten. I festivaluka utgjør festivalartistene 15% av all spilling på WiMP. Det er en dobling i forhold til to uker før og etter.

— En stor festival som blir aktivt promovert, har en markant effekt på bruken av WiMP. Utenom uka da Øyafestivalen fant sted, var det i gjennomsnitt 3,5 av artistene derfra som var inne på listen over de 20 mest spilte artistene. I festivaluka var 7 av artistene som spilte i middelalderparken blant de 20 mest streamede artistene, sier Maasø.

— Sier ikke disse tallene minst like mye om Øyafestivalens publikum som om WiMP? Det er jo en festival rettet mot et publikum som liker å være bredt orientert.

— Jo, men WiMP-brukerne er ikke identiske med Øyapublikummet. WiMP-lytterne er en bredere gruppe, selv om det selvsagt til en viss grad er overlappende. Den redaksjonelle profilen til WiMP funker som det gamle allmennkringkastingsprinsippet, det vil si at de gir folk noe de ikke visste de ville ha. Og disse tallene sier at når WiMP går ut og promoverer noe aktivt, så hører folk på det.

Lillebjørn Nilsen-beviset

Festivalens effekt på andre enn de som faktisk er fysisk tilstede på festivalområdet, vises gjennom noe en kan kalle ”Lillebjørn Nilsen-beviset”. En detaljert oversikt over når folk har streamet hans låter i festivaluka, viser at det toppet seg på lørdag kl 13 – akkurat samtidig som Nilsen sto på scenen i Middelalderparken.

Kilde: Prosjektet ‘Sky og scene’

— Det viser at det ikke bare er folk som går på Øya som streamer musikk fra festivalartistene – folk sitter også hjemme og lar seg påvirke av programmet. Festivalen blir brukt til å gjenoppdage gamle helter, og nye ting man ikke kjente til. Det er mindre forskjell i bruk blant de mest og minst populære artistene på Øya, enn det er i de minst og mest populære i WiMPs katalog generelt, sier Maasø.