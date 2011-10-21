Hemmeligheten for å lykkes på SXSW

Kreativ leder i verdens største bransjetreff mener det er to tilnærminger som kan fungere for å bli lagt merke til.

— Vi vil selvfølgelig at alle skal oppleve suksess. Men når band kommer hit er det mange som får se hvor stor konkuransen egentlig er – fra hele verden, sier kreativ leder i bransjefestivalen South by Suouthwest (SXSW), Brent Grulke.

«Alle» norske band vil til Austin, og de fleste som reiser opplever at det er vanskelig å bli lagt merke til når de først er på plass i Texas.

Bransjefestivalen som startet i 1987 har vokst enormt siden den gang. I dag omfatter festivalen egne programmer for musikk, film og interaktive medier, og rundt 2000 band og 20.000 bransjefolk registrerer seg som deltagere hvert år. Austin, med 800 000 innbyggere, er en musikkby med stor M. I 6th Street kan man oppleve lokale band spille live hver eneste kveld, også utenom festivalen. Rundt én milliard dollar (ca 5,5 milliarder norske kroner) av byens økonomi kommer fra musikklivet, og i år genererte SXSWs alene 167 millioner dollar (ca 935 millioner norske kroner).

Må være unik

Så hvordan blir man lagt merke til når man først har fått sjansen til å vise seg frem her?

— Du må finne en unik måte å skille deg ut fra de andre bandene. Det som funker er å komme med noe folk ikke har sett før. Det må være noe særegent over hvordan bandet uttrykker seg, en kreativ visjon, sier Grulke.

— Klarer man å lage en «buzz» på forhånd, som får folk til å tenke at «dette bandet må jeg se», til tross for at de aldri har sett deg før, så har man kommet langt. Det foutsetter en masse arbeid i forkant, og at man har en klar idé om hva man ønsker å få til over tid. Det beste tipset jeg kan gi er å ha en langsiktig plan. Men kommer du med noe folk har sett før, så er det likevel vanskelig å få det til.

Triks nummer to er klassikeren som tydeligvis aldri går av moten.

— Noe som krever litt mindre jobb er å invitere horder av viktige folk til fest og gi bort gratis øl. Det er en utprøvd metode, som også kan fungere, smile Grulke.

Kreative partnerskap

På spørsmål om han kjenner til norske band som har oppnådd suksess etter å ha spilt på SXSW, blir Grulke usikker.

— Både ja og nei. Jeg vet ikke om konkrete band som har oppnådd stor grad av suksess. Det er mer snakk om tilbakemeldingene jeg får fra band eller samarbeidspartnere, om hva de føler. Resultatene kan være kreative partnerskap hvor man hjelper hverandre på vei. At band finne hverandre og samarbeider om felles turneer, eller å bli booket av en festival.

Han forteller at de bandene som har slått stort igjennom etter å ha spilt på SXSW er band som allerede hadde en viss grad av popularitet fra før, og vil ikke ta æren for at SXSW har vært den utløsende faktor. Han mener festivalen er et redskap band og bransje kan benytte seg av som en del av sin langsiktige plan.

— Bandene vet at det er folk som kommer hit som det er viktig å møte, alt fra managere til media. Min jobb er å påse at disse mulighetene er tilgjengelig for dem.

Ønsker du å spille på SXSW i mars 2012 må du skynde deg. Søknadfristen for band er 4. november