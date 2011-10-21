Lite konkret utbytte

Etter å ha vært på SXSW med to band, mener manager Ruben Nesse det vil være mer hensiktsmessig å bruke tiden og pengene på en annen måte.

Å bli lagt merke til på verdens største bransjefestival krever mye forhåndsarbeid, sier Brent Grulke, kreativ leder for SXSW i med Ballade.

Det kan norske Ruben Nesse hos Brilliance bekrefte. Han har vært på SXSW to ganger, senest i år med sitt band Simon Says No! og som manager for Tôg. Han sier det kan være vanskelig å bli sett når så mye skjer på en gang.

— Konsertene varierte veldig, «dayparties» på dagtid var ofte mindre besøkt enn de offisielle konsertene på kvelden. Men det er vanskelig å bli lagt merke til om man ikke har gjort god promotering i forveien. Tôg hadde gjort det og fikk større utelling på sine konserter, forteller han.

Lite konkret, men første steg

Utenom noe pressedekning fikk bandene lite målbart ut av å spille på SXSW.

— Jeg hadde en del møter med labler som også var på konsertene, men ingenting konkret har skjedd i etterkant, enn så lenge. Bandene fikk vist seg fram og gjort navnet sitt kjent, noe som er første steg i riktig retning, fortsetter Nesse.

Kostbart, men nødvendig

Nesse estimerer at Simon Says No! brukte rundt 25.000 kroner på turen. De sparte blant annet penger på å droppe visum. Tôg kom med papirene i orden og brukte ca det dobbelte, men gjorde i tillegg en liten turné i flere i byer mens de var over.

— Selv om slike turer er dyrt, er man nødt til å gjøre slike investeringer for å komme inn i et marked. SXSW er gøy å delta på, men man drukner fort i mengden. Sett i etterkant ville det kanskje vært mer hensiktsmessig å investere disse midlene i utvalgte showcaser, eller byer, i USA utenom festivalen. Samtidig er SXSW er en unik mulighet til å lett møte og bli kjent med bransje og presse som er gull å ha i framtidig satsning, konkluderer Nesse.

Ønsker du å spille på SXSW i mars 2012 må du skynde deg. Søknadfristen for band er 4. november.