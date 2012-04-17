– Sliter med finansiering

Venstre vil ha kompetansesentrene på statsbudsjettet, mens Tempo varsler nedskalering.

På Venstres landsmøte forrige helg vedtok partiet at de vil «sikre like og stabile driftsvilkår for» de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk.

Les også:

Til Stortinget

Med dette mener Venstre at sentre som SØRF i Kristisansand, Star i Stavanger og Tempo i Trondheim skal inn på statsbudsjettet og få driftsstøtte på lik linje med .

— Vi er veldig fornøyd med å ha fått gjennomslag, og at forslaget fremmes på Stortinget. Nå er det opp til de andre partiene å skape flertall, sier forslagsstiller Jan Kenneth Stavenes, leder i Kristiansand Venstre.

Stavenes vil spesielt utfordre de andre lokalpartiene i Kristiansand til å argumentere for forslaget.

— Dette er en viktig sak for Kristiansand som musikkby, mener Stavenes.

Forskjellige utfordringer

— Det er kjempebra, sier Leiv Aspén, daglig leder i Tempo, som er det regionale kompetansesenteret for rytmisk musikk i Trondheim.

— Kompetansesentrene har forskjellige utfordringer på forskjellige steder, men for vår del sliter vi litt med å få ut regionale midler som igjen hemmer oss i å få ut potensielle nasjonale midler.

— Ikke midler til gjennomføring

Tempo varsler nå at de ikke har nådd målet om å få finansiert to 100 % stillinger i 2012, noe som betyr at daglig leder går ned til 50 % stilling, mens én prosjektmedarbeider også går i 50 % stilling.

— Vi ville fått bedre spillerom om vi var på statsbudsjettet. I dag lukker vi servicekontoret og rådgivningsbiten siden vi ikke har midler til å gjennomføre. Det kunne vi opprettholdt og forbedret, og hatt langsiktighet. Nå vet vi hva vi har av midler fire fem måneder fram i tid.

Margaret Berger er ny prosjektmedarbeider i Tempo.