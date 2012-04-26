Utvider for låtskriverspirer

Song:Expo utvider i år med talentcamp for låtskrivere fra hele landet.

— Låtskrivermiljøet i Trondheim har i løpet av de siste årene opplevd svært gode tider og mange har etterspurt når neste låtskriver-camp er på beina igjen, forteller Leiv Aspèn fra det rytmiske kompetansesenteret Tempo som står bak Song:Expo.

Nysatsning for 2012 er en ambisiøs utvidelse av prosjektets omfang. Fra å være en regional satsning for låtskrivere i Midt-Norge, ønsker Song:Expo nå å invitere låtskriverspirer fra hele landet til årets Rookie Camp.

— I forbindelse med den regionale påmeldingen i fjor mottok vi mange fantastiske demoer fra hele landet, og så straks at det var muligheter for å ekspandere lokalsamlingen til en nasjonal camp, forteller Aspén, som koordinerer Rookie Camp.

Både nasjonalt og lokalt

Påmeldingen til Rookie Camp startet fredag 20. april og allerede er det flere som har meldt seg på den regionsbaserte låtskriver-campen, kan Aspèn opplyse om.

Deltakerne på Rookie Camp vil motta et faglig tilbud med kurs om blant annet engelsk tekstskriving og rettigheter i musikkbransjen. I tillegg til dette vil en jury plukke ut to deltakere fra Rookie Camp som får muligheten til å delta på den påfølgende, internasjonale Song:Expo-campen.

— Siden Song:Expo er blitt Skandinavias største låtskriver-camp og Rookie Camp er en nasjonalt basert camp, ønsker vi også å operere i mindre format på det lokale plan. Vi ønsker å fortsette med å arrangere mindre lokalbaserte låtskriver-camper i løpet av året, sier Aspèn.

Skaper muligheter

Song:Expo gir deltakerne muligheten til å bygge nettverk med andre låtskrivere og fortsette samarbeid etter campen. Samtidig blir talentene gitt muligheten til å vise seg frem til erfarne internasjonale bransjefolk.

— Før du vet ordet av det har du skrevet en låt til en av de største popgruppene i USA eller Japan, uttaler Margaret Berger, prosjektleder i Tempo, i et presseskriv.

Under fjorårets Song:Expo var blant annet Pelle Lidell fra Universal Music Publishing med på å gi deltakerne skriveoppdrag som baserte seg på reelle oppdrag fra plateselskapene som er representert.

Rookie Camp varer fra 25. – 27. juni. Song:Expo International Camp varer fra 28. – 1. juli.