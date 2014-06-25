Song:Expo utvider regionalt

Trondheim Song:Expo ønsker å trekke flere norske låtskrivertalenter til verdens største låtskrivercamp, og utvider med et pilotprosjekt i Bergen neste år. – Vi vet at det finnes flere låtskrivere der ute, sier Leiv Aspén, prosjektleder i Song:Expo.

Over 120 av verdens største låtskrivere, plateselskaper og publishere inntar i disse dager Trondheim for å skrive, kjøpe og selge ferske superhits under Trondheim Song:Expo. Den arrangeres for fjerde gang, 16. – 30. juni.

Nytt av året startet arrangementet med en regional låtskrivercamp for trøndelagsfylkene, etterfulgt av en nasjonal- og internasjonal camp. I skrivende stund er norske låtmekkere i full gang med å jobbe frem morgendagens radiohits sammen med produsenter som Chad Hugo (The Neptunes, N*E*R*D), Che Pope (Kanye West, Eminem) og Anthony Preston (Britney Spears, will.i.am, David Guetta).

Flere kommersielle suksesser har vokst ut av låtskrivercampen i Trondheim, og i fjor ble 14 av i alt 54 låter snappet opp av plateselskaper. ”Stockholm Syndrome”, som nylig rullet på radioen her til lands, ble skrevet av bl.a. Katrin Frøder under Song:Expo i 2012.

Vil nå flere

Nå ønsker arrangørene av Song:Expo å etablere regionale låtskrivercamper, som skal kulminere i det årlige arrangementet i Trondheim. Målet er å fange opp låtskrivertalenter fra hele landet.

– Vi føler ikke at vi når alle med Song:Expo, men vi vet at det finnes flere låtskrivere der ute. Folk utenfor Trøndelag som kommer hit sier ’wow, dette er akkurat som en leirskole’, og lurer på hvorfor de ikke har det samme i Bergen for eksempel, sier prosjektleder i Song:Expo, Leiv Aspén.

Bergen først ut

Det blir det en endring på når den første regionale Song:Expo-campen utenfor Trondheim arrangeres i Bergen neste år. Aspén, som også er prosjektansvarlig i Tempo, forteller at prosjektet er et samarbeid mellom Song:Expo og Brak, det regionale kompetansesenteret for rytmisk musikk i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Daglig leder i Brak, Karen Sofie Sørensen, bekrefter at det lokale musikkmiljøet kan belage seg på låtskrivercamp i Bergen neste år.

– Vi har lenge hatt et samarbeid med Tempo, som blant annet står bak Song:Expo. Med regionalt samarbeid i forbindelse med Eksportskolen har vi sett på Song:Expo som en mulig arena for å bygge nettverk og løfte frem enda flere produsenter og låtskrivere fra hele landet, sier Sørensen.

– Vi planlegger en regional camp i Bergen våren 2015. I Trondheim har de over 13 studioer i samme bygg, så vi må finne lokaler med flere studioer, samle produsenter, låtskrivere og artister, og drive grunnopplæring i prosessen rundt låtskriving og samarbeid.

Sørensen forteller at det tradisjonelt sett er flest artister og band i Bergen som skriver låter til eget bruk, men hun mener likevel at det er interesse i det lokale musikkmiljøet for å lære hvordan man skriver låter for andre.

– Målet er å bygge opp under det arbeidet som Song:Expo har lagt grunnlag for i Trondheim – å sette folk sammen og skape en synergieffekt, sier prosjektlederen.

Ønsker å utvide

Ifølge Aspén blir låtskrivercampen i Bergen et pilotprosjekt, men han ønsker på sikt å inngå lignende samarbeid med de øvrige kompetansesentrene for rytmisk musikk. Det foreligger per i dag ingen konkrete planer utover Bergen-prosjektet, men Aspén antar at de fleste vil være imøtekommende til i et slikt initiativ.

Kompetansesentrene har allerede vist positiv interesse ved å dele ut 2000 kroner i reisestøtte til låtskrivere som har blitt plukket ut fra sine respektive regionen for å delta på årets Song:Expo.

– De regionale kompetansesentrene gir reisestøtte, og alle synes det er et kjempekult prosjekt. Jeg vil tro at dette er noe alle ønsker å bli med på etter hvert, avslutter Aspén.