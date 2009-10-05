CC undersøkt

En internettundersøkelse om musikeres forhold til Creative Commons tyder på økt interesse for lisenssystemet. Per Platou mener den bør gi TONO grunn til å prøve systemet.

Av Carl Kristian Johansen

Det var i juni at Per Platou, daglig leder i PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst), lanserte en spørreundersøkelse for å undersøke norske opphavspersoners kjennskap til og interesse for lisensieringssystemet Creative Commons (CC).

(Creative Commons jobber for å øke antallet åndsverk som kan deles lovlig og bygges videre på. Rettighetshavere kan velge mellom forskjellige CC-lisenser.)

Svarene i undersøkelsen og en analyse av samfunnsviter Ingrid Abrahamsen Kjærås foreligger nå som en rapport. I følge Platou viser undersøkelsen at interessen blant respondentene for bruk av CC-lisenser i kombinasjon med TONO-avtaler er svært høy.

— Dette er ikke tall som får meg til å gispe, men tallene er større enn jeg hadde trodd, sier Platou, som sier at det er svært få som mener CC er et dårlig system.

Det er også konkludert med at interessen for CC henger sammen med kunnskap.

— Jo mer kunnskap om CC, desto mindre skepsis, hevder Platou.

Undersøkelsen viser at mer enn 60 % av respondentene er musikkprodusenter, hvilket vises gjennom at de har musikkverk registrert i enten TONO, CC eller begge deler.

— At interessen for CC blant disse er såpass høy er overraskende. Dette er gode argumenter for TONO til å prøve ut denne type lisensiering, er Platous konklusjon.

Det er foreslått at opphavspersoner kan legge ikke-kommersiell bruk under CC, mens TONO fremdeles forvalter den kommersielle delen. Opphavsrettighetsorganisasjonen TONO har tidligere vært klare på at de ikke aksepterer en delt forvaltningsløsning på enkeltverk for sine medlemmer, selv om det er åpnet en mulighet for en viss grad av egenforvaltning ”etter nærmere avtale”.

I følge Platou viser undersøkelsen at det er stor interesse for denne type forvaltning. En svakhet i undersøkelsen er at den ikke er representativ blant TONOs medlemmer.

— Det beklager vi, men den er tydelig nok og tydeligere enn vi trodde på forhånd. Det er synd at TONO ikke ville distribuere undersøkelsen blant sine medlemmer, for da hadde vi fått ordentlig gode tall. Hadde universet vært større ville det gitt en klar indikasjon på hva TONO-medlemmene vil og mener, sier Platou.

Abrahamsen Kjærås skriver i rapporten at utvalget av respondenter i undersøkelsen baserer seg på «selvutvelgelse». Det vil si at de som svarer selv bestemmer om de vil delta i undersøkelsen eller ikke, noe som betyr at ikke kan garantere mot systematiske skjevheter i materialet.

Undersøkelsen skal nå oversettes til engelsk og publiseres på nett slik at alle kan gjøre sin egen analyse av tallmaterialet.

— Jeg håper folk kan komme ut av skyttergravene og at TONO og brukerne av slike lisenser kan bli enige om enkle prinsipper. Jeg håper at undersøkelsen kan gi litt bedre funderte argumenter i debatten om CC, og ikke bare fortsetter å bygge på spekulasjoner og prinsipielle synspunkter, sier Platou.

Undersøkelsen ble besvart av 294 personer. Analysen kan leses på PNEK sine sider.

Dette er konklusjonene i rapporten:

— Det er generelt svært få som mener at CC ikke fungerer eller er et dårlig prinsipp. Det er også svært få som svarer nei til å kunne ha muligheten til å benytte CC-lisenser.

— Misnøyen med CC er lav blant alle brukergruppene, men den er noe høyere blant de som ikke har verk registrert i systemet

— Det finnes generelt høy interesse for bruk av CC blant alle respondentene.

— Interessen for CC-lisenser øker når det er mulig å kombinere slike lisenser med TONO-avtale. Dette gjelder både når man spør de som ikke har verk registrert i CC og de som har det.

— Blant TONO-medlemmene finnes det ikke stor motstand mot CC-systemet, men derimot en relativt stor uvisshet omkring hva CC er.

— TONO-medlemmene viser litt lavere interesse for bruk av CC enn de andre respondentene. Man må allikevel kunne konkludere med at interessen for bruk av CC – lisenser i kombinasjon med TONO – avtale er svært høy blant TONO – medlemmene.

— Det finnes en noe høyere skepsis og kjennskap til CC blant de TONO-medlemmene som har mer enn 10 % av årsinntekt fra TONO, sammenlignet med de som har mindre enn 10 % av inntekten fra TONO.

— 8 av 10 som har verk registrert i CC oppgir at det er et godt eller svært godt prinsipp. Graden av fornøydhet er forøvrig noe høyere blant de som kun har verk i CC.

— Ca. 80 % av alle respondentene svarer ”ja” på spørsmål om de synes at man som TONO-medlem bør kunne ha mulighet til å benytte CC-lisenser til ikke-kommersiell bruk samtidig som det svares TONO-avgift for kommersiell bruk av verket.

— Lisenstypene ”Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår” og ”Navngivelse-Ikkekommersiell” er de mest aktuelle blant de som har best kjennskap til CC.

— Respondentene som selv har verk registrert i CC er de som oftest benytter CC-lisensiert musikk i egen kunstnerisk virksomhet. De som kun har verk registrert i TONO er de som sjeldnest benytter seg av dette.