Kunstmusikk

Tvinges til å avslå jobbtilbud

Publisert
04.11.2011
Skrevet av
Maren Ørstavik

Jie Zhang (27), nyutdannet fra Norges musikkhøgskole, tvinges til å avslå tilbud om akkompagnatørjobb på NMH. UDI tillater ikke at utenlandske musikere arbeider både frilans og i fast ansettelse.

— Det er meningsløst, fordi det er sånn musikere jobber. Ingen pianister jeg kjenner har full stilling noe sted. Man gjør konsertoppdrag som frilanser, og så er man gjerne ansatt som akkompagnatør eller lærer et sted ved siden av, sier den kinesiske pianisten.

Jie Zhang fullførte sin utdannelse ved Musikkhøgskolen (NMH) i våres, der hun har studert med blant andre Leif Ove Andsnes og Håvard Gimse. Tidligere i år vant hun også Prinsesse Astrids musikkpris, og spås en solid karriere som pianist.

Kombi ikke lov
Da musikkhøgskolen i høst tilbød henne en delstilling som akkompagnatør ved skolen trodde hun det ville styrke søknaden hennes om oppholdstillatelse. Men det ville ikke Utlendingsdirektoratet (UDI) ha noe av. Hun får nemlig ikke lov til både å ta konsertoppdrag og ha en fast ansettelse som akkompagnatør.

— Skjønner at det kan være vanskelig
Jonas Folmo i UDI bekrefter problemet.

— Jo, enten søker man som faglært, og da må man dokumentere et ansettelsesforhold på mer enn åtti prosent. Ellers må man søke utelukkende som selvstendig næringsdrivende, og sørge for å ha nok oppdrag, sier han.

Han legger til at etter tre år med oppholdstillatelse som det ene eller det andre, står man fri til å gjøre som man vil.

— Men når vanlig arbeidssituasjon for musikere er både frilansing og små, faste arbeidsforhold som lærer eller akkompagnatør, er det ikke urettferdig at hun ikke kan gjøre begge deler?

— Jeg skjønner jo at det kan bli litt vanskelig. Men hun bør i så fall prøve å få til en avtale der hun jobber på Musikkhøgskolen som selvstendig næringsdrivende, foreslår Folmo.

Umulig
Men det er ikke mulig, ifølge Kjetil Solvik, studiesjef ved NMH.

— Musikkhøgskolen, som en statlig institusjon, er underlagt strenge krav om ansettelser. Vi får ikke lov til å hyre inn folk som selvstendig næringsdrivende til ordinære undervisningsoppgaver, vi er nødt til å ansette, sier han.

Han har selv vært i kontakt med UDI for å finne ut av problemet, men har ikke fått noen klare svar. Han mener det blir urettferdig å kreve at Zhang skal måtte livnære seg på andre premisser enn norske musikere.

— Jeg synes dette er vanskelig å forstå, og jeg synes ikke vi har fått noen gode svar på hvorfor det skal være på denne måten. For musikere er det nettopp sånn arbeidslivet er, man jobber litt her og litt der. Det blir veldig vanskelig hvis man ikke får lov til å la seg ansette noe sted, sier han.

Må avlyse
Zhang har allered måttet avlyse flere utenlandsoppdrag i påvente av at søknaden og er oppgitt over regelverket.

— I verste fall kan det gjøre at jeg ikke greier å tjene nok penger, og at søknaden min blir avslått, sier hun.

