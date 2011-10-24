Etterlyser ”umusikalsk” undervisning

Når Musikkhøgskolen nå legger om skolens støttefag, tar studentene til orde for bedre fagtilbud utenfor instrumentundervisningen.

Tirsdag inviterer studentene ved NMH til debatten: ”Hvor går vi nå, NMH?”

— Dette skjer i forbindelse med to ting. Det ene er at mange tidligere studenter uttaler at de ønsker at de hadde lært mer om hvordan man opererer i musikkbransjen. Med mindre man går rett inn i en orkesterjobb, og det er det ikke alle som gjør, trenger man å kunne planlegge konserter, føre regnskap, skrive søknader, og så videre, sier Martin Rane Bauck, komposisjonsstudent og en av initiativtagerne bak arrangementet.

— Det andre er at når Musikkhøgskolen nå legger om hele opplegget med støttefag, har vi faktisk en mulighet til å gjøre noe. Det blir ikke bare en interessant intellektuell øvelse i å snakke om hva en musiker trenger, men en ordentlig mulighet til å påvirke, fortsetter han.

Dannelse

Rektor ved Norges Musikkhøgskole (NMH), Eirik Birkeland, deltar i debatten, sammen med forbundslederen i Musikernes fellesorganisasjon, Renée Rasmussen, jazzsanger Live Maria Roggen, og førstelektor ved Teaterhøgskolen (Kunsthøgskolen i Oslo), Øystein Stene.

— Vi tar vel så mye til orde for dannelsen som bransjekunnskapen, sier Bauck, og viser til NMHs uttalte mål om å styrke studentenes evne til selvstendig og kritisk refleksjon som musikere.

— Det er verdt å merke seg at i det årlige dokumentet NMH leverer til Kunnskapsdepartementet, har det de siste årene ikke stått et eneste tiltak for å realisere dette målet, legger han til.

Lavstatus-fag

Til nå har NMH hatt et utvalg fag som ikke er knyttet direkte til utøvelse, både direkte bransjekunnskap, om søknadsskriving, regnskapsføring og konsertproduksjon, men også typiske dannelsesfag, som musikkhistorie, -estetikk og –filosofi. Men Bauck påpeker at begge fagretningene som oftest er valgfrie emner, og har gjerne svært lav status blant studentene.

— Det er et problem at støtteemnene ikke har nok status. Når de fleste er valgfrie, sendes det også et signal fra skolen om at dette bare er for spesielt interesserte og ikke nødvendig. Dermed føler mange at det kommer i veien for øvingen. Slik skal det ikke være, sier han.

Kritiserer manglende engasjement

Også i panelet er Jon Harthug. Han har bachelor i klassisk sang fra Musikkhøgskolen og har tidligere kritisert manglende engasjement og refleksjonsevne blant studentene. For tiden tar han master ved kunsthøgskolen i Zürich, men er i Oslo for å delta i debatten.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Det er et konkurransepreget miljø på Musikkhøgskolen, der det viktigste er å prestere på instrumentet sitt. Og det må prioriteres for å få jobb i orkester eller som solist. Men jeg tror det er viktig for alle mennesker å vite hvorfor man gjør ting, utover det at det er gøy, sier han.

— Jeg savnet et slags ex. phil eller ex. fac-nivå som man finner på universitetet, der man tar et skritt tilbake for å sette faget sitt i perspektiv. Vi kjenner komponistenes historie, men hva med musikernes historie, og musikkutdanningens historie? Og hvordan ser musikken ut fra et filosofisk eller samfunnsmessig perspektiv? Slike spørsmål er bare sporadisk behandlet i utøverutdanningene, men er helt nødvendige hvis vi ønsker oss en levende musikkultur, sier han.

Forskjellige problemstillinger

Ingrid Maria Hanken er prorektor ved NMH og forteller at en studieplanrevisjon som også tar for seg støtteemnene, skal være ferdig i 2012.

— Har studentene rett i sin kritikk av at det er for lite både dannelsesfag og bransjekunnskap?

— Ja, det synes jeg, men det er to forskjellige problemstillinger. Vi er i gang med en omfattende revidering av studieplanene for alle studieprogrammene på både bachelor- og masternivå, og der diskuterer vi hvordan begge disse aspektene skal ivaretas bedre, sier hun.

— Kan ikke bare opprette fag

Men Hanke avviser muligheten for opprettelsen av et «ex. phil»-nivå.

— Når det gjelder såkalte dannelsesfag og styrking av studentenes refleksjonsevne har vi liten tro på at man bare kan opprette et eget fag i dette som en form for ex.phil. Det må først og fremst komme inn som et aspekt i sentrale fag som hovedinstrument og forumtimer, sier hun.

Hanken poengterer at skolen allerede i år har opprettet valgemntet «Entrepenørskap for musikere» som et større fag.

— Dessuten har vi oppnevnt en komité som ser på hvordan fagtilbudet innen entrepenørskap og musikkformidling kan styrkes, og her vil bransjekunnskap være en komponent.

Debatten «Hvor går vi nå, NMH?» arrangeres på NMH tirsdag 25. oktober kl. 20.30. Duoen Ontz spiller først.