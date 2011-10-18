Fredag oppnevnes NMHs likestillingsutvalg. Leder for utvalget mener tiden er helt riktig for å få gjort noe med skolens kritiserte kjønnsbalanse.

Da det i 2007 ble kjent at bare 3 av 44 professorer ved Norges Musikkhøgskole var kvinner, lovet rektor å sette inn tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Fire år senere kan det se ut som om effekten av disse tiltakene fortsatt lar vente på seg.

– Vi kan bekrefte at det nå er 53 mannlige og 7 kvinnelige professorer, opplyser kommunikasjonssjef ved NMH, Anders Eggen til forskning.no.

Må skjerpe seg

Det har fått statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland (Sv), til å si at NMH må “skjerpe seg”.

– Vi har pålagt dem å ha en handlingsplan for likestilling, og jeg forutsetter som en selvfølge at den følges opp, sier hun.

Professor Siw Graabræk Nielsen vil på NMHs styremøte førstkommende fredag bli oppnevnt til leder for skolens nye likestillingsutvalg. Hun sier til Ballade at det for utvalget blir viktig å få oversikt over “hvor skoen trykker”.

— Vi må få gjort opp status. Er det sånn at færre kvinner enn menn søker på de utlyste stillingene? Er det sånn at rekrutteringen er skeivfordelt? Dette vet vi ikke noe om, per dags dato.

Konkrete tiltak

Ikke alle institusjoner for høyere utdanning har vanskelig for å gjøre noe med kjønnsbalansen. Høgskolen i Bergen fikk sågar likestillingsprisen i fjor.

— Hva har de gjort annerledes?

— Bergen og andre skoler har hatt mer konkrete, målrettede tiltak. Eksempler er egne letekomiteer ved utlyste stillinger, mentorordninger og karriereplanlegging. Det har vært tiltak ved NMH også, for eksempel utvidet tid til å drive forskningsarbeid, men vi har hatt begrensede midler til dette, og totalteffekten blir deretter.

Tiden er nå

Graabræk Nielsen er tydelig på at om det skal gjøre noe med kjønnsbalansen ved NMH, så bør det gjøres nå. Høgskolen står foran et større generasjonsskifte.

— Mange NMH-ansatte er nå mellom 60 og 70 år. Det er forventet at vi i løpet av de neste ti årene vil skifte ut 65% av våre ansatte.

— Og innen den tid bør en også se resultater av likestillingskomiteens arbeid?

— Ja, det får vi håpe. Vi har tenkt å lære av de andre store institusjonene, og se hvordan vi kan tilpasse deres erfaringer til oss, og de rammene vi har.

Torsdag 20. oktober arrangeres debatten «Gubbevelde på NMH?«, der professor Graabræk Nielsen er en av deltakerne. Debatten holdes på NMH, og starter kl. 11.30.